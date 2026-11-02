Pellegrini navštívi Prahu, s českým prezidentom Pavlom si pripomenú 25. výročie kultúrnej vzájomnosti
Stretnutie hláv štátov sa uskutoční v pražskom Obecnom dome. Prezident SR Peter Pellegrini v utorok 3. ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Stretnutie hláv štátov sa uskutoční v pražskom Obecnom dome.
Prezident SR Peter Pellegrini v utorok 3. novembra odcestuje na pracovnú návštevu Českej republiky. V Prahe sa stretne s českým prezidentom Petrom Pavlom a spoločne sa zúčastnia na slávnostnom koncerte Slovenskej filharmónie pri príležitosti 25. výročia Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Stretnutie hláv štátov sa uskutoční v pražskom Obecnom dome. Vyvrcholením návštevy bude koncert v Smetanovej sieni, nad ktorým prevzali záštitu prezidenti oboch krajín. Pellegrini aj Pavel na ňom vystúpia s príhovormi.
„Koncert symbolicky pripomenie spoločné kultúrne dedičstvo a pretrvávajúce priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Českom a zároveň predstaví slovenské hudobné umenie na medzinárodnej scéne,“ uviedli z Kancelárie prezidenta SR.
Návšteva podľa nich nadväzuje na partnerstvo oboch krajín, ktoré spája spoločná história, kultúrna blízkosť a spolupráca v rámci Európskej únie a NATO.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini navštívi Prahu, s českým prezidentom Pavlom si pripomenú 25. výročie kultúrnej vzájomnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident SR Peter Pellegrini v utorok 3. novembra odcestuje na pracovnú návštevu Českej republiky. V Prahe sa stretne s českým prezidentom Petrom Pavlom a spoločne sa zúčastnia na slávnostnom koncerte Slovenskej filharmónie pri príležitosti 25. výročia Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Stretnutie hláv štátov sa uskutoční v pražskom Obecnom dome. Vyvrcholením návštevy bude koncert v Smetanovej sieni, nad ktorým prevzali záštitu prezidenti oboch krajín. Pellegrini aj Pavel na ňom vystúpia s príhovormi.
„Koncert symbolicky pripomenie spoločné kultúrne dedičstvo a pretrvávajúce priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Českom a zároveň predstaví slovenské hudobné umenie na medzinárodnej scéne,“ uviedli z Kancelárie prezidenta SR.
Návšteva podľa nich nadväzuje na partnerstvo oboch krajín, ktoré spája spoločná história, kultúrna blízkosť a spolupráca v rámci Európskej únie a NATO.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini navštívi Prahu, s českým prezidentom Pavlom si pripomenú 25. výročie kultúrnej vzájomnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
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