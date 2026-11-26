Budúci rok bude horúci, a to nielen v súvislosti s počasím
Pozrime sa na udalostí, ktoré sa oplatí sledovať v nadchádzajúcom roku. Od rastúcich teplôt cez prevzatie kontroly nad americkým Kongresom demokratmi až po ďalšie úplné
26.11.2026 (SITA.sk) - Pozrime sa na udalostí, ktoré sa oplatí sledovať v nadchádzajúcom roku.
Od rastúcich teplôt cez prevzatie kontroly nad americkým Kongresom demokratmi až po ďalšie úplné zatmenie Slnka. Pozrime sa na udalostí, ktoré sa oplatí sledovať v nadchádzajúcom roku.
Vzhľadom na jeden z najsilnejších klimatických javov El Niño, aké kedy odborníci zaznamenali, by budúci rok mohol priniesť nové globálne teplotné rekordy.
El Niño je prirodzený meteorologický jav, ktorý vzniká v Tichom oceáne približne každé dva až sedem rokov. Tohtoročný jav El Niño už ovplyvnil pestovanie kukurice v Strednej Amerike, úlovky rýb v Peru a produkciu cukru a ryže v juhovýchodnej Ázii.
Kaveh Zahedi z Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo varoval, že v súvislosti s úrodou v niektorých regiónoch a prudkým rastom cien potravín „to najhoršie pravdepodobne ešte len príde“.
Prevzatie kontroly nad oboma komorami amerického Kongresu demokratmi v januári zrejme zásadne zmení posledné dva roky funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa. Jeho oponenti získajú účinné nástroje na blokovanie jeho politického programu, nebudú mať ale voľné ruky pri presadzovaní vlastného.
Demokratická väčšina v Senáte však môže zastaviť Trumpove nominácie na ministerské a sudcovské posty vrátane prípadného obsadzovania Najvyššieho súdu. Opozícia chce obnoviť podporu zdravotného poistenia, zvrátiť škrty v programe Medicaid, obmedziť clá a vyvíjať tlak na ukončenie vojny proti Iránu.
Bezprostrednejší dosah by mohli mať vyšetrovania Kongresu. Výbory pod vedením demokratov môžu predvolávať predstaviteľov administratívy a požadovať dokumenty týkajúce sa údajnej korupcie, obchodných aktivít Trumpovej rodiny, presadzovania imigračných zákonov a vedenia vojny v Iráne.
Demokrati by tiež mohli iniciovať tretí proces impeachmentu Trumpa, na jeho odvolanie z funkcie by ale potrebovali dvojtretinovú väčšinu v Senáte, čo by bolo veľmi ťažké dosiahnuť. Trump môže vetovať návrhy zákonov, ktoré mu Kongres predloží na podpis. Na prelomenie jeho veta je potrebná dvojtretinová väčšina v oboch komorách.
Emmanuel Macron po desiatich rokoch pri moci opustí funkciu po prezidentských voľbách vo Francúzsku, ktoré sa uskutočnia 18. apríla a 2. mája. Prehlbujúce sa rozdelenie spoločnosti, ktoré je viditeľné v uliciach, parlamente aj médiách, naznačuje, že volebná kampaň bude napätá. Medzi hlavné témy patria dôchodky, migrácia, bezpečnostné otázky a situácia na Ukrajine.
Keďže krajne pravicová kandidátka Marine Le Penová vedie v prieskumoch verejnej mienky a líder radikálnej ľavice Jean-Luc Mélenchon by podľa súčasných prognóz postúpil do druhého kola, pravicové a centristické strany diskutujú o možnosti usporiadania primárok. Sociálnodemokratická ľavica už primárky usporiadala a zvíťazil v nich súčasný poslanec Európskeho parlamentu Raphaël Glucksmann.
Po úplnom zatmení Slnka minulého leta nastane ďalšie 2. augusta budúceho roka. Na krátky čas premení deň na noc a odhalí slnečnú korónu. Zatmenie bude možné pozorovať z najjužnejšej časti Španielska, ešte lepšie bude viditeľné v severnej Afrike a na Blízkom východe.
Úplné zatmenie Slnka potrvá tentoraz v strede pásu totality viac ako šesť minút a ponúkne pôsobivé zábery najmä v blízkosti egyptských pyramíd okolo poludnia. Úplné zatmenia Slnka nastávajú pravidelne, menej často ich však možno pozorovať z obývaných oblastí.
Zdroj: SITA.sk - Budúci rok bude horúci, a to nielen v súvislosti s počasím © SITA Všetky práva vyhradené.
Od rastúcich teplôt cez prevzatie kontroly nad americkým Kongresom demokratmi až po ďalšie úplné zatmenie Slnka. Pozrime sa na udalostí, ktoré sa oplatí sledovať v nadchádzajúcom roku.
