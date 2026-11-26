Maďarsko sa pripojí k Medzinárodnej koalícii za návrat ukrajinských detí
Európsky parlament 12. novembra prijal uznesenie, v ktorom požaduje zodpovednosť od tých, ktorí sú zodpovední za únos alebo nútené presídlenie ukrajinských detí. Maďarsko sa pripojí k ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Európsky parlament 12. novembra prijal uznesenie, v ktorom požaduje zodpovednosť od tých, ktorí sú zodpovední za únos alebo nútené presídlenie ukrajinských detí.
Maďarsko sa pripojí k Medzinárodnej koalícii za návrat ukrajinských detí, aby "podporilo bezpečný návrat ukrajinských detí unesených počas vojny a zjednotenie rodín", uviedla vo štvrtok na Facebooku ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová.
Európsky parlament 12. novembra prijal uznesenie, v ktorom požaduje zodpovednosť od tých, ktorí sú zodpovední za únos alebo nútené presídlenie ukrajinských detí.
Podľa rôznych správ uvedených v uznesení bolo do septembra zaznamenaných 20 651 potvrdených prípadov premiestnenia alebo násilného únosu ukrajinských detí do Ruska.
Odhaduje sa, že na územiach pod ruskou okupáciou zostáva 1,6 milióna ukrajinských detí. Do 28. októbra 2026 sa k rodinám vrátilo celkovo 2 752 ukrajinských detí.
Zdroj: SITA.sk - Maďarsko sa pripojí k Medzinárodnej koalícii za návrat ukrajinských detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarsko sa pripojí k Medzinárodnej koalícii za návrat ukrajinských detí, aby "podporilo bezpečný návrat ukrajinských detí unesených počas vojny a zjednotenie rodín", uviedla vo štvrtok na Facebooku ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová.
Európsky parlament 12. novembra prijal uznesenie, v ktorom požaduje zodpovednosť od tých, ktorí sú zodpovední za únos alebo nútené presídlenie ukrajinských detí.
Podľa rôznych správ uvedených v uznesení bolo do septembra zaznamenaných 20 651 potvrdených prípadov premiestnenia alebo násilného únosu ukrajinských detí do Ruska.
Odhaduje sa, že na územiach pod ruskou okupáciou zostáva 1,6 milióna ukrajinských detí. Do 28. októbra 2026 sa k rodinám vrátilo celkovo 2 752 ukrajinských detí.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Maďarsko sa pripojí k Medzinárodnej koalícii za návrat ukrajinských detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Slovenský Američan sa vracia. Basketbalisti si trúfajú na Švajčiarov aj bez Brodzianskeho a Ihringa – VIDEO
- Čo môže stáť za náhlou pauzou od Svetového pohára? Vlhová zrejme chce dosiahnuť stav, v ktorom bude opäť podávať svetové výkony – FOTO
- Súd s podnikateľom Bödörom bude po roku pokračovať, proces prerušili pre legislatívne zmeny – FOTO
- Národniari reagujú na násilné správanie Lívie Pavlíkovej v hre GTA VI. Vyzývajú Republiku, aby sa dištancovala od jej prejavov
- Hackeri opäť prenikli do dánskeho registra obyvateľov. Predchádzajúci únik zasiahol 8,8 milióna ľudí