O bezpečnosti ešte vždy rozhoduje človek
Druhý deň Jesennej ITAPA 2026 aj o tom, ako umelá inteligencia mení pravidlá kybernetickej bezpečnosti. Moderné technológie, inovácie a umelá inteligencia menia prakticky všetko okolo nás. Ako ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Druhý deň Jesennej ITAPA 2026 aj o tom, ako umelá inteligencia mení pravidlá kybernetickej bezpečnosti.
Moderné technológie, inovácie a umelá inteligencia menia prakticky všetko okolo nás. Ako tieto zmeny zvládnuť a čo najlepšie a pritom bezpečne využiť ich potenciál je témou aj jubilejného 25. ročníka konferencie ITAPA. Jesenná ITAPA 2026 každý z troch dní venuje inej oblasti, avšak všetky programové línie prepája technologický pokrok a jeho dosah na spoločnosť, jednotlivcov, ekonomiku aj fungovanie štátu a organizácií. Jednou z najväčších predností ITAPA je prepájanie ľudí a sektorov, ktoré sa na jednotlivé témy pozerajú z rôznych perspektív. Na oboch pódiách – Policy Stage a Case Study & Demo Stage – sa stretávajú zástupcovia štátnej správy, verejných organizácií, akademického prostredia i súkromných firiem vrátane lokálnych spoločností i globálnych IT gigantov. Výsledkom tak nie sú iba prezentácie jednotlivých riešení a stanovísk, ale otvorené diskusie, rôzne pohľady a výmena skúseností, ktoré by inak zostali oddelené.
Kybernetická bezpečnosť už dávno nie je izolovanou technologickou témou. Čoraz užšie sa prepája s celkovou bezpečnosťou štátu, ochranou kritickej infraštruktúry aj každodennou istotou občanov. Práve širší pohľad na bezpečnosť a odolnosť Slovenska na Policy Stage otvoril prvý panel CyberSec Day s názvom Keď štát nesmie prestať fungovať: ako vybudovať odolnú krajinu?, v ktorom vystúpil minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok. Minister upozornil, že Slovensko je epicentrom rôznych hybridných hrozieb a súvisiacich kybernetických útokov. "Priemerne denne čelíme 300 útokom v kybernetickom priestore na infraštruktúru spadajúcu pod ministerstvo vnútra," uviedol. Občania pritom musia mať istotu, že ich osobné údaje a digitálna identita sú v bezpečí. Štát si podľa M. Š. Eštoka uvedomuje svoju kľúčovú zodpovednosť v tejto oblasti. Zároveň však zdôraznil, že ani najmodernejšie technológie samy osebe nestačia – rozhodujúcu úlohu zohrávajú ľudia, ich pripravenosť a schopnosť reagovať. "Čím viac budeme pripravení, tým budeme odolnejší," zdôraznil.
Na ITAPA sa po dvoch rokoch vrátil Ramsés Gallego – rečník, ktorý v dynamickej prezentácii Cybersecurity, Business and AI: It’s Super Bowl Time Every Day! prirovnal prostredie kybernetickej bezpečnosti, biznisu a umelej inteligencie k zápasu, v ktorom ide každý deň o veľa. Kým športovci sa pripravujú na jeden rozhodujúci zápas, organizácie musia byť v strehu neustále. Ako zdôraznil, "každá bitka sa rozhodne ešte predtým, ako sa začne". Pripravenosť preto nemôže byť iba reakciou na incident, ale musí byť súčasťou každodennej stratégie. Ramsés, ktorý je medzinárodne oceňovaným spíkrom, zároveň upozornil, že v súčasnom prostredí nestačí uvažovať o tom, "kto má k čomu prístup", ale "čo má prístup ku komu". Organizácie musia pristupovať ku kybernetickej bezpečnosti, biznisu a AI ako k vzájomne prepojeným oblastiam. Jeho odporúčanie bolo konkrétne: riadiť riziká, kontrolovať náklady, zlepšovať služby a predovšetkým zosynchronizovať investície do IT s potrebami a so strategickými cieľmi.
Program na Policy Stage pokračoval pohľadom na pripravenosť EÚ zvládať rozsiahle kybernetické bezpečnostné incidenty a na slabé miesta v koordinácii a spolupráci členských štátov, ktoré odhalila najnovšia správa Európskeho dvora audítorov.
