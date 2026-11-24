CENTRAL oslávil 14. narodeniny vo veľkom štýle. Rozdal viac ako 1 900 darčekov a pozýva na návštevu
Koncerty Alana Murina a Emmy Drobnej, kuchárska šou, súťaže aj tvorivé aktivity pre deti. Nákupné centrum CENTRAL spojilo oslavy svojich 14. narodenín s predstavením zmodernizovaných priestorov ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Koncerty Alana Murina a Emmy Drobnej, kuchárska šou, súťaže aj tvorivé aktivity pre deti.
Nákupné centrum CENTRAL spojilo oslavy svojich 14. narodenín s predstavením zmodernizovaných priestorov a návštevníkom pripravil deň plný zábavy. Dôvodov na návštevu však ponúka dosť aj po skončení osláv - od obľúbených obchodov až po gastronomickú ponuku v zmodernizovanom foodcourte.
CENTRAL oslávil svoje 14. narodeniny a pri tejto príležitosti predstavil zmodernizované priestory obchodného centra. Darčeky však dostávali návštevníci - počas osláv ich rozdal viac ako 1 900. Súťaže, koncerty a sprievodné aktivity premenili bežnú sobotnú návštevu na celodenný zážitok.
Programom sprevádzali Oliver Oswald a Samuel Procházka. Na hlavnom pódiu sa predstavili mladé talenty zo ZUŠ Ružová dolina, tanečníci MAHHU aj kapela Toddler Punk. Fanúšikovia hokeja si mohli preveriť svoje vedomosti v kvíze HC Slovan Bratislava a zabojovať o vstupenky na zápasy klubu.
Do objavovania centra návštevníkov zapojil aj CENTRAL PASS. Jednotlivé stanovištia ich previedli od −1. podlažia až po 2. podlažie, kde na nich čakali ďalšie aktivity a súťažné úlohy.
Obnovený foodcourt sa počas osláv stal aj dejiskom kuchárskej šou. O gastronomický zážitok sa postarali Čoje Bratislava a šéfkuchár Adam Vasko. Do kuchárskeho súboja sa zapojilo aj publikum, ktoré tak mohlo byť priamo súčasťou diania.
Hudobným vyvrcholením dňa boli koncerty Alana Murina a Emmy Drobnej. Obľúbení slovenskí interpreti priniesli do CENTRALU svoje skladby a postarali sa o energickú narodeninovú atmosféru.
Súčasťou narodeninového programu bola aj podpora organizácie Svetielko nádeje. Návštevníci sa mohli zapojiť do aukcie narodeninovej torty v jej prospech a bližšie spoznať jej činnosť. Na stanovišti organizácie si deti mohli vytvoriť vlastný odznak.
Sprievodný program ponúkol zábavu aj priestor vyskúšať si niečo nové. Deti si užili maľovanie na tvár, zapletanie vrkôčikov a nechýbala ani cukrová vata. V Kids Clube sa pustili do zdobenia vlastných tričiek, ktoré si odniesli ako spomienku na narodeninový deň.
Návštevníčky mohli využiť farebnú diagnostiku a poradenstvo v oblasti krásy so značkami PUPA Milano a Yves Rocher.
Oslavy boli zároveň príležitosťou predstaviť zmeny, ktorými CENTRAL prešiel. Výraznou súčasťou modernizácie je obnovený foodcourt s novým nábytkom a osvetlením. Pri jeho úpravách sa kládol dôraz na prírodné materiály, akustický komfort a prirodzené svetlo, aby návštevníkom ponúkol príjemné miesto na obed, stretnutie aj oddych medzi nákupmi.
Modernizácia zahŕňala aj úpravy pasáží, eskalátorov a oddychových zón. Interiér doplnila zeleň, ktorá vizuálne nadväzuje na strešný park. Výsledkom sú svetlejšie a pohodlnejšie priestory, ktoré návštevníci môžu využívať pri každodennej návšteve centra.
Narodeninový program sa skončil, no zmodernizované priestory, obľúbené obchody a pestrá gastronomická ponuka zostávajú. Či sa zastavíte na nákupy, obed alebo stretnutie pri káve, v CENTRALi si môžete nájsť čas aj na príjemnú prestávku počas dňa. Aktuálny zoznam obchodov a prevádzok nájdete na central.sk. Novinky a ďalšie príležitosti na spoločné zážitky môžete sledovať v sekcii pripravované podujatia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - CENTRAL oslávil 14. narodeniny vo veľkom štýle. Rozdal viac ako 1 900 darčekov a pozýva na návštevu © SITA Všetky práva vyhradené.
