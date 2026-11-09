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Mier alebo ďalšie ústupky Rusku? Päť vecí, ktoré treba vedieť pred kľúčovými rokovaniami v Abú Zabí

Po viac ako deviatich mesiacoch sa za rokovací stôl vracajú Ukrajinci, Rusi a Američania. Kyjev čelí tlaku na fronte aj zo strany Donalda Trumpa, Moskva prichádza s posilneným vyjednávacím tímom a Európa sa ...

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9.11.2026 (SITA.sk) - Po viac ako deviatich mesiacoch sa za rokovací stôl vracajú Ukrajinci, Rusi a Američania. Kyjev čelí tlaku na fronte aj zo strany Donalda Trumpa, Moskva prichádza s posilneným vyjednávacím tímom a Európa sa obáva, že o jej bezpečnosti sa rozhodne bez nej.

Takmer päť rokov po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu sa v utorok v Abú Zabí uskutočnia nové rokovania o ukončení vojny. Za jeden stôl si po viac ako deväťmesačnej prestávke sadnú predstavitelia Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov.

Do Spojených arabských emirátov majú pricestovať aj európski zástupcovia, hoci ich skutočná úloha zostáva nejasná. Rokovania sprevádza nervozita v Kyjeve aj európskych metropolách, pretože americký prezident Donald Trump naznačuje možnosť rozsiahlej dohody s Moskvou, ktorá by mohla zmeniť nielen hranice Ukrajiny, ale aj bezpečnostné usporiadanie Európy.

Ruská invázia z februára 2022 si vyžiadala státisíce obetí a vyhnala z domovov milióny ľudí. Napriek diplomatickému úsiliu sa boje nezastavili a Moskva naďalej presadzuje požiadavky, ktoré Kyjev považuje za neakceptovateľné. Pred utorkovým stretnutím preto zostáva otvorenou otázkou, či sa podarí dosiahnuť aspoň čiastočné prímerie, alebo rokovania prinesú predovšetkým ďalší tlak na ukrajinské ústupky.

1. Ukrajina je pod dvojitým tlakom - ruských útokov aj Bieleho domu


Ukrajina vstupuje do rokovaní v mimoriadne zložitej situácii. Ruské jednotky pokračujú v útokoch na fronte a Moskva pred príchodom ďalšej vojnovej zimy zintenzívnila bombardovanie ukrajinskej energetickej infraštruktúry, ktorá je už po rokoch vojny značne poškodená. Útoky na mestá a energetické zariadenia zároveň zvyšujú tlak na civilné obyvateľstvo.

Kyjev však nečelí iba vojenskej hrozbe. Čoraz výraznejší tlak prichádza aj z Washingtonu. Trump opakovane kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a s ruským prezidentom Vladimirom Putinom uzavrel dohodu týkajúcu sa nafty. Ukrajinu a jej európskych spojencov navyše znepokojili signály, že Biely dom sa vo svojej politike približuje k Moskve.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Zelenskyj pred rokovaniami varoval pred scenárom „Jalta 2.0“. Odkázal tým na konferenciu z roku 1945, na ktorej predstavitelia západných mocností a Sovietskeho zväzu rozhodovali o povojnovom usporiadaní Európy. Ukrajinský prezident sa obáva, aby sa veľmoci opäť nedohodli na budúcnosti európskeho kontinentu na úkor krajín, ktorých sa rozhodnutia bezprostredne týkajú.

Podľa Zelenského Rusko zámerne zosilnilo útoky v dňoch pred rokovaniami, aby si vytvorilo lepšiu vyjednávaciu pozíciu a zvýšilo tlak na Ukrajinu.

Ukrajinskú delegáciu povedie šéf spravodajských služieb Rustem Umerov a jej súčasťou bude aj výrazný Zelenského spolupracovník Kyrylo Budanov.

2. Kyjev zrejme nebude očakávať veľký mierový prelom


Očakávania ukrajinskej spoločnosti sú podľa politického analytika Volodymyra Fesenka veľmi nízke. Ukrajinci sú podľa neho „veľmi pesimistickí“, pokiaľ ide o mierové rokovania aj kroky Trumpovej administratívy. „Sme nútení prispôsobiť sa americkej stratégii,“ povedal Fesenko agentúre AFP.

Namiesto rozsiahlej mierovej dohody sa preto ukrajinská strana podľa analytika pravdepodobne sústredí na dosiahnuteľnejšie výsledky. Môže ísť predovšetkým o čiastočné alebo miestne prímeria, ktoré by aspoň v niektorých oblastiach obmedzili intenzitu bojov.

Ako príklad uviedol nedávne prímerie v Chersonskej oblasti, ktoré označil za „veľmi pozitívny precedens“. Podobné lokálne dohody by podľa neho mohli prispieť k postupnému zmierňovaniu vojny.

Zásadnou prekážkou však zostáva postoj Moskvy. Kremeľ doteraz odmietal širšie prímeria a neprejavil ochotu zastaviť vojenské operácie bez splnenia svojich podmienok.


Zdroj: SITA.sk - Mier alebo ďalšie ústupky Rusku? Päť vecí, ktoré treba vedieť pred kľúčovými rokovaniami v Abú Zabí © SITA Všetky práva vyhradené.

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