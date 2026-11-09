Do FK Inter Bratislava vstupuje český investor. Klub má ambíciu vrátiť sa medzi slovenskú futbalovú elitu
Michal Viktorin prináša do Bratislavy skúsenosti z dlhoročného pôsobenia vo vedení jedného z najvýznamnejších stredoeurópskych futbalových klubov AC Sparta Praha. Dvojnásobný slovenský futbalový ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Michal Viktorin prináša do Bratislavy skúsenosti z dlhoročného pôsobenia vo vedení jedného z najvýznamnejších stredoeurópskych futbalových klubov AC Sparta Praha.
Dvojnásobný slovenský futbalový šampión FK Inter Bratislava má nového vlastníka a vstupuje do novej etapy svojej histórie. Majoritný podiel v organizácii získal 52-ročný český podnikateľ Michal Viktorin a jeho príchod má priniesť ďalšiu profesionalizáciu klubu, stabilné ekonomické zázemie a vytvoriť podmienky na návrat Interu medzi slovenskú futbalovú elitu. Informácie pochádzajú z oficiálnej tlačovej správy Interu.
Doterajší spolumajiteľ a štatutár klubu Ján Palenčár v minulosti opakovane deklaroval pripravenosť otvoriť Inter silnému strategickému partnerovi. "Za posledných šesť rokov sa nám podarilo Inter finančne, organizačne a procesne stabilizovať, vrátiť ho do Bratislavy a s A-mužstvom postúpiť do druhej ligy. S viac ako 420 deťmi patríme medzi najväčšie mládežnícke futbalové kluby na Slovensku. Nikdy však nebolo mojím cieľom vlastniť Inter za každú cenu. Hľadali sme silného a dôveryhodného partnera, ktorý dokáže klub posunúť ďalej. V Michalovi Viktorinovi získavame nielen strategického investora, ale aj človeka s bohatými skúsenosťami z vrcholového futbalu. Verím, že spoločne dokážeme vrátiť Inter tam, kam svojou históriou a významom patrí,“ uviedol Palenčár.
Druhý doterajší spolumajiteľ Marcel Grega sa do každodenného riadenia klubu aktívne nezapájal. Svojimi podnikateľskými a manažérskymi skúsenosťami však podporoval jeho stabilizáciu a hľadanie strategického investora. "Do Interu som vstupoval s cieľom pomôcť vytvoriť podmienky na jeho ďalší rozvoj a nájsť silného partnera. Som rád, že sa nám podarilo získať investora, ktorý spája ekonomické zázemie so skúsenosťami z profesionálneho futbalu. Verím, že Inter má pred sebou úspešnú budúcnosť,“ povedal Grega.
Vstup nového investora víta aj prezident FK Inter Bratislava Jozef Barmoš. "Inter Bratislava je neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Prežili sme spolu veľké úspechy, ale aj veľmi ťažké obdobia, keď bola ohrozená samotná existencia klubu. Som hrdý na to, že sa nám ho spoločným úsilím podarilo zachrániť, udržať pri živote a postupne vrátiť na futbalovú mapu Slovenska. Teší ma, že dnes prichádza silný investor, ktorý môže Inter posunúť opäť o významný krok dopredu. Verím, že sa dočkáme návratu nášho klubu medzi slovenskú futbalovú elitu,“ uviedol Jozef Barmoš.
Michal Viktorin prináša do Bratislavy skúsenosti z dlhoročného pôsobenia vo vedení jedného z najvýznamnejších stredoeurópskych futbalových klubov AC Sparta Praha. Jeho príchod je súčasťou ďalšieho rozvoja žlto-čiernych, pričom ambíciou je sprofesionalizovať fungovania klubu a vytvoriť podmienky na jeho dlhodobý športový aj ekonomický rast.
"Inter Bratislava je klub s veľkým menom, bohatou históriou a výrazným potenciálom. Našou ambíciou je vybudovať ekonomicky stabilný, profesionálne riadený klub s kvalitnou mládežníckou základňou a modernou infraštruktúrou. Športovým cieľom je vytvoriť predpoklady na návrat do najvyššej slovenskej súťaže v horizonte dvoch až troch rokov. Chceme, aby sa Inter opäť stal významnou značkou slovenského futbalu,“ uviedol Michal Viktorin.
S prı́chodom nového investora dôjde aj k zmenám vo vedení FK Inter Bratislava. Ján Palenčár sa stáva viceprezidentom Interu zodpovedným predovšetkým za strategický rozvoj a spoluprácu s partnermi. Novým štatutárom klubu sa stáva Martin Barborka, doterajší generálny manažér klubu.
Vstup investora nadväzuje na výrazný prerod Interu Bratislava, ktorý sa v posledných rokoch postupne transformuje z amatérskeho klubu na profesionálnu športovú organizáciu. Popri návrate A-mužstva do druhej ligy klub rozvíja mládežnícky futbal, posilňuje manažment a investuje do športovej infraštruktúry vrátane začatej rekonštrukcie tréningového ihriska na Drieňovej ulici.
FK Inter Bratislava patrí medzi historicky najúspešnejšie slovenské futbalové kluby. Je držiteľom československého majstrovského titulu z roku 1959, dvoch titulov majstra Slovenska a troch Slovenských pohárov. Zároveň vychoval stovky mládežníckych aj seniorských reprezentantov.
Príchod strategického investora má vytvoriť predpoklady na to, aby klub nadviazal na svoju slávnu históriu a postupne sa vrátil medzi slovenskú futbalovú špičku.
