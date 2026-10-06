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06. októbra 2026

Ukrajinský dronový útok na minibus v okupovanom Záporoží zabil troch ľudí, dvaja zomreli v moskovskej oblasti


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský útok dronmi Vojna na Ukrajine Záporožská oblasť

Podľa starostu Moskvy Sergeja Sobjanina bolo počas noci smerom na metropolu vypustených 650 dronov. Pri útoku ukrajinského dronu na minibus v Ruskom okupovanej časti



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shutterstock_2573561077 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Podľa starostu Moskvy Sergeja Sobjanina bolo počas noci smerom na metropolu vypustených 650 dronov.


Pri útoku ukrajinského dronu na minibus v Ruskom okupovanej časti Záporožskej oblasti zahynuli v utorok traja ľudia a ďalší traja utrpeli zranenia, oznámili miestne okupačné úrady dosadené Moskvou.

Predstaviteľ ruskej okupačnej správy Jevgenij Balickij uviedol na Telegrame, že ukrajinský dron zasiahol minibus pri obci Basan neďaleko frontovej línie. „Zahynuli traja ľudia vrátane vodiča,“ napísal. Vozidlo sa podľa neho pohybovalo v oblasti južne od mesta Orichiv, smerom ku ktorému ruské sily postupujú už niekoľko mesiacov.

Rusko kontroluje južnú časť Záporožskej oblasti, ktorá patrí medzi štyri ukrajinské regióny, ktoré Moskva vyhlásila za súčasť svojho územia.

Ruské úrady zároveň informovali o rozsiahlych ukrajinských dronových útokoch na moskovský región. Podľa starostu Moskvy Sergeja Sobjanina bolo počas noci smerom na metropolu vypustených 650 dronov. „Väčšinu z nich zničila protivzdušná obrana vo veľkej vzdialenosti od mesta,“ uviedol Sobjanin na Telegrame.

Napriek tomu pri útokoch zahynuli dvaja muži na dvoch rôznych miestach na okraji Moskvy a ďalších deväť ľudí utrpelo zranenia, oznámili ruské úrady.

Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský dronový útok na minibus v okupovanom Záporoží zabil troch ľudí, dvaja zomreli v moskovskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský útok dronmi Vojna na Ukrajine Záporožská oblasť
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