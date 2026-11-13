Európska tabaková reforma narazila. Kontrolný orgán Komisie vydal zamietavé stanovisko
Prípravu nových pravidiel sprevádzajú opakované výhrady ku kvalite podkladov aj kritika odborníkov, podnikateľov a verejnosti. Príprava európskej reformy tabakovej legislatívy sa komplikuje. Návrh ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Prípravu nových pravidiel sprevádzajú opakované výhrady ku kvalite podkladov aj kritika odborníkov, podnikateľov a verejnosti.
Príprava európskej reformy tabakovej legislatívy sa komplikuje. Návrh eurokomisára pre zdravie Olivéra Várhelyiho narazil na nesúhlas kontrolného orgánu samotnej Komisie.
Výbor pre kontrolu regulácie (Regulatory Scrutiny Board) vydal k návrhu negatívne stanovisko. Informáciu priniesol nemecký odborný portál Table.Briefings, ktorý sa špecializuje na európsku politiku a legislatívu.
Výhrady sa podľa portálu týkajú posúdenia dopadov pripravovanej revízie smernice o tabakových výrobkoch (TPD) a smernice o tabakovej reklame (TAD). „Ak návrh dostane negatívne stanovisko, musí byť prepracovaný a opätovne predložený výboru,“ uvádza portál.
Kým sa tak nestane, návrh nemôže byť predložený na schválenie kolégiu eurokomisárov. Reforma sa tak zrejme oneskorí. Komisia pritom pôvodne plánovala predložiť návrh ešte do konca tohto roka.
Nejde pritom o prvý prípad, keď Výbor pre kontrolu regulácie odmietol podklady Európskej komisie. Už v apríli tohto roka bolo zverejnené jeho negatívne stanovisko k správe Komisie, ktorá mala vyhodnotiť doterajšie opatrenia proti fajčeniu.
Výbor upozornil na závažné nedostatky v dátach a konštatoval, že na základe predloženej analýzy sa nedá spoľahlivo overiť, aké výsledky vlastne priniesla doterajšia regulácia. Komisia podľa výboru nedostatočne odlíšila účinky samotných smerníc od vplyvu ďalších faktorov vrátane spotrebných daní a národných opatrení jednotlivých štátov.
Výbor požadoval aj dôkladnejšie posúdenie hospodárskych a spoločenských dosahov regulácie a presnejšie vysvetlenie záverov, ktoré dostupné dôkazy umožňujú vyvodiť. Komisia následne hodnotiacu správu upravila, no konštatovala aj pretrvávajúce obmedzenia dostupných údajov.
Terajšie negatívne stanovisko sa už netýka hodnotenia existujúcich pravidiel, ale posúdenia vplyvov ich pripravovanej reformy. Jeho úplné znenie zatiaľ nebolo zverejnené.
Taliansky portál EUnews však s odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípravou reformy uviedol, že výhrady sa údajne týkajú celkovej presvedčivosti analýzy, primeranosti navrhovaných opatrení či nedostatočného vyhodnotenia ich sociálno-ekonomických dôsledkov.
Podľa informácií EUnews má RSB spochybňovať aj kvalitu dôkazov o takzvanom gateway effect, teda predpoklade, že používanie elektronických cigariet a ďalších alternatívnych výrobkov má mladých ľudí viesť k následnému fajčeniu klasických cigariet.
Prípravu reformy sprevádzala rozsiahla kritika už počas verejnej konzultácie v lete tohto roka, kedy Komisia obdržala viac ako 120-tisíc hodnotení od verejných inštitúcií, akademickej obce, podnikateľských združení, odborných organizácii a samotných občanov.
Podľa analýzy expertnej siete We Are Innovation, ktorá analyzovala viac ako 80 tisíc z doručených príspevkov, obsahovalo viac ako 90 percent z nich aspoň jednu zásadnú výhradu. Iba približne dve percentá odpovedí vyjadrovali bezvýhradnú podporu novému smerovaniu.
Kritika sa sústreďuje najmä na otázku, či majú byť všetky tabakové a nikotínové výrobky regulované rovnako bez ohľadu na rozdiely v ich zdravotných rizikách. Ďalšie výhrady smerujú k možným dôsledkom plošných zákazov, riziku rozširovania nelegálneho trhu či nedostatočnému zohľadneniu skúseností krajín, ktoré pri obmedzovaní fajčenia využívajú aj princíp znižovania zdravotných rizík.
