Nebodoval Slafkovský, ani celý Montreal. Výprask v Colorade znamená tretiu prehru za sebou – VIDEO
Hokejisti Montrealu sa trápia v koncovke a platí to aj o Jurajovi Slafkovskom. Tretia prehra za sebou a piata z posledných siedmich zápasov a navyše debakel 0:6. Tentoraz si na slabšej ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Hokejisti Montrealu sa trápia v koncovke a platí to aj o Jurajovi Slafkovskom.
Tretia prehra za sebou a piata z posledných siedmich zápasov a navyše debakel 0:6. Tentoraz si na slabšej forme Montrealu Canadiens v NHL vylepšili skóre hráči Colorado Avalanche, ktorí v domovskej Ball Arene nepustili hráčom súpera ani jeden gól.
Brankár Colorada Mackenzie Blackwood vychytal shutout za 28 zákrokov. Hokejistom Montrealu chýba produktivita a vzadu väčšia súdržnosť. Platí to aj o Jurajovi Slafkovskom, ktorý sa vrátil do prvého útoku Canadiens ku kapitánovi Nickovi Suzukimu a Colovi Caufieldovi.
Neodohral však ani 15 minút (najmenej v sezóne) a pripísal si okrem dvoch striel a troch hitov aj dva mínusové body. Prvý sa zrodil pri druhom góle Colorada v úvodnej minúte druhej tretiny.
Slafkovský nepokryl Cala Makara a ten spoza bránky Montrealu prihral úplne voľnému Artturimu Lehkonenovi pred ňou. Fín poľahky zvýšil na priebežných 2:0 pre domácich.
"Mám pocit, že dôvody našich prehier sú rôzne. Zdalo sa mi, že sme miestami pôsobili lepšie, ale naša hra v obrane poľavila. Nie je to teda len jedna vec. Človek sa snaží riešiť to, čo tím práve potrebuje. Teraz musíme pracovať na obranných činnostiach," vyhlásil tréner Montrealu Martin St. Louis na webe NHL.
"Neviem, či to bol práve náš najhorší zápas. Výsledok je, samozrejme, zlý a neprijateľný. Myslím si, že musíme lepšie brániť kľúčových hráčov súpera. Mám pocit, že dnes večer sme to nerobili dostatočne dôsledne. Každý musí niesť zodpovednosť za svoju úlohu," uviedol kapitán Suzuki.
Zatiaľ čo Montreal prehráva zápas za zápasom, Colorado vyhralo posledné dva duely na nulu so skóre 10:0. V tabuľke Západnej konferencie je na piatom mieste, Montreal je zasa piaty na Východe.
"Nestáva sa to často, aby tím udržal čisté konto. Vtedy musí do seba všetko správne zapadnúť. Je to dôkaz toho, že hráme správnym spôsobom,“ povedal brankár Colorada Blackwood.
"Myslím si, že sme odohrali skvelý zápas. Súperovi sme toho veľa nedovolili a hrali sme dostatočne tvrdo. Zastali sme sa jeden druhého. Úprimne, bolo to skvelé tímové víťazstvo – od prvého do posledného hráča," dodal hrdina Colorada.
Zdroj: SITA.sk - Nebodoval Slafkovský, ani celý Montreal. Výprask v Colorade znamená tretiu prehru za sebou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tretia prehra za sebou a piata z posledných siedmich zápasov a navyše debakel 0:6. Tentoraz si na slabšej forme Montrealu Canadiens v NHL vylepšili skóre hráči Colorado Avalanche, ktorí v domovskej Ball Arene nepustili hráčom súpera ani jeden gól.
Brankár Colorada Mackenzie Blackwood vychytal shutout za 28 zákrokov. Hokejistom Montrealu chýba produktivita a vzadu väčšia súdržnosť. Platí to aj o Jurajovi Slafkovskom, ktorý sa vrátil do prvého útoku Canadiens ku kapitánovi Nickovi Suzukimu a Colovi Caufieldovi.
Neustrážil Makara
Neodohral však ani 15 minút (najmenej v sezóne) a pripísal si okrem dvoch striel a troch hitov aj dva mínusové body. Prvý sa zrodil pri druhom góle Colorada v úvodnej minúte druhej tretiny.
Slafkovský nepokryl Cala Makara a ten spoza bránky Montrealu prihral úplne voľnému Artturimu Lehkonenovi pred ňou. Fín poľahky zvýšil na priebežných 2:0 pre domácich.
Dôvody sú rôzne
"Mám pocit, že dôvody našich prehier sú rôzne. Zdalo sa mi, že sme miestami pôsobili lepšie, ale naša hra v obrane poľavila. Nie je to teda len jedna vec. Človek sa snaží riešiť to, čo tím práve potrebuje. Teraz musíme pracovať na obranných činnostiach," vyhlásil tréner Montrealu Martin St. Louis na webe NHL.
Každý musí niesť zodpovednosť
"Neviem, či to bol práve náš najhorší zápas. Výsledok je, samozrejme, zlý a neprijateľný. Myslím si, že musíme lepšie brániť kľúčových hráčov súpera. Mám pocit, že dnes večer sme to nerobili dostatočne dôsledne. Každý musí niesť zodpovednosť za svoju úlohu," uviedol kapitán Suzuki.
Zatiaľ čo Montreal prehráva zápas za zápasom, Colorado vyhralo posledné dva duely na nulu so skóre 10:0. V tabuľke Západnej konferencie je na piatom mieste, Montreal je zasa piaty na Východe.
Všetko do seba zapadlo
"Nestáva sa to často, aby tím udržal čisté konto. Vtedy musí do seba všetko správne zapadnúť. Je to dôkaz toho, že hráme správnym spôsobom,“ povedal brankár Colorada Blackwood.
"Myslím si, že sme odohrali skvelý zápas. Súperovi sme toho veľa nedovolili a hrali sme dostatočne tvrdo. Zastali sme sa jeden druhého. Úprimne, bolo to skvelé tímové víťazstvo – od prvého do posledného hráča," dodal hrdina Colorada.
Zdroj: SITA.sk - Nebodoval Slafkovský, ani celý Montreal. Výprask v Colorade znamená tretiu prehru za sebou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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