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07. októbra 2026
Bulharsko ukončilo pátranie po námorníkoch z potopenej lode, dronový útok zrejme neprežilo asi desať ľudí
Dve obchodné plavidlá zasiahli drony v utorok nadránom. Jedna loď začala po útoku horieť, druhá sa potopila. Bulharské úrady v stredu ukončili pátraciu operáciu po posádke obchodnej lode, ktorá sa ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Dve obchodné plavidlá zasiahli drony v utorok nadránom. Jedna loď začala po útoku horieť, druhá sa potopila.
Bulharské úrady v stredu ukončili pátraciu operáciu po posádke obchodnej lode, ktorá sa po útoku bezpilotných prostriedkov potopila v Čiernom mori. Záchranárom sa nepodarilo nájsť žiadnych preživších.
Dve obchodné plavidlá zasiahli drony v utorok nadránom. Jedna loď začala po útoku horieť, druhá sa potopila.
Z horiacej lode sa podarilo zachrániť 18 členov posádky z Turecka a Indie. Členovia posádky potopeného plavidla sú naďalej nezvestní, úrady však neuviedli ich počet. Podľa špecializovaného portálu Maritime.bg sa však na palube lode nachádzalo desať osôb.
„Po námorníkoch niet žiadnej stopy,“ povedal novinárom šéf bulharského Koordinačného centra pre pátranie a záchranu na mori Rumen Nikolov. Dodal, že pátranie bolo ukončené už v utorok večer a nebude pokračovať.
„Operácia nebude obnovená, pretože ide o pátraciu a záchrannú operáciu pre osoby a plavidlá v núdzi,“ uviedol Nikolov s tým, že záchranári našli z potopenej lode iba jeden prevrátený čln, tri záchranné plte a časti vybavenia plávajúce na hladine mora.
Na otázku, či sa podarilo nájsť trosky dronov, odpovedal: „Nemám informácie o žiadnych troskách dronov.“
Bulharský premiér Rumen Radev označil útok za „absolútne neprijateľný“, odsúdila ho aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Úrady zároveň uviedli, že zatiaľ nedokážu určiť pôvod dronov, ktoré lode zasiahli.
Zdroj: SITA.sk - Bulharsko ukončilo pátranie po námorníkoch z potopenej lode, dronový útok zrejme neprežilo asi desať ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Bulharské úrady v stredu ukončili pátraciu operáciu po posádke obchodnej lode, ktorá sa po útoku bezpilotných prostriedkov potopila v Čiernom mori. Záchranárom sa nepodarilo nájsť žiadnych preživších.
Dve obchodné plavidlá zasiahli drony v utorok nadránom. Jedna loď začala po útoku horieť, druhá sa potopila.
Po nezvestných ani stopy
Z horiacej lode sa podarilo zachrániť 18 členov posádky z Turecka a Indie. Členovia posádky potopeného plavidla sú naďalej nezvestní, úrady však neuviedli ich počet. Podľa špecializovaného portálu Maritime.bg sa však na palube lode nachádzalo desať osôb.
„Po námorníkoch niet žiadnej stopy,“ povedal novinárom šéf bulharského Koordinačného centra pre pátranie a záchranu na mori Rumen Nikolov. Dodal, že pátranie bolo ukončené už v utorok večer a nebude pokračovať.
Pôvod dronov nie je známy
„Operácia nebude obnovená, pretože ide o pátraciu a záchrannú operáciu pre osoby a plavidlá v núdzi,“ uviedol Nikolov s tým, že záchranári našli z potopenej lode iba jeden prevrátený čln, tri záchranné plte a časti vybavenia plávajúce na hladine mora.
Na otázku, či sa podarilo nájsť trosky dronov, odpovedal: „Nemám informácie o žiadnych troskách dronov.“
Bulharský premiér Rumen Radev označil útok za „absolútne neprijateľný“, odsúdila ho aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Úrady zároveň uviedli, že zatiaľ nedokážu určiť pôvod dronov, ktoré lode zasiahli.
Zdroj: SITA.sk - Bulharsko ukončilo pátranie po námorníkoch z potopenej lode, dronový útok zrejme neprežilo asi desať ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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