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) počas verejnej konzultácie upozornil, že pripravovaná regulácia stojí na nedostatočne podložených predpokladoch a obsahuje viaceré protichodné ciele.
Podľa INESS Komisia nedokáže spoľahlivo určiť, do akej miery je približne dvojpercentný pokles fajčenia za posledných desať rokov výsledkom európskej legislatívy. Vyhodnotiť je totiž potrebné aj to, akú úlohu zohrali národné politiky, ceny či rozšírenie nových nikotínových výrobkov. „Text navrhovaného regulačného balíka by mal byť zásadne upravený,“ uviedol inštitút.
Na možné hospodárske dôsledky pripravovaných obmedzení upozornil v rámci pripomienkovania aj Zväz obchodu SR. Podľa zväzu tvorí predaj tabakových a nikotínových výrobkov významnú časť obratu mnohých maloobchodných prevádzok.
Neprimerane prísna regulácia môže preto „viesť k poklesu legálneho predaja, znižovaniu tržieb a následnej racionalizácii prevádzok, čo sa prejaví stratou pracovných miest a obmedzením dostupnosti služieb pre spotrebiteľov“. Za najzraniteľnejšie označil malé a stredné podniky a predajne v ekonomicky slabších regiónoch.
Európska komisia obhajuje revíziu pravidiel potrebou reagovať na rozšírenie nových tabakových a nikotínových výrobkov, vývoj digitálnej reklamy a pretrvávajúce zdravotné dôsledky fajčenia. Reforma má prispieť k cieľu európskeho plánu boja proti rakovine, podľa ktorého by do roku 2040 malo tabak používať menej ako päť percent obyvateľov EÚ.
Práve spôsob dosiahnutia tohto cieľa rozdeľuje diskusiu o budúcej podobe európskej regulácie. Kým jeden tábor presadzuje obmedzenia či zákazy nových nikotínových výrobkov, zástancovia princípu znižovania zdravotných rizík upozorňujú, že práve tieto bezdymové alternatívy môžu nahradiť klasické cigarety a pomôcť tak znížiť zdravotné dopady spojené s fajčením. Za paradox preto považujú, že regulácia môže obmedziť či zakázať práve tieto alternatívy, zatiaľ čo klasické cigarety zostanú na trhu.
Na potrebu rozlišovať medzi zdravotnými rizikami jednotlivých výrobkov upozornilo aj viac ako 110 vedcov a odborníkov z oblasti medicíny, toxikológie, epidemiológie a výskumu závislostí.
V otvorenom liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej vyjadrili znepokojenie nad tým, že Brusel začína stavať svoju budúcu politiku na „vedecky nesprávnom predpoklade“, že všetky nikotínové výrobky predstavujú rovnaké zdravotné riziko. Ostro vystúpili proti vyjadreniam eurokomisára Várhelyiho, podľa ktorých majú byť nové bezdymové výrobky považované za porovnateľne rizikové ako klasické cigarety.
Varovali, že nerozlišovanie medzi jednotlivými kategóriami výrobkov môže odrádzať fajčiarov od prechodu na alternatívy s potenciálom znižovať zdravotné dôsledky fajčenia.
Na tento rozpor v nedávnom rozhovore pre Brussels Signal upozornil aj uznávaný nórsky výskumník Karl E. Lund, ktorý sa kontrole tabaku venuje už štyri desaťročia. Pripomenul, že napriek desaťročiam protifajčiarskych kampaní, zvyšovania daní a ďalších opatrení v EÚ stále fajčí približne 100 miliónov ľudí.
Poukázal pritom na skúsenosti škandinávskych krajín, predovšetkým Švédska, ktoré už cieľ päťpercentnej miery fajčenia dosiahlo. K tomuto výsledku popri tradičných protifajčiarskych opatreniach prispelo aj rozšírenie bezdymových alternatív cigariet.
V krajine má dlhoročnú tradíciu používanie tabakových vrecúšok, známych ako snus, a čoraz viac sa rozširujú aj nikotínové vrecúška, ktoré na rozdiel od snusu neobsahujú tabak. Paradoxne, snus je vo zvyšku EÚ zakázaný a nikotínové vrecúška už zakázali niektoré členské štáty, pričom sa diskutuje aj o ich možnom celoeurópskom zákaze.
„Podľa môjho názoru je neetické zavádzať zákazy a bariéry pre najmenej nebezpečné nikotínové výrobky, zatiaľ čo cigarety zostávajú v predaji 24 hodín denne,“ uviedol Lund.
