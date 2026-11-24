NATO po dopade ruských rakiet poskytne Poľsku lietadlo AWACS. Poľské stíhačky opäť vzlietli pre narušenie vzdušného priestoru
Lietadlá AWACS umožňujú monitorovať rozsiahle oblasti vzdušného priestoru, včas odhaľovať potenciálne hrozby a koordinovať činnosť vzdušných síl. Organizácia ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Lietadlá AWACS umožňujú monitorovať rozsiahle oblasti vzdušného priestoru, včas odhaľovať potenciálne hrozby a koordinovať činnosť vzdušných síl.
Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) poskytne Poľsku prieskumné lietadlo systému včasného varovania a riadenia AWACS po tom, ako v piatok na poľské územie dopadli tri ruské strely s plochou dráhou letu. Informuje o tom agentúra AFP. Opatrenie prichádza v čase ďalšieho incidentu, keď v pondelok neskoro večer poľský vzdušný priestor opäť narušil ruský dron a do vzduchu museli vzlietnuť poľské stíhačky.
„Počas nočného útoku Ruskej federácie na ciele v západnej časti Ukrajiny, uskutočneného s využitím prostriedkov vzdušného útoku, došlo ku krátkodobému narušeniu poľského vzdušného priestoru ruským bezpilotným lietadlom,“ informovalo v pondelok pred polnocou operačné veliteľstvo poľských ozbrojených síl na sociálnej sieti X.
Armáda dostala povolenie na zostrelenie dronu, napokon však od použitia zbraní upustila vzhľadom na zmenu smeru letu bezpilotného stroja na východ a riziko ohrozenia civilného obyvateľstva.
Lietadlá AWACS umožňujú monitorovať rozsiahle oblasti vzdušného priestoru, včas odhaľovať potenciálne hrozby a koordinovať činnosť vzdušných síl. Ich nasadenie môže posilniť schopnosť Poľska reagovať na ďalšie incidenty súvisiace s ruskými útokmi proti Ukrajine. Piatkový dopad troch ruských striel na východe Poľska naďalej vyšetruje prokuratúra. Podľa televízie Polsat News vyšetrovatelia zistili, že strely vyrobili v uplynulých týždňoch v závode v Dubne neďaleko Moskvy.
Ruská vojenská aktivita vyvolala poplach aj vo východnej Ázii. V utorok museli vzlietnuť juhokórejské stíhačky po tom, ako niekoľko ruských vojenských lietadiel vstúpilo do juhokórejskej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany nad Japonským morom a priblížilo sa k ostrovu Ullung-do. Tamojšie úrady vyhlásili letecký poplach a vyzvali obyvateľov, aby sa ukryli v podzemných krytoch. Poplach po troch minútach odvolali, keď ruské stroje opustili oblasť. Juhokórejské ministerstvo obrany si v súvislosti s incidentom plánuje predvolať ruského diplomata a vyjadriť formálny protest.
Zdroj: SITA.sk - NATO po dopade ruských rakiet poskytne Poľsku lietadlo AWACS. Poľské stíhačky opäť vzlietli pre narušenie vzdušného priestoru © SITA Všetky práva vyhradené.
Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) poskytne Poľsku prieskumné lietadlo systému včasného varovania a riadenia AWACS po tom, ako v piatok na poľské územie dopadli tri ruské strely s plochou dráhou letu. Informuje o tom agentúra AFP. Opatrenie prichádza v čase ďalšieho incidentu, keď v pondelok neskoro večer poľský vzdušný priestor opäť narušil ruský dron a do vzduchu museli vzlietnuť poľské stíhačky.
„Počas nočného útoku Ruskej federácie na ciele v západnej časti Ukrajiny, uskutočneného s využitím prostriedkov vzdušného útoku, došlo ku krátkodobému narušeniu poľského vzdušného priestoru ruským bezpilotným lietadlom,“ informovalo v pondelok pred polnocou operačné veliteľstvo poľských ozbrojených síl na sociálnej sieti X.
Armáda dostala povolenie na zostrelenie dronu, napokon však od použitia zbraní upustila vzhľadom na zmenu smeru letu bezpilotného stroja na východ a riziko ohrozenia civilného obyvateľstva.
W trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonego z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny.
W odpowiedzi na zagrożenie Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Obiekt był nieprzerwanie śledzony przez wojskowe systemy radiolokacyjne na całej trasie przelotu. Sytuacja była na bieżąco monitorowana, wydano autoryzację na zestrzelenie obiektu.
Po zmianie kursu bezzałogowego statku powietrznego na kierunek wschodni, uwzględniając potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia obiektu, podjęto decyzję o wstrzymaniu się od użycia uzbrojenia w związku z utrzymującym się ryzykiem wyrządzenia szkód.
Podkreślamy, że Siły Zbrojne RP nieprzerwanie monitorują sytuację w przestrzeni powietrznej, a siły i środki systemu obrony powietrznej pozostają w stałej gotowości do reagowania na wszelkie zagrożenia.
Zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje naszym niezmiennym priorytetem.
#PołączeniDlaBezpieczeństwa 🤝 #JointForSecurity
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 23, 2026
Lietadlá AWACS umožňujú monitorovať rozsiahle oblasti vzdušného priestoru, včas odhaľovať potenciálne hrozby a koordinovať činnosť vzdušných síl. Ich nasadenie môže posilniť schopnosť Poľska reagovať na ďalšie incidenty súvisiace s ruskými útokmi proti Ukrajine. Piatkový dopad troch ruských striel na východe Poľska naďalej vyšetruje prokuratúra. Podľa televízie Polsat News vyšetrovatelia zistili, že strely vyrobili v uplynulých týždňoch v závode v Dubne neďaleko Moskvy.
Ruská vojenská aktivita vyvolala poplach aj vo východnej Ázii. V utorok museli vzlietnuť juhokórejské stíhačky po tom, ako niekoľko ruských vojenských lietadiel vstúpilo do juhokórejskej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany nad Japonským morom a priblížilo sa k ostrovu Ullung-do. Tamojšie úrady vyhlásili letecký poplach a vyzvali obyvateľov, aby sa ukryli v podzemných krytoch. Poplach po troch minútach odvolali, keď ruské stroje opustili oblasť. Juhokórejské ministerstvo obrany si v súvislosti s incidentom plánuje predvolať ruského diplomata a vyjadriť formálny protest.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - NATO po dopade ruských rakiet poskytne Poľsku lietadlo AWACS. Poľské stíhačky opäť vzlietli pre narušenie vzdušného priestoru © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Slovan má piatu šancu a druhú domácu na prvé body v Lige majstrov. Len najlepší výkon sezóny môže pomôcť
- Minister Blanár v parlamente odvolávaný nebol, mimoriadnu schôdzu v utorok neotvorili – VIDEO
- Štartuje najväčšia potravinová zbierka pre ľudí v núdzi. K 30. výročiu Tesco navýši hodnotu darov o 30 %
- Čo šport nedokázal vyriešiť za takmer päť rokov, môže vyriešiť Brusel – KOMENTÁR
- Lídri V4 a Rakúska nesúhlasia s návrhom rozpočtu EÚ. Magyar odmieta jeho prepojenie s financovaním Ukrajiny