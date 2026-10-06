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06. októbra 2026
Moldavsko chce byť členom už v roku 2029. Kallasová tvrdí, že problémom nebude ani Podnestersko
Kišiňov chce do konca budúceho roka otvoriť zostávajúce rokovacie kapitoly a všetky uzavrieť do konca roka 2028. Separatistické Podnestersko však podľa šéfky diplomacie EÚ čaká nákladná ekonomická ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Kišiňov chce do konca budúceho roka otvoriť zostávajúce rokovacie kapitoly a všetky uzavrieť do konca roka 2028. Separatistické Podnestersko však podľa šéfky diplomacie EÚ čaká nákladná ekonomická transformácia.
Moldavsko si stanovilo ambiciózny cieľ vstúpiť do Európskej únie v roku 2029 a do konca roka 2028 chce uzavrieť všetky prístupové rokovania. Nevyriešené postavenie separatistického Podnesterska podľa šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej nemusí byť pre členstvo krajiny prekážkou. Informoval o tom portál Eunews.
Moldavský premiér Vasile Tofan predstavil harmonogram počas desiateho zasadnutia Asociačnej rady EÚ – Moldavsko v Bruseli. „Pracujeme na otvorení zostávajúcich rokovacích kapitol do konca roka a na uzavretí všetkých do roku 2028. Je to ambiciózna cesta, vieme to, ale nebojíme sa,“ povedal.
Kallasová následne vyhlásila, že „Podnestersko nebude prekážkou na ceste Moldavska k vstupu“. Zároveň však upozornila na ekonomický problém separatistického regiónu. „Podnestersko zostáva krehké a jeho ekonomický model je neudržateľný,“ povedala.
Prípadné začlenenie regiónu by preto prinieslo otázku financovania jeho ekonomickej transformácie. Eunews situáciu prirovnáva k zjednoteniu Nemecka, kde bola transformácia bývalého východného Nemecka dlhým a nákladným procesom s ekonomickými, politickými aj sociálnymi dôsledkami.
Situácia Moldavska sa však v podstatnom bode líši. Podnestersko je de facto oddelené od zvyšku krajiny a podľa Eunews je pod kontrolou Ruska, ktoré tam má svoje vojenské postavenie medzi Moldavskom a Ukrajinou.
Napriek tomu sa podľa portálu v Bruseli a Kišiňove o budúcnosti uvažuje tak, akoby Podnestersko bolo súčasťou Moldavska, ktorú bude potrebné predovšetkým ekonomicky transformovať. Konkrétny scenár opätovného faktického zjednotenia krajiny však v súčasnosti nie je zrejmý.
Európska komisia počas zasadnutia ocenila pokrok Moldavska na ceste k členstvu. Kišiňov chce teraz pokračovať v otváraní ďalších rokovacích kapitol a celý proces podľa svojho harmonogramu dokončiť tak, aby sa krajina mohla stať členom Únie už v roku 2029.
Zdroj: SITA.sk - Moldavsko chce byť členom už v roku 2029. Kallasová tvrdí, že problémom nebude ani Podnestersko © SITA Všetky práva vyhradené.
Moldavsko si stanovilo ambiciózny cieľ vstúpiť do Európskej únie v roku 2029 a do konca roka 2028 chce uzavrieť všetky prístupové rokovania. Nevyriešené postavenie separatistického Podnesterska podľa šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej nemusí byť pre členstvo krajiny prekážkou. Informoval o tom portál Eunews.
Moldavský premiér Vasile Tofan predstavil harmonogram počas desiateho zasadnutia Asociačnej rady EÚ – Moldavsko v Bruseli. „Pracujeme na otvorení zostávajúcich rokovacích kapitol do konca roka a na uzavretí všetkých do roku 2028. Je to ambiciózna cesta, vieme to, ale nebojíme sa,“ povedal.
Kallasová následne vyhlásila, že „Podnestersko nebude prekážkou na ceste Moldavska k vstupu“. Zároveň však upozornila na ekonomický problém separatistického regiónu. „Podnestersko zostáva krehké a jeho ekonomický model je neudržateľný,“ povedala.
Prípadné začlenenie regiónu by preto prinieslo otázku financovania jeho ekonomickej transformácie. Eunews situáciu prirovnáva k zjednoteniu Nemecka, kde bola transformácia bývalého východného Nemecka dlhým a nákladným procesom s ekonomickými, politickými aj sociálnymi dôsledkami.
Situácia Moldavska sa však v podstatnom bode líši. Podnestersko je de facto oddelené od zvyšku krajiny a podľa Eunews je pod kontrolou Ruska, ktoré tam má svoje vojenské postavenie medzi Moldavskom a Ukrajinou.
Napriek tomu sa podľa portálu v Bruseli a Kišiňove o budúcnosti uvažuje tak, akoby Podnestersko bolo súčasťou Moldavska, ktorú bude potrebné predovšetkým ekonomicky transformovať. Konkrétny scenár opätovného faktického zjednotenia krajiny však v súčasnosti nie je zrejmý.
Európska komisia počas zasadnutia ocenila pokrok Moldavska na ceste k členstvu. Kišiňov chce teraz pokračovať v otváraní ďalších rokovacích kapitol a celý proces podľa svojho harmonogramu dokončiť tak, aby sa krajina mohla stať členom Únie už v roku 2029.
Zdroj: SITA.sk - Moldavsko chce byť členom už v roku 2029. Kallasová tvrdí, že problémom nebude ani Podnestersko © SITA Všetky práva vyhradené.
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