El Niño v teplejšom svete
Vzhľadom na jeden z najsilnejších klimatických javov El Niño, aké kedy odborníci zaznamenali, by budúci rok mohol priniesť nové globálne teplotné rekordy.
El Niño je prirodzený meteorologický jav, ktorý vzniká v Tichom oceáne približne každé dva až sedem rokov. Tohtoročný jav El Niño už ovplyvnil pestovanie kukurice v Strednej Amerike, úlovky rýb v Peru a produkciu cukru a ryže v juhovýchodnej Ázii.
Kaveh Zahedi z Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo varoval, že v súvislosti s úrodou v niektorých regiónoch a prudkým rastom cien potravín „to najhoršie pravdepodobne ešte len príde“.
Demokrati a Trump
Prevzatie kontroly nad oboma komorami amerického Kongresu demokratmi v januári zrejme zásadne zmení posledné dva roky funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa. Jeho oponenti získajú účinné nástroje na blokovanie jeho politického programu, nebudú mať ale voľné ruky pri presadzovaní vlastného.
Demokratická väčšina v Senáte však môže zastaviť Trumpove nominácie na ministerské a sudcovské posty vrátane prípadného obsadzovania Najvyššieho súdu. Opozícia chce obnoviť podporu zdravotného poistenia, zvrátiť škrty v programe Medicaid, obmedziť clá a vyvíjať tlak na ukončenie vojny proti Iránu.
Bezprostrednejší dosah by mohli mať vyšetrovania Kongresu. Výbory pod vedením demokratov môžu predvolávať predstaviteľov administratívy a požadovať dokumenty týkajúce sa údajnej korupcie, obchodných aktivít Trumpovej rodiny, presadzovania imigračných zákonov a vedenia vojny v Iráne.
Demokrati by tiež mohli iniciovať tretí proces impeachmentu Trumpa, na jeho odvolanie z funkcie by ale potrebovali dvojtretinovú väčšinu v Senáte, čo by bolo veľmi ťažké dosiahnuť. Trump môže vetovať návrhy zákonov, ktoré mu Kongres predloží na podpis. Na prelomenie jeho veta je potrebná dvojtretinová väčšina v oboch komorách.
Prezidentské voľby vo Francúzsku
Emmanuel Macron po desiatich rokoch pri moci opustí funkciu po prezidentských voľbách vo Francúzsku, ktoré sa uskutočnia 18. apríla a 2. mája. Prehlbujúce sa rozdelenie spoločnosti, ktoré je viditeľné v uliciach, parlamente aj médiách, naznačuje, že volebná kampaň bude napätá. Medzi hlavné témy patria dôchodky, migrácia, bezpečnostné otázky a situácia na Ukrajine.
Keďže krajne pravicová kandidátka Marine Le Penová vedie v prieskumoch verejnej mienky a líder radikálnej ľavice Jean-Luc Mélenchon by podľa súčasných prognóz postúpil do druhého kola, pravicové a centristické strany diskutujú o možnosti usporiadania primárok. Sociálnodemokratická ľavica už primárky usporiadala a zvíťazil v nich súčasný poslanec Európskeho parlamentu Raphaël Glucksmann.
Ďalšie úplné zatmenie Slnka
Po úplnom zatmení Slnka minulého leta nastane ďalšie 2. augusta budúceho roka. Na krátky čas premení deň na noc a odhalí slnečnú korónu. Zatmenie bude možné pozorovať z najjužnejšej časti Španielska, ešte lepšie bude viditeľné v severnej Afrike a na Blízkom východe.
Úplné zatmenie Slnka potrvá tentoraz v strede pásu totality viac ako šesť minút a ponúkne pôsobivé zábery najmä v blízkosti egyptských pyramíd okolo poludnia. Úplné zatmenia Slnka nastávajú pravidelne, menej často ich však možno pozorovať z obývaných oblastí.
Zdroj: SITA.sk - Budúci rok bude horúci, a to nielen v súvislosti s počasím © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Slovenský Američan sa vracia. Basketbalisti si trúfajú na Švajčiarov aj bez Brodzianskeho a Ihringa – VIDEO
- Čo môže stáť za náhlou pauzou od Svetového pohára? Vlhová zrejme chce dosiahnuť stav, v ktorom bude opäť podávať svetové výkony – FOTO
- Súd s podnikateľom Bödörom bude po roku pokračovať, proces prerušili pre legislatívne zmeny – FOTO
- Národniari reagujú na násilné správanie Lívie Pavlíkovej v hre GTA VI. Vyzývajú Republiku, aby sa dištancovala od jej prejavov
- Hackeri opäť prenikli do dánskeho registra obyvateľov. Predchádzajúci únik zasiahol 8,8 milióna ľudí