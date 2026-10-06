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 24hod.sk    Zo zahraničia

06. októbra 2026

Bývalého šéfa nemeckej rozviedky zatkli pre podozrenie zo špionáže a vlastizrady


Tagy: nemecká tajná služba Rozviedka Špionáž Vlastizrada

August Hanning podľa prokuratúry využíval utajované informácie získané od bývalého spolupracovníka a mal ich poskytovať zahraničným rozviedkam. Nemecké úrady v utorok ...



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gettyimages 2275639732 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - August Hanning podľa prokuratúry využíval utajované informácie získané od bývalého spolupracovníka a mal ich poskytovať zahraničným rozviedkam.


Nemecké úrady v utorok zatkli bývalého šéfa Spolkovej spravodajskej služby (BND) Augusta Hanninga pre podozrenie, že sa pokúšal odovzdávať citlivé informácie zahraničným spravodajským službám, oznámila Spolková prokuratúra.


Osemdesiatročný Hanning, ktorý viedol BND v rokoch 1998 až 2005, čelí podozreniam z pokusu o vlastizradu a špionáž.

Nebol sám


Zatkli aj Hanningovho bývalého šéfa kancelárie, ktorého prokuratúra označila ako Manfreda D. Ten je podozrivý z napomáhania pri pokuse o vlastizradu a zo špionáže. Vyšetrovatelia zároveň vykonávajú prehliadky na viacerých miestach vrátane Berlína.

Podľa prokuratúry Manfred D. pôsobil aj ako šéf kancelárie Hanningových nástupcov v rokoch 2012 až 2026 a mal z tejto pozície získavať dôverné materiály, ktoré následne za odmenu poskytoval Hanningovi.

„Doterajšie zistenia naznačujú, že Manfred D. v priebehu rokov poskytol Hanningovi približne dvetisíc dokumentov, z ktorých mnohé obsahovali utajované informácie určené výlučne na interné použitie BND,“ uviedla prokuratúra.

Obchodoval s informáciami


Hanning podľa vyšetrovateľov v jednom prípade použil utajované spravodajské informácie na vypracovanie analýzy pre dôstojníka zahraničnej spravodajskej služby. Zatiaľ nie je jasné, či sa materiál k zamýšľanému príjemcovi skutočne dostal.

Prokuratúra tiež tvrdí, že Hanning bol niekoľko rokov „v úzkom kontakte s predstaviteľom ďalšej zahraničnej spravodajskej služby“, ktorému poskytoval politické informácie, čiastočne založené na materiáloch od Manfreda D.


Zdroj: SITA.sk - Bývalého šéfa nemeckej rozviedky zatkli pre podozrenie zo špionáže a vlastizrady © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nemecká tajná služba Rozviedka Špionáž Vlastizrada
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