Anthropic pred vstupom na burzu šokuje číslami, tržby vzrástli o vyše 1 100 percent
Vývojár umelej inteligencie dosiahol rekordné tržby, vykázal však aj miliardovú stratu. Na výpočtovú infraštruktúru má záväzky za takmer 900 miliárd dolárov. Americká ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Vývojár umelej inteligencie dosiahol rekordné tržby, vykázal však aj miliardovú stratu. Na výpočtovú infraštruktúru má záväzky za takmer 900 miliárd dolárov.
Tržby spoločnosti v treťom štvrťroku dosiahli takmer 17 miliárd dolárov (približne 14,7 miliardy eur), zatiaľ čo pred rokom predstavovali iba 1,4 miliardy dolárov (približne 1,2 miliardy eur).
Anthropic však zároveň vykázal čistú stratu 23,3 miliardy dolárov (približne 20,1 miliardy eur).
Väčšinu spôsobili nepeňažné účtovné náklady súvisiace s rastúcou hodnotou spoločnosti. Prevádzková strata dosiahla 567 miliónov dolárov (približne 490 miliónov eur).
Mimoriadnu pozornosť vyvolali záväzky spoločnosti na nákup výpočtovej kapacity a infraštruktúry v hodnote približne 895 miliárd dolárov (približne 773 miliárd eur), rozložené na viacero rokov.
Pripravovaný vstup Anthropicu na Wall Street bude významným testom dôvery investorov v pokračovanie rozmachu umelej inteligencie.
Technologické akcie totiž v posledných dňoch oslabovali pre obavy, že obrovské investície do dátových centier a čipov neprinášajú dostatočne rýchlu návratnosť.
Anthropic vo svojom približne 400-stranovom burzovom prospekte venuje viac ako 90 strán rizikám vrátane nepredvídateľného a potenciálne škodlivého správania systémov umelej inteligencie.
Zdroj: SITA.sk - Anthropic pred vstupom na burzu šokuje číslami, tržby vzrástli o vyše 1 100 percent © SITA Všetky práva vyhradené.
Americká technologická spoločnosť Anthropic, jeden z popredných vývojárov umelej inteligencie (AI), oznámila v pondelok medziročný nárast kvartálnych tržieb o viac ako 1 100 percent.
Rekordné výsledky zverejnila krátko pred očakávaným vstupom na newyorskú burzu, ktorý by sa mohol uskutočniť už na budúci týždeň.
Neskutočné čísla
Tržby spoločnosti v treťom štvrťroku dosiahli takmer 17 miliárd dolárov (približne 14,7 miliardy eur), zatiaľ čo pred rokom predstavovali iba 1,4 miliardy dolárov (približne 1,2 miliardy eur).
Anthropic však zároveň vykázal čistú stratu 23,3 miliardy dolárov (približne 20,1 miliardy eur).
Väčšinu spôsobili nepeňažné účtovné náklady súvisiace s rastúcou hodnotou spoločnosti. Prevádzková strata dosiahla 567 miliónov dolárov (približne 490 miliónov eur).
Obrovské záväzky
Mimoriadnu pozornosť vyvolali záväzky spoločnosti na nákup výpočtovej kapacity a infraštruktúry v hodnote približne 895 miliárd dolárov (približne 773 miliárd eur), rozložené na viacero rokov.
Pripravovaný vstup Anthropicu na Wall Street bude významným testom dôvery investorov v pokračovanie rozmachu umelej inteligencie.
Pomalá návratnosť
Technologické akcie totiž v posledných dňoch oslabovali pre obavy, že obrovské investície do dátových centier a čipov neprinášajú dostatočne rýchlu návratnosť.
Anthropic vo svojom približne 400-stranovom burzovom prospekte venuje viac ako 90 strán rizikám vrátane nepredvídateľného a potenciálne škodlivého správania systémov umelej inteligencie.
Zdroj: SITA.sk - Anthropic pred vstupom na burzu šokuje číslami, tržby vzrástli o vyše 1 100 percent © SITA Všetky práva vyhradené.
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