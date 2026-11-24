Lídri V4 a Rakúska nesúhlasia s návrhom rozpočtu EÚ. Magyar odmieta jeho prepojenie s financovaním Ukrajiny
Slovenský premiér Robert Fico pozval do Bratislavy predsedov vlád Maďarska, Poľska a Česka Pétera Magyara, Donalda Tuska a Andreja Babiša, ako aj rakúskeho kancelára Christiana Stockera pred štvrtkovým zasadnutím ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Slovenský premiér Robert Fico pozval do Bratislavy predsedov vlád Maďarska, Poľska a Česka Pétera Magyara, Donalda Tuska a Andreja Babiša, ako aj rakúskeho kancelára Christiana Stockera pred štvrtkovým zasadnutím Európskej rady v Bruseli.
Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a rakúsky kancelár sa na pondelkovom stretnutí v Bratislave zhodli, že predložený návrh budúceho sedemročného rozpočtu Európskej únie (EÚ) by mal negatívny dosah na ich krajiny. Maďarský premiér Péter Magyar po rokovaniach vyhlásil, že návrh predsedu Európskej rady Antónia Costu nemožno v žiadnom prípade považovať za základ rokovaní. Odmietol najmä prepojenie dlhodobého rozpočtu Únie s financovaním Ukrajiny. Informovali o tom oficiálny web maďarskej vlády a agentúra MTI.
Slovenský premiér Robert Fico pozval do Bratislavy predsedov vlád Maďarska, Poľska a Česka Pétera Magyara, Donalda Tuska a Andreja Babiša, ako aj rakúskeho kancelára Christiana Stockera pred štvrtkovým zasadnutím Európskej rady v Bruseli. Jeho hlavnou témou má byť finančný rámec Únie na nasledujúce sedemročné rozpočtové obdobie. Costov návrh počíta s finančnou podporou Ukrajiny ako samostatnou rozpočtovou položkou.
„Neakceptujeme, aby sa financovanie Ukrajiny spájalo so sedemročným rozpočtom - nie pre nedostatok solidarity, keďže všetky štyri krajiny Vyšehradskej štvorky sú solidárne s Ukrajinou. Pri už aj tak napätom rozpočte je však neprijateľné, aby sa ako podmienka stanovila aj finančná podpora Ukrajiny,“ vyhlásil Magyar. Zdôraznil, že Maďarsko je pripravené Ukrajine naďalej pomáhať, odmieta však, aby sa jej financovanie členským štátom vnucovalo alebo využívalo ako nástroj nátlaku.
Maďarský premiér zároveň upozornil na politickú a ekonomickú váhu strednej Európy. Krajiny V4 podľa neho spoločne zastupujú 65 miliónov obyvateľov a spolu s Rakúskom 73 až 74 miliónov. Pri formovaní budúceho rozpočtu Únie preto podľa neho nemožno obchádzať potreby tohto regiónu. „Ak bude prosperita v Maďarsku, Česku, na Slovensku a v Poľsku, budú z toho profitovať všetci,“ skonštatoval.
Magyar tiež vyzval ostatné členské štáty, aby zohľadňovali odlišné historické dedičstvo krajín bývalého východného bloku. Podľa neho sú tieto štáty bližšie k vojne na Ukrajine, výraznejšie pociťujú migračný tlak a vo väčšej miere čelia dôsledkom vysokých cien energií. Maďarsko preto podporuje aj iniciatívu českej vlády na revíziu európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami (ETS). Jeho rozšírenie na domácnosti a dopravu by podľa Babiša predstavovalo neprimerane veľkú záťaž, s čím Magyar súhlasí.
Maďarský premiér deklaroval pripravenosť rokovať na nadchádzajúcom samite EÚ, podľa neho by však bolo užitočnejšie, keby Costa predložil rozpočtový návrh, ktorý by sa viac približoval pozíciám členských štátov. Po spoločnej tlačovej konferencii pokračovali predstavitelia krajín V4 v neformálnych rokovaniach o európskom rozpočte a podpore Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Lídri V4 a Rakúska nesúhlasia s návrhom rozpočtu EÚ. Magyar odmieta jeho prepojenie s financovaním Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a rakúsky kancelár sa na pondelkovom stretnutí v Bratislave zhodli, že predložený návrh budúceho sedemročného rozpočtu Európskej únie (EÚ) by mal negatívny dosah na ich krajiny. Maďarský premiér Péter Magyar po rokovaniach vyhlásil, že návrh predsedu Európskej rady Antónia Costu nemožno v žiadnom prípade považovať za základ rokovaní. Odmietol najmä prepojenie dlhodobého rozpočtu Únie s financovaním Ukrajiny. Informovali o tom oficiálny web maďarskej vlády a agentúra MTI.
Slovenský premiér Robert Fico pozval do Bratislavy predsedov vlád Maďarska, Poľska a Česka Pétera Magyara, Donalda Tuska a Andreja Babiša, ako aj rakúskeho kancelára Christiana Stockera pred štvrtkovým zasadnutím Európskej rady v Bruseli. Jeho hlavnou témou má byť finančný rámec Únie na nasledujúce sedemročné rozpočtové obdobie. Costov návrh počíta s finančnou podporou Ukrajiny ako samostatnou rozpočtovou položkou.
„Neakceptujeme, aby sa financovanie Ukrajiny spájalo so sedemročným rozpočtom - nie pre nedostatok solidarity, keďže všetky štyri krajiny Vyšehradskej štvorky sú solidárne s Ukrajinou. Pri už aj tak napätom rozpočte je však neprijateľné, aby sa ako podmienka stanovila aj finančná podpora Ukrajiny,“ vyhlásil Magyar. Zdôraznil, že Maďarsko je pripravené Ukrajine naďalej pomáhať, odmieta však, aby sa jej financovanie členským štátom vnucovalo alebo využívalo ako nástroj nátlaku.
Maďarský premiér zároveň upozornil na politickú a ekonomickú váhu strednej Európy. Krajiny V4 podľa neho spoločne zastupujú 65 miliónov obyvateľov a spolu s Rakúskom 73 až 74 miliónov. Pri formovaní budúceho rozpočtu Únie preto podľa neho nemožno obchádzať potreby tohto regiónu. „Ak bude prosperita v Maďarsku, Česku, na Slovensku a v Poľsku, budú z toho profitovať všetci,“ skonštatoval.
Magyar tiež vyzval ostatné členské štáty, aby zohľadňovali odlišné historické dedičstvo krajín bývalého východného bloku. Podľa neho sú tieto štáty bližšie k vojne na Ukrajine, výraznejšie pociťujú migračný tlak a vo väčšej miere čelia dôsledkom vysokých cien energií. Maďarsko preto podporuje aj iniciatívu českej vlády na revíziu európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami (ETS). Jeho rozšírenie na domácnosti a dopravu by podľa Babiša predstavovalo neprimerane veľkú záťaž, s čím Magyar súhlasí.
Maďarský premiér deklaroval pripravenosť rokovať na nadchádzajúcom samite EÚ, podľa neho by však bolo užitočnejšie, keby Costa predložil rozpočtový návrh, ktorý by sa viac približoval pozíciám členských štátov. Po spoločnej tlačovej konferencii pokračovali predstavitelia krajín V4 v neformálnych rokovaniach o európskom rozpočte a podpore Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Lídri V4 a Rakúska nesúhlasia s návrhom rozpočtu EÚ. Magyar odmieta jeho prepojenie s financovaním Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
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