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06. októbra 2026

Moldavsko chce byť členom už v roku 2029. Kallasová tvrdí, že problémom nebude ani Podnestersko


Tagy: moldavské členstvo v EÚ Podnestersko

Kišiňov chce do konca budúceho roka otvoriť zostávajúce rokovacie kapitoly a všetky uzavrieť do konca roka 2028. Separatistické Podnestersko však podľa šéfky diplomacie EÚ čaká nákladná ekonomická ...



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gettyimages 1697487319 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Kišiňov chce do konca budúceho roka otvoriť zostávajúce rokovacie kapitoly a všetky uzavrieť do konca roka 2028. Separatistické Podnestersko však podľa šéfky diplomacie EÚ čaká nákladná ekonomická transformácia.


Moldavsko si stanovilo ambiciózny cieľ vstúpiť do Európskej únie v roku 2029 a do konca roka 2028 chce uzavrieť všetky prístupové rokovania. Nevyriešené postavenie separatistického Podnesterska podľa šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej nemusí byť pre členstvo krajiny prekážkou. Informoval o tom portál Eunews.

Moldavský premiér Vasile Tofan predstavil harmonogram počas desiateho zasadnutia Asociačnej rady EÚ – Moldavsko v Bruseli. „Pracujeme na otvorení zostávajúcich rokovacích kapitol do konca roka a na uzavretí všetkých do roku 2028. Je to ambiciózna cesta, vieme to, ale nebojíme sa,“ povedal.

Kallasová následne vyhlásila, že „Podnestersko nebude prekážkou na ceste Moldavska k vstupu“. Zároveň však upozornila na ekonomický problém separatistického regiónu. „Podnestersko zostáva krehké a jeho ekonomický model je neudržateľný,“ povedala.

Prípadné začlenenie regiónu by preto prinieslo otázku financovania jeho ekonomickej transformácie. Eunews situáciu prirovnáva k zjednoteniu Nemecka, kde bola transformácia bývalého východného Nemecka dlhým a nákladným procesom s ekonomickými, politickými aj sociálnymi dôsledkami.

Situácia Moldavska sa však v podstatnom bode líši. Podnestersko je de facto oddelené od zvyšku krajiny a podľa Eunews je pod kontrolou Ruska, ktoré tam má svoje vojenské postavenie medzi Moldavskom a Ukrajinou.

Napriek tomu sa podľa portálu v Bruseli a Kišiňove o budúcnosti uvažuje tak, akoby Podnestersko bolo súčasťou Moldavska, ktorú bude potrebné predovšetkým ekonomicky transformovať. Konkrétny scenár opätovného faktického zjednotenia krajiny však v súčasnosti nie je zrejmý.

Európska komisia počas zasadnutia ocenila pokrok Moldavska na ceste k členstvu. Kišiňov chce teraz pokračovať v otváraní ďalších rokovacích kapitol a celý proces podľa svojho harmonogramu dokončiť tak, aby sa krajina mohla stať členom Únie už v roku 2029.


Zdroj: SITA.sk - Moldavsko chce byť členom už v roku 2029. Kallasová tvrdí, že problémom nebude ani Podnestersko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: moldavské členstvo v EÚ Podnestersko
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