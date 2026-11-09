Pri výbuchu v tureckých oceliarňach zahynulo šesť ľudí, ďalších viacero osôb je nezvestných
Mohutná explózia vyvolala v závode pri Izmire požiar, ďalších 13 ľudí utrpelo zranenia a po ôsmich pracovníkoch pátrajú. Najmenej šesť ľudí zahynulo a ďalších 13 ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Mohutná explózia vyvolala v závode pri Izmire požiar, ďalších 13 ľudí utrpelo zranenia a po ôsmich pracovníkoch pátrajú.
Nešťastie sa stalo približne o 12.00 hod. miestneho času (10.00 hod. SEČ) v priemyselnej oblasti mesta Aliaga. Po mohutnej explózii vypukol požiar, na miesto okamžite vyslali hasičov, zdravotníkov a záchranné jednotky.
Podľa úradu guvernéra provincie Izmir výbuch pravdepodobne nastal počas odlievania roztavenej ocele, keď sa uvoľnil mostový žeriav a spadol do elektrickej oblúkovej pece. Traja zranení sú vo vážnom stave. Všetkých previezli do okolitých nemocníc.
Hasičom sa podarilo požiar uhasiť, záchranári však pokračujú v odstraňovaní trosiek a pátraní po nezvestných pracovníkoch.
Turecký minister spravodlivosti Akin Gürlek oznámil, že príslušná prokuratúra začala vyšetrovanie nešťastia a prípadom poverila štyroch prokurátorov.
Zdroj: SITA.sk - Pri výbuchu v tureckých oceliarňach zahynulo šesť ľudí, ďalších viacero osôb je nezvestných © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej šesť ľudí zahynulo a ďalších 13 utrpelo zranenia pri pondelkovom výbuchu v oceliarni spoločnosti HABAS neďaleko tureckého mesta Izmir. Záchranári naďalej pátrajú po ôsmich pracovníkoch, ktorí zostali pod troskami.
Podľa úradu guvernéra provincie Izmir výbuch pravdepodobne nastal počas odlievania roztavenej ocele, keď sa uvoľnil mostový žeriav a spadol do elektrickej oblúkovej pece. Traja zranení sú vo vážnom stave. Všetkých previezli do okolitých nemocníc.
Hasičom sa podarilo požiar uhasiť, záchranári však pokračujú v odstraňovaní trosiek a pátraní po nezvestných pracovníkoch.
Turecký minister spravodlivosti Akin Gürlek oznámil, že príslušná prokuratúra začala vyšetrovanie nešťastia a prípadom poverila štyroch prokurátorov.
Zdroj: SITA.sk - Pri výbuchu v tureckých oceliarňach zahynulo šesť ľudí, ďalších viacero osôb je nezvestných © SITA Všetky práva vyhradené.
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