Z obchodovania s ľuďmi obvinili 17-točné dievča, „predávala“ ešte mladšiu maloletú
Obvinenie sa týka zločinu obchodovania s ľuďmi, ako aj prečinov šírenia toxikománie a ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie
2.11.2026 (SITA.sk) - Obvinenie sa týka zločinu obchodovania s ľuďmi, ako aj prečinov šírenia toxikománie a ohrozovania mravnej výchovy mládeže.
Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite vzniesol obvinenie 17-ročnému dievčaťu v prípade s krycím názvom „Laugo“, ktorý sa týka závažnej trestnej činnosti súvisiacej so sexuálnym vykorisťovaním maloletej osoby.
Ako ďalej informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, obvinenie sa týka zločinu obchodovania s ľuďmi, ako aj prečinov šírenia toxikománie a ohrozovania mravnej výchovy mládeže.
„Na základe vykonaného vyšetrovania a zabezpečených dôkazov vzniklo dôvodné podozrenie, že obvinená mala 15-ročné dievča pod zámienkou vylákať z Trnavy do Trenčína, kde ho mala sprostredkovať na sexuálne kontakty s inými mužmi. Maloletá mala byť počas pobytu pod jej kontrolou, pričom jej mala poskytovať aj omamné a psychotropné látky. Z tejto činnosti mala obvinená získavať finančný prospech aj drogy,“ uviedol Hájek, Doplnil, že podľa doterajších zistení obvinená maloletému dievčaťu bránila v slobodnom odchode a návrate domov.
„Keď sa poškodená pokúsila odísť, mala voči nej použiť fyzické násilie a zamknutím dverí jej zabrániť v odchode,“ zdôraznil policajný hovorca. Obvinená podľa polície počas preverovania prípadu opakovane menila miesta pobytu, čo sťažovalo jej vypátranie.
„Vďaka cielenej operatívno-pátracej činnosti a koordinovanému postupu policajtov sa ju podarilo vypátrať a koncom septembra 2026 zadržať. Následne jej bolo vznesené obvinenie. Vyšetrovateľ po vyhodnotení okolností prípadu a po dohode s dozorujúcim prokurátorom nepodal podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej do väzby. Obvinená je preto v súčasnosti stíhaná na slobode,“ informoval Hájek.
Polícia pripomína, že v prípade preukázania viny hrozí za zločin obchodovania s ľuďmi trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodal hovorca.
Zdroj: SITA.sk - Z obchodovania s ľuďmi obvinili 17-točné dievča, „predávala“ ešte mladšiu maloletú © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite vzniesol obvinenie 17-ročnému dievčaťu v prípade s krycím názvom „Laugo“, ktorý sa týka závažnej trestnej činnosti súvisiacej so sexuálnym vykorisťovaním maloletej osoby.
Ako ďalej informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, obvinenie sa týka zločinu obchodovania s ľuďmi, ako aj prečinov šírenia toxikománie a ohrozovania mravnej výchovy mládeže.
Zabránenie v slobodnom odchode
„Na základe vykonaného vyšetrovania a zabezpečených dôkazov vzniklo dôvodné podozrenie, že obvinená mala 15-ročné dievča pod zámienkou vylákať z Trnavy do Trenčína, kde ho mala sprostredkovať na sexuálne kontakty s inými mužmi. Maloletá mala byť počas pobytu pod jej kontrolou, pričom jej mala poskytovať aj omamné a psychotropné látky. Z tejto činnosti mala obvinená získavať finančný prospech aj drogy,“ uviedol Hájek, Doplnil, že podľa doterajších zistení obvinená maloletému dievčaťu bránila v slobodnom odchode a návrate domov.
„Keď sa poškodená pokúsila odísť, mala voči nej použiť fyzické násilie a zamknutím dverí jej zabrániť v odchode,“ zdôraznil policajný hovorca. Obvinená podľa polície počas preverovania prípadu opakovane menila miesta pobytu, čo sťažovalo jej vypátranie.
Obvinená je stíhaná na slobode
„Vďaka cielenej operatívno-pátracej činnosti a koordinovanému postupu policajtov sa ju podarilo vypátrať a koncom septembra 2026 zadržať. Následne jej bolo vznesené obvinenie. Vyšetrovateľ po vyhodnotení okolností prípadu a po dohode s dozorujúcim prokurátorom nepodal podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej do väzby. Obvinená je preto v súčasnosti stíhaná na slobode,“ informoval Hájek.
Polícia pripomína, že v prípade preukázania viny hrozí za zločin obchodovania s ľuďmi trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodal hovorca.
Zdroj: SITA.sk - Z obchodovania s ľuďmi obvinili 17-točné dievča, „predávala“ ešte mladšiu maloletú © SITA Všetky práva vyhradené.
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