Panel Obrana štátu rýchlosťou AI otvorila otázka, ako zásadne sa mení časový priestor na obranu. Radek Vokál z Red Hat upozornil, že v októbri 2026 zachytili v jeho tíme 73-tisíc bezpečnostných slabín – približne toľko, koľko za celý rok 2025! Kým ešte donedávna mohlo medzi objavením zraniteľnosti a jej zneužitím uplynúť niekoľko rokov a neskôr mesiacov, dnes sú to dni, niekedy dokonca hodiny. Organizácie sú tak čoraz zraniteľnejšie a pri nedostatku odborných kapacít musia čoraz viac bojovať s AI pomocou AI. To zároveň zásadne mení zaužívané bezpečnostné procesy.
Na dôležitú úlohu človeka v tomto procese upozornil v následnej diskusii R. Vokál: "Na konci ešte vždy vidím človeka – jeho skúsenosť zatiaľ nie je nahraditeľná." Milan Pikula z Národného bezpečnostného úradu doplnil, že AI agentov potrebujeme nielen na boj proti útočníkom, ale predovšetkým na budovanie viacvrstvovej ochrany. Podľa neho sa totiž mení nielen počet, ale aj intenzita útokov. "Každý deň máme dva útoky, ktoré by sme pred niekoľkými rokmi vyhlásili za útok roka," upozornil. Bezpečnostnú ochranu nesmieme podceniť a postupovať treba "postupne, opatrne a systematicky". Martin Hrachala z Ministerstva vnútra SR poukázal na to, že umelá inteligencia výrazne zrýchľuje identifikáciu slabých miest a umožňuje rozsiahlejšie reťazenie útokov. Podcenenie investícií do ochrany pritom môže mať neúmerne vysokú cenu. "Ušetrenie niekoľkých eur vynaložených na ochranu má za následok škody v miliardách," varoval.
Program CyberSec Day pokračoval paralelne na oboch pódiách. Diskusie na Policy Stage sa venovali strategickým otázkam bezpečnosti a odolnosti štátu v čase nástupu pokročilej AI, zodpovednosti vedenia organizácií za kybernetické riziká či technologickej nezávislosti. V rámci diskusie Ako udržať digitálny štát v chode počas kybernetického útoku vystúpili Miroslav Homola (MIRRI SR), Martin Hrachala (MV SR), Fridrich Matejík (IBM ČR) a Ferdinand Vavrík (MF SR). Pozornosť sa sústredila aj na budúcnosť kryptografie, digitálnej identity a overovania dôveryhodnosti v prostredí, v ktorom pribúdajú deepfaky a podvody využívajúce AI. Case Study & Demo Stage prinieslo konkrétny pohľad na kybernetickú bezpečnosť – prostredníctvom prezentácií technologických riešení, produktov a praktických skúseností s ich využitím v organizáciách. Praktický masterclass Manažovaná detekcia a reakcia viedli Ondrej Krajč a Július Selecký (ESET). Jozef Pajtina z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v prezentácii SOC v akcii: od prvého alertu po zastavenie útoku prostredníctvom demo ukážky predstavil vlastné dohľadové pracovisko kybernetickej bezpečnosti pre celý rezort.
V jednej z najočakávanejších diskusií na Jesennej ITAPA 2026 vystúpili prvýkrát od kybernetického útoku na kataster verejne priamo zástupcovia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Peter Pongrác a Peter Vavro v prezentácii Realita po bezpečnostnom incidente priblížili menej viditeľnú, no mimoriadne dôležitú fázu zvládania kybernetického útoku – návrat organizácie do bežnej prevádzky, obnovu služieb a vyhodnocovanie dôsledkov incidentu. Upozornili, že keď útok odznie, pozornosť médií aj vedenia sa postupne presúva inam. Organizácii však zostávajú obmedzené služby, provizórne riešenia a vyčerpaní ľudia. Tlak na čo najrýchlejšiu obnovu je veľký – zo strany partnerov, vedenia aj zamestnancov, pretože každý deň výpadku má svoju cenu. Rýchlosť však nesmie ísť na úkor bezpečnosti. "S obnovou prevádzky sa nesmie obnoviť aj útočník," zaznelo v paneli. Obnova služieb a odstránenie hrozby sú totiž dve samostatné, hoci úzko prepojené úlohy. Dôležitým posolstvom bolo aj to, že obnova neznamená návrat do pôvodného stavu. Organizácia musí rozhodovať medzi rýchlosťou a dôverou a zároveň riešiť nedostatky, ktoré incident odkryl. Ako výstižne zaznelo, "bezpečnostný incident je audit, ktorý ste si neobjednali – odhalí všetko, čo sa roky odkladalo, a vystaví účet naraz".
