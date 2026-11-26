Český Senát odmieta športové podujatia s účasťou Rusov a Bielorusov, podporil aj iniciatívu na bojkot zápasov
Českí senátori chcú, aby vláda poskytla domácim tímom ochranu pred prípadnými sankciami medzinárodných športových federácií. Český Senát sa postavil proti ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Českí senátori chcú, aby vláda poskytla domácim tímom ochranu pred prípadnými sankciami medzinárodných športových federácií.
Český Senát sa postavil proti organizovaniu akýchkoľvek športových zápasov či turnajov na území krajiny za účasti ruských a bieloruských reprezentačných alebo klubových tímov. Príslušné stanovisko v stredu podporilo 68 zo 72 prítomných senátorov.
Horná komora českého parlamentu zároveň podporila snahu Českého zväzu ľadového hokeja koordinovať s ďalšími krajinami bojkot zápasov proti ruským a bieloruským tímom, a to aj na medzinárodných turnajoch v zahraničí. Senátori požadujú, aby vláda v spolupráci s Národnou športovou agentúrou zabezpečila českým reprezentáciám a klubom právnu, diplomatickú a finančnú ochranu pred prípadnými sankciami za odmietnutie nastúpiť na takéto zápasy.
Senát tak reagoval na rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) o návrate ruských hokejových reprezentácií do medzinárodných súťaží. Podľa českých senátorov arbitráž nezohľadnila bezpečnostné riziká a jej verdikt je v rozpore s úsilím demokratických krajín o medzinárodnú izoláciu Ruska pre jeho pokračujúcu agresiu proti Ukrajine.
„Či chceme, alebo nie, vrcholový šport je mimoriadne významnou politickou záležitosťou. Rusi, a nielen Rusi, všetky štáty to vedia,“ uviedol počas rozpravy senátor Jiří Růžička. Pripomenul, že ruská agresia znemožnila športovať státisícom mladých Ukrajincov, pričom ukrajinskí športovci utrpeli vážne zranenia alebo zahynuli na bojisku. Zdôraznil tiež, že rozhodnutie športovej arbitráže nemôže zasahovať do právomoci jednotlivých štátov rozhodovať o vstupe ruských reprezentantov na ich územie.
Senátor Tomáš Töpfer zase upozornil na prepojenie ruského vrcholového športu s armádou a pripomenul olympijské hry v Berlíne v roku 1936. Poukázal na to, že aj vtedy zaznievali argumenty, podľa ktorých politika do športu nepatrí, napriek diskriminácii a prijatiu norimberských rasových zákonov v nacistickom Nemecku. „Dovolili Hitlerovi v roku 1936 zorganizovať obrovskú propagandistickú akciu. Dúfam, že sa to už nikdy nezopakuje,“ vyhlásil Töpfer.
Zdroj: SITA.sk - Český Senát odmieta športové podujatia s účasťou Rusov a Bielorusov, podporil aj iniciatívu na bojkot zápasov © SITA Všetky práva vyhradené.
Český Senát sa postavil proti organizovaniu akýchkoľvek športových zápasov či turnajov na území krajiny za účasti ruských a bieloruských reprezentačných alebo klubových tímov. Príslušné stanovisko v stredu podporilo 68 zo 72 prítomných senátorov.
Horná komora českého parlamentu zároveň podporila snahu Českého zväzu ľadového hokeja koordinovať s ďalšími krajinami bojkot zápasov proti ruským a bieloruským tímom, a to aj na medzinárodných turnajoch v zahraničí. Senátori požadujú, aby vláda v spolupráci s Národnou športovou agentúrou zabezpečila českým reprezentáciám a klubom právnu, diplomatickú a finančnú ochranu pred prípadnými sankciami za odmietnutie nastúpiť na takéto zápasy.
Senát tak reagoval na rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) o návrate ruských hokejových reprezentácií do medzinárodných súťaží. Podľa českých senátorov arbitráž nezohľadnila bezpečnostné riziká a jej verdikt je v rozpore s úsilím demokratických krajín o medzinárodnú izoláciu Ruska pre jeho pokračujúcu agresiu proti Ukrajine.
„Či chceme, alebo nie, vrcholový šport je mimoriadne významnou politickou záležitosťou. Rusi, a nielen Rusi, všetky štáty to vedia,“ uviedol počas rozpravy senátor Jiří Růžička. Pripomenul, že ruská agresia znemožnila športovať státisícom mladých Ukrajincov, pričom ukrajinskí športovci utrpeli vážne zranenia alebo zahynuli na bojisku. Zdôraznil tiež, že rozhodnutie športovej arbitráže nemôže zasahovať do právomoci jednotlivých štátov rozhodovať o vstupe ruských reprezentantov na ich územie.
Senátor Tomáš Töpfer zase upozornil na prepojenie ruského vrcholového športu s armádou a pripomenul olympijské hry v Berlíne v roku 1936. Poukázal na to, že aj vtedy zaznievali argumenty, podľa ktorých politika do športu nepatrí, napriek diskriminácii a prijatiu norimberských rasových zákonov v nacistickom Nemecku. „Dovolili Hitlerovi v roku 1936 zorganizovať obrovskú propagandistickú akciu. Dúfam, že sa to už nikdy nezopakuje,“ vyhlásil Töpfer.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Český Senát odmieta športové podujatia s účasťou Rusov a Bielorusov, podporil aj iniciatívu na bojkot zápasov © SITA Všetky práva vyhradené.
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