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Nemecký pediater sa priznal k sexuálnemu zneužívaniu desiatok detí, čelí 130 obvineniam

Lekár mal zneužívať mladých pacientov viac ako desať rokov. Najmladšie obete mali iba dva roky, väčšinu skutkov spáchal údajne počas služby v nemocniciach. Pred krajinským ...

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2.11.2026 (SITA.sk) - Lekár mal zneužívať mladých pacientov viac ako desať rokov. Najmladšie obete mali iba dva roky, väčšinu skutkov spáchal údajne počas služby v nemocniciach.

Pred krajinským súdom v Postupime sa v pondelok začal proces so 46-ročným detským lekárom, ktorý čelí obvineniam zo sexuálneho zneužívania viac ako 70 detí a mladistvých. Prokuratúra mu kladie za vinu 130 trestných činov spáchaných v rokoch 2013 až 2025.


Obžalovaný sa po takmer trojhodinovom čítaní obžaloby priznal k väčšine skutkov a vyjadril hlbokú ľútosť.

Pôsobil v troch mestách


Lekár pôsobil v nemocniciach v mestách Nauen a Rathenow v spolkovej krajine Brandenbursko.

Podľa obžaloby zneužíval pacientov počas vyšetrení a zdravotníckych zákrokov, pričom si ich fotografoval a nakrúcal. Medzi obeťami boli dievčatá aj chlapci vo veku od dvoch do 20 rokov.

V niekoľkých prípadoch mal zneužívať aj deti počas návštev materských škôl. Vyšetrovanie sa začalo vlani v novembri po oznámení matky jedného z poškodených detí.

Množstvo dôkazov


Pri prehliadkach policajti zaistili elektronické zariadenia obsahujúce dôkazy o ďalších prípadoch.

Obžalovaný je odvtedy vo vyšetrovacej väzbe. Na procese sa zúčastňuje aj 15 poškodených alebo ich zákonných zástupcov.

Nemocnice medzičasom sprísnili opatrenia na ochranu detí. Rozsudok sa očakáva v polovici decembra.


Zdroj: SITA.sk - Nemecký pediater sa priznal k sexuálnemu zneužívaniu desiatok detí, čelí 130 obvineniam © SITA Všetky práva vyhradené.

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