Záverečná časť programu na Policy Stage sa vrátila k otázke hraníc využívania umelej inteligencie v kybernetickej bezpečnosti – ktoré rozhodnutia možno zveriť AI a pri ktorých musí zostať konečná zodpovednosť na človeku. Rozhovor s Róbertom Bučkom z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bol zameraný na bezpečnosť samospráv, ich súčasnú pripravenosť, najväčšie slabé miesta a možnosti posilnenia kybernetickej odolnosti. Program druhého dňa uzavrel ITAPA OPEN TALK na tému Európa pod kybernetickým tlakom: od geopolitiky k skutočnej odolnosti. Tento bod bol zaujímavým vyvážením diskusií, v ktorých na Jesennej ITAPA 2026 dominovali medzi rečníkmi muži. Priestor v ňom dostali tri odborníčky: Klára Jelínková, Linda Tóthová a Marcela Zimová.
Podujatia ITAPA sú už 25 rokov najdôležitejšou platformou na Slovensku v oblasti inovácií, modernizácie a digitalizácie spoločnosti. Každý rok sa na konferenciách ITAPA a ďalších podujatiach stretávajú kľúčové osobnosti zo Slovenska i sveta – vizionári, lídri a odborníci, ktorí posúvajú hranice možného, i zástupcovia významných médií. S viac ako 400 renomovanými rečníkmi a vyše 2 000 účastníkmi ročne je ITAPA miestom, kde sa rodia nové myšlienky a formujú strategické rozhodnutia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - O bezpečnosti ešte vždy rozhoduje človek © SITA Všetky práva vyhradené.
Moderné technológie, inovácie a umelá inteligencia menia prakticky všetko okolo nás. Ako tieto zmeny zvládnuť a čo najlepšie a pritom bezpečne využiť ich potenciál je témou aj jubilejného 25. ročníka konferencie ITAPA. Jesenná ITAPA 2026 každý z troch dní venuje inej oblasti, avšak všetky programové línie prepája technologický pokrok a jeho dosah na spoločnosť, jednotlivcov, ekonomiku aj fungovanie štátu a organizácií. Jednou z najväčších predností ITAPA je prepájanie ľudí a sektorov, ktoré sa na jednotlivé témy pozerajú z rôznych perspektív. Na oboch pódiách – Policy Stage a Case Study & Demo Stage – sa stretávajú zástupcovia štátnej správy, verejných organizácií, akademického prostredia i súkromných firiem vrátane lokálnych spoločností i globálnych IT gigantov. Výsledkom tak nie sú iba prezentácie jednotlivých riešení a stanovísk, ale otvorené diskusie, rôzne pohľady a výmena skúseností, ktoré by inak zostali oddelené.
Keď štát nesmie prestať fungovať
Kybernetická bezpečnosť už dávno nie je izolovanou technologickou témou. Čoraz užšie sa prepája s celkovou bezpečnosťou štátu, ochranou kritickej infraštruktúry aj každodennou istotou občanov. Práve širší pohľad na bezpečnosť a odolnosť Slovenska na Policy Stage otvoril prvý panel CyberSec Day s názvom Keď štát nesmie prestať fungovať: ako vybudovať odolnú krajinu?, v ktorom vystúpil minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok. Minister upozornil, že Slovensko je epicentrom rôznych hybridných hrozieb a súvisiacich kybernetických útokov. "Priemerne denne čelíme 300 útokom v kybernetickom priestore na infraštruktúru spadajúcu pod ministerstvo vnútra," uviedol. Občania pritom musia mať istotu, že ich osobné údaje a digitálna identita sú v bezpečí. Štát si podľa M. Š. Eštoka uvedomuje svoju kľúčovú zodpovednosť v tejto oblasti. Zároveň však zdôraznil, že ani najmodernejšie technológie samy osebe nestačia – rozhodujúcu úlohu zohrávajú ľudia, ich pripravenosť a schopnosť reagovať. "Čím viac budeme pripravení, tým budeme odolnejší," zdôraznil.
