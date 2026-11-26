Blokáda čiernomorských prístavov by mohla Ukrajinu v budúcom roku stáť 9,8 miliardy dolárov
Štúdia Centra pre dopravné stratégie skúma scenár, v ktorom by ruské útoky znemožnili civilným lodiam prístup do prístavov Odesa, Čornomorsk a Pivdennyj. Ročná blokáda troch hlavných ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Štúdia Centra pre dopravné stratégie skúma scenár, v ktorom by ruské útoky znemožnili civilným lodiam prístup do prístavov Odesa, Čornomorsk a Pivdennyj.
Ročná blokáda troch hlavných ukrajinských čiernomorských prístavov by v roku 2027 mohla znížiť hrubý domáci produkt (HDP) krajiny o 4,1 percenta, teda o 9,8 miliardy dolárov (približne 8,94 miliardy eur). Vyplýva to z ekonomickej analýzy Centra pre dopravné stratégie (CFTS). Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Štúdia CFTS skúma scenár, v ktorom by ruské útoky znemožnili civilným lodiam prístup do prístavov Odesa, Čornomorsk a Pivdennyj. Odhaduje potenciálne hospodárske škody v prípade, že by bol prístup do týchto prístavov zablokovaný.
Prístavy predstavujú jednu z hlavných vývozných trás ukrajinského obilia, rastlinného oleja, železnej rudy a ocele. Bez prístupu k nim by mnohé podniky mali problémy s predajom svojho tovaru v zahraničí, získavaním príjmov v cudzej mene a financovaním ďalšej výroby. Takéto narušenie vývozu by mohlo zasiahnuť dodávateľov, zamestnancov aj daňové príjmy štátu a zvýšiť tlak na ukrajinskú ekonomiku.
CFTS odhaduje, že tento scenár by mohol ohroziť vývoz 53 miliónov ton tovaru v hodnote približne 13 miliárd dolárov (okolo 11,86 miliardy eur), čo predstavuje zhruba štvrtinu celkového ukrajinského exportu. Štát by zároveň mohol prísť o viac ako tri miliardy dolárov (cca 2,74 miliardy eur) na daňových príjmoch a ohrozených by bolo približne 400-tisíc pracovných miest.
Najväčším problémom by čelili poľnohospodárski výrobcovia a spoločnosti pôsobiace v hutníckom a ťažobnom priemysle, uvádza štúdia. Alternatívne trasy cez dunajské prístavy a pozemné hraničné priechody by umožnili prepraviť časť nákladu, ich kapacita by ale nedokázala pokryť objem tovaru prepravovaného cez Čierne more.
Ruské útoky na prístavy a obchodné lode už narušili vývoz, zvýšili náklady na námornú prepravu a prinútili majiteľov lodí dôkladnejšie zvažovať, či svoje plavidlá pošlú na Ukrajinu. Dodatočné prepravné trasy po cestách, železniciach a cez dunajské prístavy sú nákladnejšie a majú menšiu prepravnú kapacitu ako námorné trasy cez Čierne more.
Hospodárske dôsledky by bez medzinárodnej finančnej podpory mohli byť ešte závažnejšie. Ak by Ukrajina nedostala žiadne zahraničné úvery ani granty a musela by všetky verejné výdavky pokrývať z domácich zdrojov, strata by podľa odhadov CFTS mohla dosiahnuť 6,2 percenta HDP.
Pri výpočte potenciálnych škôd CFTS vychádzalo z údajov o objeme nákladu, ktorý ukrajinské prístavy odbavili vlani, a odhadovalo, aké množstvo nákladu by bolo možné presmerovať do dunajských prístavov a na západné hraničné priechody.
Zdroj: SITA.sk - Blokáda čiernomorských prístavov by mohla Ukrajinu v budúcom roku stáť 9,8 miliardy dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ročná blokáda troch hlavných ukrajinských čiernomorských prístavov by v roku 2027 mohla znížiť hrubý domáci produkt (HDP) krajiny o 4,1 percenta, teda o 9,8 miliardy dolárov (približne 8,94 miliardy eur). Vyplýva to z ekonomickej analýzy Centra pre dopravné stratégie (CFTS). Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Znemožnený prístup do prístavov
Štúdia CFTS skúma scenár, v ktorom by ruské útoky znemožnili civilným lodiam prístup do prístavov Odesa, Čornomorsk a Pivdennyj. Odhaduje potenciálne hospodárske škody v prípade, že by bol prístup do týchto prístavov zablokovaný.
Prístavy predstavujú jednu z hlavných vývozných trás ukrajinského obilia, rastlinného oleja, železnej rudy a ocele. Bez prístupu k nim by mnohé podniky mali problémy s predajom svojho tovaru v zahraničí, získavaním príjmov v cudzej mene a financovaním ďalšej výroby. Takéto narušenie vývozu by mohlo zasiahnuť dodávateľov, zamestnancov aj daňové príjmy štátu a zvýšiť tlak na ukrajinskú ekonomiku.
CFTS odhaduje, že tento scenár by mohol ohroziť vývoz 53 miliónov ton tovaru v hodnote približne 13 miliárd dolárov (okolo 11,86 miliardy eur), čo predstavuje zhruba štvrtinu celkového ukrajinského exportu. Štát by zároveň mohol prísť o viac ako tri miliardy dolárov (cca 2,74 miliardy eur) na daňových príjmoch a ohrozených by bolo približne 400-tisíc pracovných miest.
Najväčším problémom by čelili poľnohospodárski výrobcovia a spoločnosti pôsobiace v hutníckom a ťažobnom priemysle, uvádza štúdia. Alternatívne trasy cez dunajské prístavy a pozemné hraničné priechody by umožnili prepraviť časť nákladu, ich kapacita by ale nedokázala pokryť objem tovaru prepravovaného cez Čierne more.
Narušený vývoz
Ruské útoky na prístavy a obchodné lode už narušili vývoz, zvýšili náklady na námornú prepravu a prinútili majiteľov lodí dôkladnejšie zvažovať, či svoje plavidlá pošlú na Ukrajinu. Dodatočné prepravné trasy po cestách, železniciach a cez dunajské prístavy sú nákladnejšie a majú menšiu prepravnú kapacitu ako námorné trasy cez Čierne more.
Hospodárske dôsledky by bez medzinárodnej finančnej podpory mohli byť ešte závažnejšie. Ak by Ukrajina nedostala žiadne zahraničné úvery ani granty a musela by všetky verejné výdavky pokrývať z domácich zdrojov, strata by podľa odhadov CFTS mohla dosiahnuť 6,2 percenta HDP.
Pri výpočte potenciálnych škôd CFTS vychádzalo z údajov o objeme nákladu, ktorý ukrajinské prístavy odbavili vlani, a odhadovalo, aké množstvo nákladu by bolo možné presmerovať do dunajských prístavov a na západné hraničné priechody.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Blokáda čiernomorských prístavov by mohla Ukrajinu v budúcom roku stáť 9,8 miliardy dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
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