Zdroj: SITA.sk - Do FK Inter Bratislava vstupuje český investor. Klub má ambíciu vrátiť sa medzi slovenskú futbalovú elitu © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvojnásobný slovenský futbalový šampión FK Inter Bratislava má nového vlastníka a vstupuje do novej etapy svojej histórie. Majoritný podiel v organizácii získal 52-ročný český podnikateľ Michal Viktorin a jeho príchod má priniesť ďalšiu profesionalizáciu klubu, stabilné ekonomické zázemie a vytvoriť podmienky na návrat Interu medzi slovenskú futbalovú elitu. Informácie pochádzajú z oficiálnej tlačovej správy Interu.
Doterajší spolumajiteľ a štatutár klubu Ján Palenčár v minulosti opakovane deklaroval pripravenosť otvoriť Inter silnému strategickému partnerovi. "Za posledných šesť rokov sa nám podarilo Inter finančne, organizačne a procesne stabilizovať, vrátiť ho do Bratislavy a s A-mužstvom postúpiť do druhej ligy. S viac ako 420 deťmi patríme medzi najväčšie mládežnícke futbalové kluby na Slovensku. Nikdy však nebolo mojím cieľom vlastniť Inter za každú cenu. Hľadali sme silného a dôveryhodného partnera, ktorý dokáže klub posunúť ďalej. V Michalovi Viktorinovi získavame nielen strategického investora, ale aj človeka s bohatými skúsenosťami z vrcholového futbalu. Verím, že spoločne dokážeme vrátiť Inter tam, kam svojou históriou a významom patrí,“ uviedol Palenčár.
Vstup nového investora víta Grega aj Barmoš
Druhý doterajší spolumajiteľ Marcel Grega sa do každodenného riadenia klubu aktívne nezapájal. Svojimi podnikateľskými a manažérskymi skúsenosťami však podporoval jeho stabilizáciu a hľadanie strategického investora. "Do Interu som vstupoval s cieľom pomôcť vytvoriť podmienky na jeho ďalší rozvoj a nájsť silného partnera. Som rád, že sa nám podarilo získať investora, ktorý spája ekonomické zázemie so skúsenosťami z profesionálneho futbalu. Verím, že Inter má pred sebou úspešnú budúcnosť,“ povedal Grega.
Vstup nového investora víta aj prezident FK Inter Bratislava Jozef Barmoš. "Inter Bratislava je neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Prežili sme spolu veľké úspechy, ale aj veľmi ťažké obdobia, keď bola ohrozená samotná existencia klubu. Som hrdý na to, že sa nám ho spoločným úsilím podarilo zachrániť, udržať pri živote a postupne vrátiť na futbalovú mapu Slovenska. Teší ma, že dnes prichádza silný investor, ktorý môže Inter posunúť opäť o významný krok dopredu. Verím, že sa dočkáme návratu nášho klubu medzi slovenskú futbalovú elitu,“ uviedol Jozef Barmoš.
Michal Viktorin prináša do Bratislavy skúsenosti z dlhoročného pôsobenia vo vedení jedného z najvýznamnejších stredoeurópskych futbalových klubov AC Sparta Praha. Jeho príchod je súčasťou ďalšieho rozvoja žlto-čiernych, pričom ambíciou je sprofesionalizovať fungovania klubu a vytvoriť podmienky na jeho dlhodobý športový aj ekonomický rast.
Zmeny vo vedení
"Inter Bratislava je klub s veľkým menom, bohatou históriou a výrazným potenciálom. Našou ambíciou je vybudovať ekonomicky stabilný, profesionálne riadený klub s kvalitnou mládežníckou základňou a modernou infraštruktúrou. Športovým cieľom je vytvoriť predpoklady na návrat do najvyššej slovenskej súťaže v horizonte dvoch až troch rokov. Chceme, aby sa Inter opäť stal významnou značkou slovenského futbalu,“ uviedol Michal Viktorin.
S prı́chodom nového investora dôjde aj k zmenám vo vedení FK Inter Bratislava. Ján Palenčár sa stáva viceprezidentom Interu zodpovedným predovšetkým za strategický rozvoj a spoluprácu s partnermi. Novým štatutárom klubu sa stáva Martin Barborka, doterajší generálny manažér klubu.
Pokračujú v profesionalizácii
Vstup investora nadväzuje na výrazný prerod Interu Bratislava, ktorý sa v posledných rokoch postupne transformuje z amatérskeho klubu na profesionálnu športovú organizáciu. Popri návrate A-mužstva do druhej ligy klub rozvíja mládežnícky futbal, posilňuje manažment a investuje do športovej infraštruktúry vrátane začatej rekonštrukcie tréningového ihriska na Drieňovej ulici.
FK Inter Bratislava patrí medzi historicky najúspešnejšie slovenské futbalové kluby. Je držiteľom československého majstrovského titulu z roku 1959, dvoch titulov majstra Slovenska a troch Slovenských pohárov. Zároveň vychoval stovky mládežníckych aj seniorských reprezentantov.
Príchod strategického investora má vytvoriť predpoklady na to, aby klub nadviazal na svoju slávnu históriu a postupne sa vrátil medzi slovenskú futbalovú špičku.
Zdroj: SITA.sk - Do FK Inter Bratislava vstupuje český investor. Klub má ambíciu vrátiť sa medzi slovenskú futbalovú elitu © SITA Všetky práva vyhradené.
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