Súd s podnikateľom Bödörom bude po roku pokračovať, proces prerušili pre legislatívne zmeny – FOTO
Samosudkyňa Pamela Záleská konanie v januári 2026 prerušila pre koaličnú novelu Trestného poriadku. Nitriansky podnikateľ Norbert Bödör by sa mal po roku opäť ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Samosudkyňa Pamela Záleská konanie v januári 2026 prerušila pre koaličnú novelu Trestného poriadku.
Nitriansky podnikateľ Norbert Bödör by sa mal po roku opäť postaviť pred súd v kauze údajného podplácania. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Špecializovaného trestného súdu, ktorý vytýčil vo veci spolu šesť termínov hlavného pojednávania na január, február a marec.
Samosudkyňa Pamela Záleská konanie v januári 2026 prerušila pre koaličnú novelu Trestného poriadku, ktorá menila spôsob využívania spolupracujúcich obvinených. Sudkyňa z tohto dôvodu podala podnet na Ústavný súd SR, aby novelu o „kajúcnikoch“ posúdil.
Ústavný súd nakoniec v októbri tohto roku rozhodol o protiústavnosti novely. Záleská ešte v decembri 2025 odmietla viaceré dôkazné návrhy obhajoby, ktoré zahrnovali výsluch viacerých policajtov a prokurátorov alebo vzájomnú konfrontáciu svedkov, s tým, že tieto dôkazy nepovažuje za podstatné pre rozhodnutie vo veci.
Na rad mala preto prísť výpoveď samotného obžalovaného, ktorý chcel vypovedať až po výsluchu svedkov. Predmetom obžaloby voči Bödörovi je podľa prokuratúry podozrenie z poskytnutia úplatku 50-tisíc eur, ktorý súvisel s pomocou v trestnej veci, konkrétne v kauze Valčeky, v prospech podnikateľa Štefana Žigu.
„Ja som potreboval iba počkať s obhajcom na to, ktoré tie dôkazy budú pripustené,“ povedal v decembri 2025 Bödör pre médiá na margo svojho zámeru vypovedať. Ako ďalej uviedol, súdom odmietnuté dôkazy zahŕňajú napríklad odposluchy, ktoré podľa neho preukazujú koordináciu výpovedí proti nemu.
Požadoval tiež konfrontáciu svedkov Bernarda Slobodníka a Petra Petrova, keďže Petrov podľa neho tvrdí, že bol na svoju výpoveď Slobodníkom navádzaný. Podľa obhajcu Mareka Paru bude jeho klient reagovať na tieto skutočnosti práve vo svojej výpovedi.
Proces s Norbertom Bödörom sa na súde začal vo februári 2024, pričom obžalovaný sa vtedy vyjadril, že je nevinný. Zároveň deklaroval ochotu vypovedať, ale až v neskoršom štádiu konania. Bödörov obhajca Marek Para vo februári 2024 označil podanú obžalobu za nedôvodnú.
Ako svedkovia už boli vo veci vypočutí bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník, podnikateľ Štefan Žiga, Peter Petrov, prezývaný Tiger, ktorý figuruje vo viacerých trestných kauzách, a takisto podpredseda parlamentu Peter Žiga. Vypovedať, naopak, odmietol expolicajt Marián Kučerka.
Trestné konanie voči Bödörovi súvisí s kauzou známou ako Valčeky, v rámci ktorej bol poskytnutý úplatok pre bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Mariána Kučerku. Menovaný sa totiž zaoberal kauzou odpočtov DPH, v ktorej figuroval ako podozrivý Štefan Žiga, príbuzný podpredsedu NR SR Petra Žigu.
Peniaze pre vyšetrovateľa sprostredkoval podľa prokuratúry cez bývalého policajného funkcionára Bernarda Slobodníka práve Norbert Bödör. Podľa obžaloby si Slobodník, ktorý je stíhaný v inom konaní, ponechal čiastku 25-tisíc eur a ďalších 25-tisíc odovzdal Kučerkovi.
Nitriansky podnikateľ Norbertom Bödörom zároveň čelí obžalobe aj v kauze Dobytkár, ktorá sa týka korupcie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Vec sa však na Špecializovanom trestnom súde bude prejednávať odznova, keďže obžalovaní nesúhlasili so zmenou člena senátu. Norbert Bödör tiež figuruje ako obžalovaný v kauze Očistec, týkajúcej sa údajného pôsobenia zločineckej skupiny v polícii.
