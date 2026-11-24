Uniknuté údaje odhaľujú rozsah ruských strát. Vo vojne mohlo zahynúť približne 700-tisíc vojakov
Informovalo o tom nezávislé ruské médium Mediazona s odvolaním sa na vlastnú analýzu nedávno uniknutých údajov ruského štatistického úradu Rosstat. Od začiatku ruskej ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Informovalo o tom nezávislé ruské médium Mediazona s odvolaním sa na vlastnú analýzu nedávno uniknutých údajov ruského štatistického úradu Rosstat.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu do septembra tohto roka pravdepodobne zahynulo približne 700-tisíc ruských vojakov. Uviedlo to v pondelok nezávislé ruské médium Mediazona s odvolaním sa na vlastnú analýzu nedávno uniknutých údajov ruského štatistického úradu Rosstat. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Mediazona v spolupráci s ruskou službou BBC vedie od mája 2022 jednu z mála overených evidencií úmrtí ruských vojakov. Ich overené údaje pochádzajú z verejných zdrojov, ako sú nekrológy, príspevky príbuzných, správy regionálnych médií a vyhlásenia miestnych úradov. Začiatkom novembra evidovali 285 881 úmrtí.
Hackerské skupiny Bieloruskí kyberpartizáni a Silent Crow sa 7. novembra prihlásili k zodpovednosti za kybernetický útok na Rosstat. Hackeri zverejnili záznamy o úmrtiach, ktoré naznačujú, že od začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu zahynulo 394-tisíc až 450-tisíc ľudí, ktorí bojovali na strane Ruska alebo boli iným spôsobom spojení s vojnou. Hackerské skupiny uviedli, že záznamy získali z internej databázy Demografia štatistického úradu Rosstat, ktorá obsahuje údaje z úmrtných listov zaevidovaných od februára 2022 do augusta 2026.
Investigatívny tím Mediazony vychádzal z údajov Rosstatu a vlastných skúseností s monitorovaním počtu zabitých ruských vojakov. K číslu 700-tisíc dospel po započítaní vojakov, ktorých evidujú ako nezvestných v boji, ale oficiálne ich nevedú medzi zabitými. Mediazona od roku 2023 zdokumentovala viac ako 160-tisíc prípadov ruských vojakov nezvestných v boji. Len pri necelých desiatich percentách z nich sa neskôr potvrdilo, že sú nažive.
Údaje Rosstatu, ktoré analyzoval portál Mediazona, ukazujú, že čas potrebný na oficiálne zaevidovanie pôvodne nezvestných vojakov ako zabitých sa s každým ďalším rokom rozsiahlej vojny predlžuje. Stovky úmrtí, ku ktorým došlo do polovice roka 2024, oficiálne zaevidovali až tento rok.
Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 1 848 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na viac ako 1,641 milióna. Uviedol to v utorok na Facebooku ukrajinský generálny štáb.
Zdroj: SITA.sk - Uniknuté údaje odhaľujú rozsah ruských strát. Vo vojne mohlo zahynúť približne 700-tisíc vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu do septembra tohto roka pravdepodobne zahynulo približne 700-tisíc ruských vojakov. Uviedlo to v pondelok nezávislé ruské médium Mediazona s odvolaním sa na vlastnú analýzu nedávno uniknutých údajov ruského štatistického úradu Rosstat. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Mediazona v spolupráci s ruskou službou BBC vedie od mája 2022 jednu z mála overených evidencií úmrtí ruských vojakov. Ich overené údaje pochádzajú z verejných zdrojov, ako sú nekrológy, príspevky príbuzných, správy regionálnych médií a vyhlásenia miestnych úradov. Začiatkom novembra evidovali 285 881 úmrtí.
Hackerské skupiny Bieloruskí kyberpartizáni a Silent Crow sa 7. novembra prihlásili k zodpovednosti za kybernetický útok na Rosstat. Hackeri zverejnili záznamy o úmrtiach, ktoré naznačujú, že od začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu zahynulo 394-tisíc až 450-tisíc ľudí, ktorí bojovali na strane Ruska alebo boli iným spôsobom spojení s vojnou. Hackerské skupiny uviedli, že záznamy získali z internej databázy Demografia štatistického úradu Rosstat, ktorá obsahuje údaje z úmrtných listov zaevidovaných od februára 2022 do augusta 2026.
Investigatívny tím Mediazony vychádzal z údajov Rosstatu a vlastných skúseností s monitorovaním počtu zabitých ruských vojakov. K číslu 700-tisíc dospel po započítaní vojakov, ktorých evidujú ako nezvestných v boji, ale oficiálne ich nevedú medzi zabitými. Mediazona od roku 2023 zdokumentovala viac ako 160-tisíc prípadov ruských vojakov nezvestných v boji. Len pri necelých desiatich percentách z nich sa neskôr potvrdilo, že sú nažive.
Údaje Rosstatu, ktoré analyzoval portál Mediazona, ukazujú, že čas potrebný na oficiálne zaevidovanie pôvodne nezvestných vojakov ako zabitých sa s každým ďalším rokom rozsiahlej vojny predlžuje. Stovky úmrtí, ku ktorým došlo do polovice roka 2024, oficiálne zaevidovali až tento rok.
Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 1 848 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na viac ako 1,641 milióna. Uviedol to v utorok na Facebooku ukrajinský generálny štáb.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Uniknuté údaje odhaľujú rozsah ruských strát. Vo vojne mohlo zahynúť približne 700-tisíc vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.
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