Kybernetická bezpečnosť, biznis a AI: Super Bowl sa hrá každý deň
Na ITAPA sa po dvoch rokoch vrátil Ramsés Gallego – rečník, ktorý v dynamickej prezentácii Cybersecurity, Business and AI: It’s Super Bowl Time Every Day! prirovnal prostredie kybernetickej bezpečnosti, biznisu a umelej inteligencie k zápasu, v ktorom ide každý deň o veľa. Kým športovci sa pripravujú na jeden rozhodujúci zápas, organizácie musia byť v strehu neustále. Ako zdôraznil, "každá bitka sa rozhodne ešte predtým, ako sa začne". Pripravenosť preto nemôže byť iba reakciou na incident, ale musí byť súčasťou každodennej stratégie. Ramsés, ktorý je medzinárodne oceňovaným spíkrom, zároveň upozornil, že v súčasnom prostredí nestačí uvažovať o tom, "kto má k čomu prístup", ale "čo má prístup ku komu". Organizácie musia pristupovať ku kybernetickej bezpečnosti, biznisu a AI ako k vzájomne prepojeným oblastiam. Jeho odporúčanie bolo konkrétne: riadiť riziká, kontrolovať náklady, zlepšovať služby a predovšetkým zosynchronizovať investície do IT s potrebami a so strategickými cieľmi.
Obrana štátu rýchlosťou AI
Program na Policy Stage pokračoval pohľadom na pripravenosť EÚ zvládať rozsiahle kybernetické bezpečnostné incidenty a na slabé miesta v koordinácii a spolupráci členských štátov, ktoré odhalila najnovšia správa Európskeho dvora audítorov.
Panel Obrana štátu rýchlosťou AI otvorila otázka, ako zásadne sa mení časový priestor na obranu. Radek Vokál z Red Hat upozornil, že v októbri 2026 zachytili v jeho tíme 73-tisíc bezpečnostných slabín – približne toľko, koľko za celý rok 2025! Kým ešte donedávna mohlo medzi objavením zraniteľnosti a jej zneužitím uplynúť niekoľko rokov a neskôr mesiacov, dnes sú to dni, niekedy dokonca hodiny. Organizácie sú tak čoraz zraniteľnejšie a pri nedostatku odborných kapacít musia čoraz viac bojovať s AI pomocou AI. To zároveň zásadne mení zaužívané bezpečnostné procesy.
Na dôležitú úlohu človeka v tomto procese upozornil v následnej diskusii R. Vokál: "Na konci ešte vždy vidím človeka – jeho skúsenosť zatiaľ nie je nahraditeľná." Milan Pikula z Národného bezpečnostného úradu doplnil, že AI agentov potrebujeme nielen na boj proti útočníkom, ale predovšetkým na budovanie viacvrstvovej ochrany. Podľa neho sa totiž mení nielen počet, ale aj intenzita útokov. "Každý deň máme dva útoky, ktoré by sme pred niekoľkými rokmi vyhlásili za útok roka," upozornil. Bezpečnostnú ochranu nesmieme podceniť a postupovať treba "postupne, opatrne a systematicky". Martin Hrachala z Ministerstva vnútra SR poukázal na to, že umelá inteligencia výrazne zrýchľuje identifikáciu slabých miest a umožňuje rozsiahlejšie reťazenie útokov. Podcenenie investícií do ochrany pritom môže mať neúmerne vysokú cenu. "Ušetrenie niekoľkých eur vynaložených na ochranu má za následok škody v miliardách," varoval.