Zdroj: SITA.sk - Súd s podnikateľom Bödörom bude po roku pokračovať, proces prerušili pre legislatívne zmeny – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nitriansky podnikateľ Norbert Bödör by sa mal po roku opäť postaviť pred súd v kauze údajného podplácania. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Špecializovaného trestného súdu, ktorý vytýčil vo veci spolu šesť termínov hlavného pojednávania na január, február a marec.
Samosudkyňa Pamela Záleská konanie v januári 2026 prerušila pre koaličnú novelu Trestného poriadku, ktorá menila spôsob využívania spolupracujúcich obvinených. Sudkyňa z tohto dôvodu podala podnet na Ústavný súd SR, aby novelu o „kajúcnikoch“ posúdil.
Výpoveď až po výsluchu svedkov
Ústavný súd nakoniec v októbri tohto roku rozhodol o protiústavnosti novely. Záleská ešte v decembri 2025 odmietla viaceré dôkazné návrhy obhajoby, ktoré zahrnovali výsluch viacerých policajtov a prokurátorov alebo vzájomnú konfrontáciu svedkov, s tým, že tieto dôkazy nepovažuje za podstatné pre rozhodnutie vo veci.
Na rad mala preto prísť výpoveď samotného obžalovaného, ktorý chcel vypovedať až po výsluchu svedkov. Predmetom obžaloby voči Bödörovi je podľa prokuratúry podozrenie z poskytnutia úplatku 50-tisíc eur, ktorý súvisel s pomocou v trestnej veci, konkrétne v kauze Valčeky, v prospech podnikateľa Štefana Žigu.
„Ja som potreboval iba počkať s obhajcom na to, ktoré tie dôkazy budú pripustené,“ povedal v decembri 2025 Bödör pre médiá na margo svojho zámeru vypovedať. Ako ďalej uviedol, súdom odmietnuté dôkazy zahŕňajú napríklad odposluchy, ktoré podľa neho preukazujú koordináciu výpovedí proti nemu.
Figurovanie vo viacerých trestných kauzách
Požadoval tiež konfrontáciu svedkov Bernarda Slobodníka a Petra Petrova, keďže Petrov podľa neho tvrdí, že bol na svoju výpoveď Slobodníkom navádzaný. Podľa obhajcu Mareka Paru bude jeho klient reagovať na tieto skutočnosti práve vo svojej výpovedi.
Proces s Norbertom Bödörom sa na súde začal vo februári 2024, pričom obžalovaný sa vtedy vyjadril, že je nevinný. Zároveň deklaroval ochotu vypovedať, ale až v neskoršom štádiu konania. Bödörov obhajca Marek Para vo februári 2024 označil podanú obžalobu za nedôvodnú.
Ako svedkovia už boli vo veci vypočutí bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník, podnikateľ Štefan Žiga, Peter Petrov, prezývaný Tiger, ktorý figuruje vo viacerých trestných kauzách, a takisto podpredseda parlamentu Peter Žiga. Vypovedať, naopak, odmietol expolicajt Marián Kučerka.
Kauza Dobytkár a Očistec
Trestné konanie voči Bödörovi súvisí s kauzou známou ako Valčeky, v rámci ktorej bol poskytnutý úplatok pre bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Mariána Kučerku. Menovaný sa totiž zaoberal kauzou odpočtov DPH, v ktorej figuroval ako podozrivý Štefan Žiga, príbuzný podpredsedu NR SR Petra Žigu.
Peniaze pre vyšetrovateľa sprostredkoval podľa prokuratúry cez bývalého policajného funkcionára Bernarda Slobodníka práve Norbert Bödör. Podľa obžaloby si Slobodník, ktorý je stíhaný v inom konaní, ponechal čiastku 25-tisíc eur a ďalších 25-tisíc odovzdal Kučerkovi.
Nitriansky podnikateľ Norbertom Bödörom zároveň čelí obžalobe aj v kauze Dobytkár, ktorá sa týka korupcie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Vec sa však na Špecializovanom trestnom súde bude prejednávať odznova, keďže obžalovaní nesúhlasili so zmenou člena senátu. Norbert Bödör tiež figuruje ako obžalovaný v kauze Očistec, týkajúcej sa údajného pôsobenia zločineckej skupiny v polícii.
Zdroj: SITA.sk - Súd s podnikateľom Bödörom bude po roku pokračovať, proces prerušili pre legislatívne zmeny – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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