Čo za ľudia rokujú s Putinom? Kushner ho považuje za majstra politiky a Európu obvinil, že v zastúpení vedie vojnu proti Rusku
Putin podľa neho chodí na stretnutia dôkladne pripravený a má na všetko veľmi vyhranený pohľad. Osobitný vyslanec amerického prezidenta
26.11.2026 (SITA.sk) - Putin podľa neho chodí na stretnutia dôkladne pripravený a má na všetko veľmi vyhranený pohľad.
Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre rokovania s Ruskom Jared Kushner varoval pred rizikom ďalšej eskalácie vojny na Ukrajine a vyzval na opatrnosť pri hľadaní riešenia konfliktu.
V rozhovore pre nemecký podcast MD Meets označil konflikt, ktorý začal napadnutím Ukrajiny ruskými ozbrojenými silami, za „zástupnú vojnu, v ktorej Európa financuje a vyzbrojuje Ukrajinu proti Rusku“.
Zároveň upozornil, že situácia zostáva mimoriadne nebezpečná. „Nebude treba veľa nesprávnych rozhodnutí, aby tento konflikt masívne eskaloval,“ povedal.
Kushner priznal, že napriek viacerým kolám rokovaní medzi Spojenými štátmi, Ruskom a Ukrajinou zostáva najväčšou prekážkou otázka území na východe Ukrajiny, na ktoré si nárokuje Moskva.
„To, čo sme so Stevom zistili po mnohých hodinách rokovaní s prezidentom Putinom a ruským tímom, je, že územná otázka je momentálne v slepej uličke,“ uviedol bývalý realitný obchodník a zať amerického prezidenta.
Ruského prezidenta označil za politického veľmajstra, ktorý chodí na všetky stretnutia dôkladne pripravený a má na všetko veľmi vyhranený pohľad. „Ľudom sa môže páčiť, čo robí, alebo sa im to páčiť nemusí, ale on je rozhodne politický veľmajster. Je to historická osobnosť,“ vyzdvihol kvality ruského vojnového zločinca.
Zároveň kritizoval európske krajiny za pokračujúce nákupy ruských energií napriek podpore Kyjeva. „Európa počas tohto konfliktu nakúpila z Ruska fosílne palivá za viac ako 250 miliárd dolárov,“ tvrdil. „Myslím si, že Európa počas tohto konfliktu zaplatila Rusku viac peňazí, než dala Ukrajine, ak sú údaje, ktoré vidím, správne.“
Zdroj: SITA.sk - Čo za ľudia rokujú s Putinom? Kushner ho považuje za majstra politiky a Európu obvinil, že v zastúpení vedie vojnu proti Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre rokovania s Ruskom Jared Kushner varoval pred rizikom ďalšej eskalácie vojny na Ukrajine a vyzval na opatrnosť pri hľadaní riešenia konfliktu.
Brusel financuje vojnu
V rozhovore pre nemecký podcast MD Meets označil konflikt, ktorý začal napadnutím Ukrajiny ruskými ozbrojenými silami, za „zástupnú vojnu, v ktorej Európa financuje a vyzbrojuje Ukrajinu proti Rusku“.
Zároveň upozornil, že situácia zostáva mimoriadne nebezpečná. „Nebude treba veľa nesprávnych rozhodnutí, aby tento konflikt masívne eskaloval,“ povedal.
Historická osobnosť
Kushner priznal, že napriek viacerým kolám rokovaní medzi Spojenými štátmi, Ruskom a Ukrajinou zostáva najväčšou prekážkou otázka území na východe Ukrajiny, na ktoré si nárokuje Moskva.
„To, čo sme so Stevom zistili po mnohých hodinách rokovaní s prezidentom Putinom a ruským tímom, je, že územná otázka je momentálne v slepej uličke,“ uviedol bývalý realitný obchodník a zať amerického prezidenta.
Ruského prezidenta označil za politického veľmajstra, ktorý chodí na všetky stretnutia dôkladne pripravený a má na všetko veľmi vyhranený pohľad. „Ľudom sa môže páčiť, čo robí, alebo sa im to páčiť nemusí, ale on je rozhodne politický veľmajster. Je to historická osobnosť,“ vyzdvihol kvality ruského vojnového zločinca.
Európske pokrytectvo?
Zároveň kritizoval európske krajiny za pokračujúce nákupy ruských energií napriek podpore Kyjeva. „Európa počas tohto konfliktu nakúpila z Ruska fosílne palivá za viac ako 250 miliárd dolárov,“ tvrdil. „Myslím si, že Európa počas tohto konfliktu zaplatila Rusku viac peňazí, než dala Ukrajine, ak sú údaje, ktoré vidím, správne.“
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Zdroj: SITA.sk - Čo za ľudia rokujú s Putinom? Kushner ho považuje za majstra politiky a Európu obvinil, že v zastúpení vedie vojnu proti Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
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