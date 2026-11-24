Vážna nehoda pri Rožňave sa skončila tragicky, žena neprežila zrážku s kamiónom – FOTO
Policajti miesto nehody zabezpečili a okolnosti dokumentovali. Pri obci Brzotín (okres Rožňava) sa v pondelok 23. novembra večer stala tragická dopravná ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Policajti miesto nehody zabezpečili a okolnosti dokumentovali.
Pri obci Brzotín (okres Rožňava) sa v pondelok 23. novembra večer stala tragická dopravná nehoda, chodkyňa neprežila zrážku s nákladným vozidlom. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. „Žena utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla,” uvádza polícia.
Policajti miesto nehody zabezpečili a okolnosti dokumentovali. „Dychová skúška na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu bola u vodiča negatívna. Na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestnej dopravy,” uviedla polícia. Dodala, že presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody naďalej vyšetrujú.
Zdroj: SITA.sk - Vážna nehoda pri Rožňave sa skončila tragicky, žena neprežila zrážku s kamiónom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri obci Brzotín (okres Rožňava) sa v pondelok 23. novembra večer stala tragická dopravná nehoda, chodkyňa neprežila zrážku s nákladným vozidlom. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. „Žena utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla,” uvádza polícia.
Policajti miesto nehody zabezpečili a okolnosti dokumentovali. „Dychová skúška na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu bola u vodiča negatívna. Na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestnej dopravy,” uviedla polícia. Dodala, že presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody naďalej vyšetrujú.
Zdroj: SITA.sk - Vážna nehoda pri Rožňave sa skončila tragicky, žena neprežila zrážku s kamiónom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Slovan má piatu šancu a druhú domácu na prvé body v Lige majstrov. Len najlepší výkon sezóny môže pomôcť
- Minister Blanár v parlamente odvolávaný nebol, mimoriadnu schôdzu v utorok neotvorili – VIDEO
- Štartuje najväčšia potravinová zbierka pre ľudí v núdzi. K 30. výročiu Tesco navýši hodnotu darov o 30 %
- Čo šport nedokázal vyriešiť za takmer päť rokov, môže vyriešiť Brusel – KOMENTÁR
- Lídri V4 a Rakúska nesúhlasia s návrhom rozpočtu EÚ. Magyar odmieta jeho prepojenie s financovaním Ukrajiny