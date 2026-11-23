Primátorka Trnavy Eva Nemčovská si zvolila za svojich zástupcov Katarínu Ďurkovú a Marcela Krajča
Obaja sú z poslaneckého klubu Lepšia Trnava, ktorý má v mestskom zastupiteľstve absolútnu väčšinu. Primátorka Trnavy Eva Nemčovská si zvolila svojich ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Obaja sú z poslaneckého klubu Lepšia Trnava, ktorý má v mestskom zastupiteľstve absolútnu väčšinu.
Primátorka Trnavy Eva Nemčovská si zvolila svojich zástupcov. Prvou viceprimátorkou sa stala Katarína Ďurková, ktorá sa bude venovať školstvu, sociálnym veciam, športu a kultúre. Druhým viceprimátorom je Marcel Krajčo, zodpovedať bude za oblasti dopravy, územného plánovania a odpadového hospodárstva. Obaja sú z poslaneckého klubu Lepšia Trnava, ktorý má v mestskom zastupiteľstve absolútnu väčšinu.
Katarína Ďurková je dlhoročná vysokoškolská pedagogička, odborníčka na marketingovú komunikáciu a PR s manažérskymi skúsenosťami z akademického prostredia a profesionálneho športu. Poslankyňou Mestského zastupiteľstva mesta Trnava je od roku 2018, od roku 2022 je aj členkou mestskej rady a predsedníčkou komisie školstva a vzdelávania.
V roku 2026 vstúpila do tretieho poslaneckého obdobia a prijala funkciu zástupkyne primátorky mesta. Vo svojej práci chce prepájať odborné a manažérske skúsenosti so znalosťou samosprávy a vytvárať podmienky pre kvalitný život všetkých generácií v meste.
"Do novej úlohy vstupujem s veľkým rešpektom aj s nadšením a chuťou pracovať. Teším sa na spoluprácu s novou pani primátorkou, aj so všetkými kolegyňami a kolegami v mestskom zastupiteľstve, na mestskom úrade a v organizáciách, ktoré v týchto oblastiach pôsobia," povedala K. Ďurková.
Marcel Krajčo v predošlom volebnom období pôsobil vo funkcii zástupcu primátora Petra Bročku. Od roku 2018 je poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Dlhodobo sa venuje témam parkovania, udržateľnej mobility a územného plánovania. Do samosprávy prišiel z podnikateľského prostredia. Vedie mestskú organizáciu Trnava Tourism a zastupuje Mesto Trnava v spoločnostiach TAVOS, Mestské stavby Trnava a FCC Trnava.
"Nezačínam od nuly – viem, čo je rozbehnuté, a na to chcem nadviazať. Doprava pre mňa nie je o autách ani o bicykloch, ale o tom, ako sa ľuďom v meste žije," uviedol M. Krajčo.
Novozvolená primátorka Trnavy Eva Nemčovská (nezávislá) sa ujala mandátu po zložení sľubu 19. novembra, stala sa prvou ženou v tejto pozícii v Trnave.
Zdroj: SITA.sk - Primátorka Trnavy Eva Nemčovská si zvolila za svojich zástupcov Katarínu Ďurkovú a Marcela Krajča © SITA Všetky práva vyhradené.
Primátorka Trnavy Eva Nemčovská si zvolila svojich zástupcov. Prvou viceprimátorkou sa stala Katarína Ďurková, ktorá sa bude venovať školstvu, sociálnym veciam, športu a kultúre. Druhým viceprimátorom je Marcel Krajčo, zodpovedať bude za oblasti dopravy, územného plánovania a odpadového hospodárstva. Obaja sú z poslaneckého klubu Lepšia Trnava, ktorý má v mestskom zastupiteľstve absolútnu väčšinu.
Ďurková je poslankyňou od roku 2018
Katarína Ďurková je dlhoročná vysokoškolská pedagogička, odborníčka na marketingovú komunikáciu a PR s manažérskymi skúsenosťami z akademického prostredia a profesionálneho športu. Poslankyňou Mestského zastupiteľstva mesta Trnava je od roku 2018, od roku 2022 je aj členkou mestskej rady a predsedníčkou komisie školstva a vzdelávania.
V roku 2026 vstúpila do tretieho poslaneckého obdobia a prijala funkciu zástupkyne primátorky mesta. Vo svojej práci chce prepájať odborné a manažérske skúsenosti so znalosťou samosprávy a vytvárať podmienky pre kvalitný život všetkých generácií v meste.
"Do novej úlohy vstupujem s veľkým rešpektom aj s nadšením a chuťou pracovať. Teším sa na spoluprácu s novou pani primátorkou, aj so všetkými kolegyňami a kolegami v mestskom zastupiteľstve, na mestskom úrade a v organizáciách, ktoré v týchto oblastiach pôsobia," povedala K. Ďurková.
Krajčo bol zástupcom exprimátora Bročku
Marcel Krajčo v predošlom volebnom období pôsobil vo funkcii zástupcu primátora Petra Bročku. Od roku 2018 je poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Dlhodobo sa venuje témam parkovania, udržateľnej mobility a územného plánovania. Do samosprávy prišiel z podnikateľského prostredia. Vedie mestskú organizáciu Trnava Tourism a zastupuje Mesto Trnava v spoločnostiach TAVOS, Mestské stavby Trnava a FCC Trnava.
"Nezačínam od nuly – viem, čo je rozbehnuté, a na to chcem nadviazať. Doprava pre mňa nie je o autách ani o bicykloch, ale o tom, ako sa ľuďom v meste žije," uviedol M. Krajčo.
Novozvolená primátorka Trnavy Eva Nemčovská (nezávislá) sa ujala mandátu po zložení sľubu 19. novembra, stala sa prvou ženou v tejto pozícii v Trnave.
Zdroj: SITA.sk - Primátorka Trnavy Eva Nemčovská si zvolila za svojich zástupcov Katarínu Ďurkovú a Marcela Krajča © SITA Všetky práva vyhradené.
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