Nákupné centrum CENTRAL spojilo oslavy svojich 14. narodenín s predstavením zmodernizovaných priestorov a návštevníkom pripravil deň plný zábavy. Dôvodov na návštevu však ponúka dosť aj po skončení osláv - od obľúbených obchodov až po gastronomickú ponuku v zmodernizovanom foodcourte.
Narodeninový deň plný hudby a zábavy
CENTRAL oslávil svoje 14. narodeniny a pri tejto príležitosti predstavil zmodernizované priestory obchodného centra. Darčeky však dostávali návštevníci - počas osláv ich rozdal viac ako 1 900. Súťaže, koncerty a sprievodné aktivity premenili bežnú sobotnú návštevu na celodenný zážitok.
Programom sprevádzali Oliver Oswald a Samuel Procházka. Na hlavnom pódiu sa predstavili mladé talenty zo ZUŠ Ružová dolina, tanečníci MAHHU aj kapela Toddler Punk. Fanúšikovia hokeja si mohli preveriť svoje vedomosti v kvíze HC Slovan Bratislava a zabojovať o vstupenky na zápasy klubu.
Do objavovania centra návštevníkov zapojil aj CENTRAL PASS. Jednotlivé stanovištia ich previedli od −1. podlažia až po 2. podlažie, kde na nich čakali ďalšie aktivity a súťažné úlohy.
Kuchársky súboj aj koncerty obľúbených interpretov
Obnovený foodcourt sa počas osláv stal aj dejiskom kuchárskej šou. O gastronomický zážitok sa postarali Čoje Bratislava a šéfkuchár Adam Vasko. Do kuchárskeho súboja sa zapojilo aj publikum, ktoré tak mohlo byť priamo súčasťou diania.
Hudobným vyvrcholením dňa boli koncerty Alana Murina a Emmy Drobnej. Obľúbení slovenskí interpreti priniesli do CENTRALU svoje skladby a postarali sa o energickú narodeninovú atmosféru.
Oslava, pri ktorej oslávenec a jeho návštevníci mysleli aj na iných
Súčasťou narodeninového programu bola aj podpora organizácie Svetielko nádeje. Návštevníci sa mohli zapojiť do aukcie narodeninovej torty v jej prospech a bližšie spoznať jej činnosť. Na stanovišti organizácie si deti mohli vytvoriť vlastný odznak.
Zábava pre deti aj chvíľka pre seba
Sprievodný program ponúkol zábavu aj priestor vyskúšať si niečo nové. Deti si užili maľovanie na tvár, zapletanie vrkôčikov a nechýbala ani cukrová vata. V Kids Clube sa pustili do zdobenia vlastných tričiek, ktoré si odniesli ako spomienku na narodeninový deň.
Návštevníčky mohli využiť farebnú diagnostiku a poradenstvo v oblasti krásy so značkami PUPA Milano a Yves Rocher.
Zmodernizované priestory
Oslavy boli zároveň príležitosťou predstaviť zmeny, ktorými CENTRAL prešiel. Výraznou súčasťou modernizácie je obnovený foodcourt s novým nábytkom a osvetlením. Pri jeho úpravách sa kládol dôraz na prírodné materiály, akustický komfort a prirodzené svetlo, aby návštevníkom ponúkol príjemné miesto na obed, stretnutie aj oddych medzi nákupmi.
Modernizácia zahŕňala aj úpravy pasáží, eskalátorov a oddychových zón. Interiér doplnila zeleň, ktorá vizuálne nadväzuje na strešný park. Výsledkom sú svetlejšie a pohodlnejšie priestory, ktoré návštevníci môžu využívať pri každodennej návšteve centra.
Objavte CENTRAL aj po oslavách
Narodeninový program sa skončil, no zmodernizované priestory, obľúbené obchody a pestrá gastronomická ponuka zostávajú. Či sa zastavíte na nákupy, obed alebo stretnutie pri káve, v CENTRALi si môžete nájsť čas aj na príjemnú prestávku počas dňa. Aktuálny zoznam obchodov a prevádzok nájdete na central.sk. Novinky a ďalšie príležitosti na spoločné zážitky môžete sledovať v sekcii pripravované podujatia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - CENTRAL oslávil 14. narodeniny vo veľkom štýle. Rozdal viac ako 1 900 darčekov a pozýva na návštevu © SITA Všetky práva vyhradené.
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