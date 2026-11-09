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Pri výbuchu v tureckých oceliarňach zahynulo šesť ľudí, ďalších viacero osôb je nezvestných

Mohutná explózia vyvolala v závode pri Izmire požiar, ďalších 13 ľudí utrpelo zranenia a po ôsmich pracovníkoch pátrajú. Najmenej šesť ľudí zahynulo a ďalších 13 ...

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9.11.2026 (SITA.sk) - Mohutná explózia vyvolala v závode pri Izmire požiar, ďalších 13 ľudí utrpelo zranenia a po ôsmich pracovníkoch pátrajú.

Najmenej šesť ľudí zahynulo a ďalších 13 utrpelo zranenia pri pondelkovom výbuchu v oceliarni spoločnosti HABAS neďaleko tureckého mesta Izmir. Záchranári naďalej pátrajú po ôsmich pracovníkoch, ktorí zostali pod troskami.


Nešťastie sa stalo približne o 12.00 hod. miestneho času (10.00 hod. SEČ) v priemyselnej oblasti mesta Aliaga. Po mohutnej explózii vypukol požiar, na miesto okamžite vyslali hasičov, zdravotníkov a záchranné jednotky.

Podľa úradu guvernéra provincie Izmir výbuch pravdepodobne nastal počas odlievania roztavenej ocele, keď sa uvoľnil mostový žeriav a spadol do elektrickej oblúkovej pece. Traja zranení sú vo vážnom stave. Všetkých previezli do okolitých nemocníc.

Hasičom sa podarilo požiar uhasiť, záchranári však pokračujú v odstraňovaní trosiek a pátraní po nezvestných pracovníkoch.

Turecký minister spravodlivosti Akin Gürlek oznámil, že príslušná prokuratúra začala vyšetrovanie nešťastia a prípadom poverila štyroch prokurátorov.


Zdroj: SITA.sk - Pri výbuchu v tureckých oceliarňach zahynulo šesť ľudí, ďalších viacero osôb je nezvestných © SITA Všetky práva vyhradené.

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