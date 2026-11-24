Mathernová: Ukrajina zatiaľ neprišla ani o euro z pomoci EÚ. Na budúci rok jej bude chýbať 70 miliárd
Diplomatka sa v rozhovore vyjadrila aj ku korupcii na Ukrajine. Priznala, že v krajine existujú závažné korupčné prípady, odmietla však tvrdenia, že Ukrajina je najskorumpovanejšou krajinou ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Diplomatka sa v rozhovore vyjadrila aj ku korupcii na Ukrajine. Priznala, že v krajine existujú závažné korupčné prípady, odmietla však tvrdenia, že Ukrajina je najskorumpovanejšou krajinou sveta.
Ukrajina napriek problémom s prijímaním reforiem zatiaľ neprišla ani o jedno euro z európskej finančnej pomoci, ktorá je na tieto reformy naviazaná. V rozhovore pre portál Európska pravda to uviedla slovenská diplomatka a veľvyslankyňa Európskej únie v Kyjeve Katarína Mathernová.
Zároveň upozornila, že Ukrajina bude v budúcom roku čeliť finančnému výpadku približne 70 miliárd eur, pričom EÚ by chcela pokryť zhruba dve tretiny tejto sumy. „Napriek všetkému, ako to môže vyzerať, a všetkej dráme, ktorá niekedy sprevádza hlasovanie v Rade a podobne, by som chcela zdôrazniť, že doteraz sa nestratilo ani jediné euro,“ vyhlásila Mathernová.
Podľa nej síce ukrajinské inštitúcie niektoré reformy prijímali s oneskorením, napokon však potrebné kroky uskutočnili. „Robenie reforiem nie je fyzika. Takže niekedy dochádzalo k oneskoreniam, ale doteraz sa nestratilo ani jediné euro. Oneskorené reformy sa potom uskutočnili a veľmi očakávam, že v tejto dobrej bilancii budeme pokračovať,“ dodala.
Mathernová hovorí, že Ukrajine bude v roku 2027 chýbať približne 30 miliárd eur na civilné potreby a ďalších 40 miliárd na vojenské výdavky.
„Európska únia sa usiluje o to, aby dokázala pokryť približne dve tretiny tohto výpadku, a očakávame, že ostatní partneri Ukrajiny zabezpečia zostávajúcu tretinu,“ vysvetlila. Zdôraznila, že pomoc musí byť spoločným úsilím EÚ a ďalších krajín podporujúcich Ukrajinu.
Pripomenula tiež dva rozsiahle európske finančné nástroje. Prvým je program Ukraine Facility v objeme 50 miliárd eur, ktorý sa realizuje od roku 2024 a pokračuje aj v budúcom roku. Druhým je úver na podporu Ukrajiny vo výške 90 miliárd eur, schválený v tomto roku.
Podľa Mathernovej je dôležité, aby sa oba nástroje naplno využili. Vyplácanie prostriedkov určených na civilné potreby pritom zostáva podmienené prijímaním konkrétnych reforiem stanovených v ukrajinskom reformnom pláne.
Diplomatka sa v rozhovore vyjadrila aj ku korupcii na Ukrajine. Priznala, že v krajine existujú závažné korupčné prípady, odmietla však tvrdenia, že Ukrajina je najskorumpovanejšou krajinou sveta.
Podľa nej odhaľovanie káuz zároveň ukazuje, že tamojšie protikorupčné inštitúcie dokážu vyšetrovať aj prípady na vysokých miestach. „Na Ukrajine existuje korupcia. Máme NABU a SAPO, ktoré odhaľujú korupciu, niekedy na šokujúcej úrovni, v inštitúciách, ktoré majú zabezpečovať právny štát. Ale toto je spoločnosť, ktorá bojuje proti korupcii!“ zdôraznila.
Mathernová zároveň ubezpečila, že delegácia EÚ plánuje zostať v Kyjeve aj počas nadchádzajúcej zimy napriek ruským útokom na energetickú infraštruktúru. „Sme tu a zostávame. Neustupujeme ruským hrozbám a sme tu s Ukrajinou,“ vyhlásila. Európski diplomati sa podľa nej pripravujú na zimu podobne ako ukrajinské domácnosti.