Program CyberSec Day pokračoval paralelne na oboch pódiách. Diskusie na Policy Stage sa venovali strategickým otázkam bezpečnosti a odolnosti štátu v čase nástupu pokročilej AI, zodpovednosti vedenia organizácií za kybernetické riziká či technologickej nezávislosti. V rámci diskusie Ako udržať digitálny štát v chode počas kybernetického útoku vystúpili Miroslav Homola (MIRRI SR), Martin Hrachala (MV SR), Fridrich Matejík (IBM ČR) a Ferdinand Vavrík (MF SR). Pozornosť sa sústredila aj na budúcnosť kryptografie, digitálnej identity a overovania dôveryhodnosti v prostredí, v ktorom pribúdajú deepfaky a podvody využívajúce AI. Case Study & Demo Stage prinieslo konkrétny pohľad na kybernetickú bezpečnosť – prostredníctvom prezentácií technologických riešení, produktov a praktických skúseností s ich využitím v organizáciách. Praktický masterclass Manažovaná detekcia a reakcia viedli Ondrej Krajč a Július Selecký (ESET). Jozef Pajtina z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v prezentácii SOC v akcii: od prvého alertu po zastavenie útoku prostredníctvom demo ukážky predstavil vlastné dohľadové pracovisko kybernetickej bezpečnosti pre celý rezort.
Realita po bezpečnostnom incidente: Čo nasleduje, keď útok odznie?
V jednej z najočakávanejších diskusií na Jesennej ITAPA 2026 vystúpili prvýkrát od kybernetického útoku na kataster verejne priamo zástupcovia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Peter Pongrác a Peter Vavro v prezentácii Realita po bezpečnostnom incidente priblížili menej viditeľnú, no mimoriadne dôležitú fázu zvládania kybernetického útoku – návrat organizácie do bežnej prevádzky, obnovu služieb a vyhodnocovanie dôsledkov incidentu. Upozornili, že keď útok odznie, pozornosť médií aj vedenia sa postupne presúva inam. Organizácii však zostávajú obmedzené služby, provizórne riešenia a vyčerpaní ľudia. Tlak na čo najrýchlejšiu obnovu je veľký – zo strany partnerov, vedenia aj zamestnancov, pretože každý deň výpadku má svoju cenu. Rýchlosť však nesmie ísť na úkor bezpečnosti. "S obnovou prevádzky sa nesmie obnoviť aj útočník," zaznelo v paneli. Obnova služieb a odstránenie hrozby sú totiž dve samostatné, hoci úzko prepojené úlohy. Dôležitým posolstvom bolo aj to, že obnova neznamená návrat do pôvodného stavu. Organizácia musí rozhodovať medzi rýchlosťou a dôverou a zároveň riešiť nedostatky, ktoré incident odkryl. Ako výstižne zaznelo, "bezpečnostný incident je audit, ktorý ste si neobjednali – odhalí všetko, čo sa roky odkladalo, a vystaví účet naraz".
Záverečná časť programu na Policy Stage sa vrátila k otázke hraníc využívania umelej inteligencie v kybernetickej bezpečnosti – ktoré rozhodnutia možno zveriť AI a pri ktorých musí zostať konečná zodpovednosť na človeku. Rozhovor s Róbertom Bučkom z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bol zameraný na bezpečnosť samospráv, ich súčasnú pripravenosť, najväčšie slabé miesta a možnosti posilnenia kybernetickej odolnosti. Program druhého dňa uzavrel ITAPA OPEN TALK na tému Európa pod kybernetickým tlakom: od geopolitiky k skutočnej odolnosti. Tento bod bol zaujímavým vyvážením diskusií, v ktorých na Jesennej ITAPA 2026 dominovali medzi rečníkmi muži. Priestor v ňom dostali tri odborníčky: Klára Jelínková, Linda Tóthová a Marcela Zimová.
O ITAPA
Podujatia ITAPA sú už 25 rokov najdôležitejšou platformou na Slovensku v oblasti inovácií, modernizácie a digitalizácie spoločnosti. Každý rok sa na konferenciách ITAPA a ďalších podujatiach stretávajú kľúčové osobnosti zo Slovenska i sveta – vizionári, lídri a odborníci, ktorí posúvajú hranice možného, i zástupcovia významných médií. S viac ako 400 renomovanými rečníkmi a vyše 2 000 účastníkmi ročne je ITAPA miestom, kde sa rodia nové myšlienky a formujú strategické rozhodnutia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - O bezpečnosti ešte vždy rozhoduje človek © SITA Všetky práva vyhradené.
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