Zdroj: SITA.sk - Mathernová: Ukrajina zatiaľ neprišla ani o euro z pomoci EÚ. Na budúci rok jej bude chýbať 70 miliárd © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina napriek problémom s prijímaním reforiem zatiaľ neprišla ani o jedno euro z európskej finančnej pomoci, ktorá je na tieto reformy naviazaná. V rozhovore pre portál Európska pravda to uviedla slovenská diplomatka a veľvyslankyňa Európskej únie v Kyjeve Katarína Mathernová.
Robenie reforiem nie je fyzika
Zároveň upozornila, že Ukrajina bude v budúcom roku čeliť finančnému výpadku približne 70 miliárd eur, pričom EÚ by chcela pokryť zhruba dve tretiny tejto sumy. „Napriek všetkému, ako to môže vyzerať, a všetkej dráme, ktorá niekedy sprevádza hlasovanie v Rade a podobne, by som chcela zdôrazniť, že doteraz sa nestratilo ani jediné euro,“ vyhlásila Mathernová.
Podľa nej síce ukrajinské inštitúcie niektoré reformy prijímali s oneskorením, napokon však potrebné kroky uskutočnili. „Robenie reforiem nie je fyzika. Takže niekedy dochádzalo k oneskoreniam, ale doteraz sa nestratilo ani jediné euro. Oneskorené reformy sa potom uskutočnili a veľmi očakávam, že v tejto dobrej bilancii budeme pokračovať,“ dodala.
Dva rozsiahle európske finančné nástroje
Mathernová hovorí, že Ukrajine bude v roku 2027 chýbať približne 30 miliárd eur na civilné potreby a ďalších 40 miliárd na vojenské výdavky.
„Európska únia sa usiluje o to, aby dokázala pokryť približne dve tretiny tohto výpadku, a očakávame, že ostatní partneri Ukrajiny zabezpečia zostávajúcu tretinu,“ vysvetlila. Zdôraznila, že pomoc musí byť spoločným úsilím EÚ a ďalších krajín podporujúcich Ukrajinu.
Pripomenula tiež dva rozsiahle európske finančné nástroje. Prvým je program Ukraine Facility v objeme 50 miliárd eur, ktorý sa realizuje od roku 2024 a pokračuje aj v budúcom roku. Druhým je úver na podporu Ukrajiny vo výške 90 miliárd eur, schválený v tomto roku.
Podľa Mathernovej je dôležité, aby sa oba nástroje naplno využili. Vyplácanie prostriedkov určených na civilné potreby pritom zostáva podmienené prijímaním konkrétnych reforiem stanovených v ukrajinskom reformnom pláne.
Korupcia na Ukrajine
Diplomatka sa v rozhovore vyjadrila aj ku korupcii na Ukrajine. Priznala, že v krajine existujú závažné korupčné prípady, odmietla však tvrdenia, že Ukrajina je najskorumpovanejšou krajinou sveta.
Podľa nej odhaľovanie káuz zároveň ukazuje, že tamojšie protikorupčné inštitúcie dokážu vyšetrovať aj prípady na vysokých miestach. „Na Ukrajine existuje korupcia. Máme NABU a SAPO, ktoré odhaľujú korupciu, niekedy na šokujúcej úrovni, v inštitúciách, ktoré majú zabezpečovať právny štát. Ale toto je spoločnosť, ktorá bojuje proti korupcii!“ zdôraznila.
Mathernová zároveň ubezpečila, že delegácia EÚ plánuje zostať v Kyjeve aj počas nadchádzajúcej zimy napriek ruským útokom na energetickú infraštruktúru. „Sme tu a zostávame. Neustupujeme ruským hrozbám a sme tu s Ukrajinou,“ vyhlásila. Európski diplomati sa podľa nej pripravujú na zimu podobne ako ukrajinské domácnosti.
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Zdroj: SITA.sk - Mathernová: Ukrajina zatiaľ neprišla ani o euro z pomoci EÚ. Na budúci rok jej bude chýbať 70 miliárd © SITA Všetky práva vyhradené.
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