Zdroj: SITA.sk - Európska tabaková reforma narazila. Kontrolný orgán Komisie vydal zamietavé stanovisko © SITA Všetky práva vyhradené.
Príprava európskej reformy tabakovej legislatívy sa komplikuje. Návrh eurokomisára pre zdravie Olivéra Várhelyiho narazil na nesúhlas kontrolného orgánu samotnej Komisie.
Výbor pre kontrolu regulácie (Regulatory Scrutiny Board) vydal k návrhu negatívne stanovisko. Informáciu priniesol nemecký odborný portál Table.Briefings, ktorý sa špecializuje na európsku politiku a legislatívu.
Výhrady sa podľa portálu týkajú posúdenia dopadov pripravovanej revízie smernice o tabakových výrobkoch (TPD) a smernice o tabakovej reklame (TAD). „Ak návrh dostane negatívne stanovisko, musí byť prepracovaný a opätovne predložený výboru,“ uvádza portál.
Kým sa tak nestane, návrh nemôže byť predložený na schválenie kolégiu eurokomisárov. Reforma sa tak zrejme oneskorí. Komisia pritom pôvodne plánovala predložiť návrh ešte do konca tohto roka.
Opakované výhrady ku kvalite podkladov
Nejde pritom o prvý prípad, keď Výbor pre kontrolu regulácie odmietol podklady Európskej komisie. Už v apríli tohto roka bolo zverejnené jeho negatívne stanovisko k správe Komisie, ktorá mala vyhodnotiť doterajšie opatrenia proti fajčeniu.
Výbor upozornil na závažné nedostatky v dátach a konštatoval, že na základe predloženej analýzy sa nedá spoľahlivo overiť, aké výsledky vlastne priniesla doterajšia regulácia. Komisia podľa výboru nedostatočne odlíšila účinky samotných smerníc od vplyvu ďalších faktorov vrátane spotrebných daní a národných opatrení jednotlivých štátov.
Výbor požadoval aj dôkladnejšie posúdenie hospodárskych a spoločenských dosahov regulácie a presnejšie vysvetlenie záverov, ktoré dostupné dôkazy umožňujú vyvodiť. Komisia následne hodnotiacu správu upravila, no konštatovala aj pretrvávajúce obmedzenia dostupných údajov.
Terajšie negatívne stanovisko sa už netýka hodnotenia existujúcich pravidiel, ale posúdenia vplyvov ich pripravovanej reformy. Jeho úplné znenie zatiaľ nebolo zverejnené.
Taliansky portál EUnews však s odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípravou reformy uviedol, že výhrady sa údajne týkajú celkovej presvedčivosti analýzy, primeranosti navrhovaných opatrení či nedostatočného vyhodnotenia ich sociálno-ekonomických dôsledkov.
Podľa informácií EUnews má RSB spochybňovať aj kvalitu dôkazov o takzvanom gateway effect, teda predpoklade, že používanie elektronických cigariet a ďalších alternatívnych výrobkov má mladých ľudí viesť k následnému fajčeniu klasických cigariet.
Kritika z viacerých strán
Prípravu reformy sprevádzala rozsiahla kritika už počas verejnej konzultácie v lete tohto roka, kedy Komisia obdržala viac ako 120-tisíc hodnotení od verejných inštitúcií, akademickej obce, podnikateľských združení, odborných organizácii a samotných občanov.
Podľa analýzy expertnej siete We Are Innovation, ktorá analyzovala viac ako 80 tisíc z doručených príspevkov, obsahovalo viac ako 90 percent z nich aspoň jednu zásadnú výhradu. Iba približne dve percentá odpovedí vyjadrovali bezvýhradnú podporu novému smerovaniu.
Kritika sa sústreďuje najmä na otázku, či majú byť všetky tabakové a nikotínové výrobky regulované rovnako bez ohľadu na rozdiely v ich zdravotných rizikách. Ďalšie výhrady smerujú k možným dôsledkom plošných zákazov, riziku rozširovania nelegálneho trhu či nedostatočnému zohľadneniu skúseností krajín, ktoré pri obmedzovaní fajčenia využívajú aj princíp znižovania zdravotných rizík.
Kritika zaznela aj zo Slovenska
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) počas verejnej konzultácie upozornil, že pripravovaná regulácia stojí na nedostatočne podložených predpokladoch a obsahuje viaceré protichodné ciele.
Podľa INESS Komisia nedokáže spoľahlivo určiť, do akej miery je približne dvojpercentný pokles fajčenia za posledných desať rokov výsledkom európskej legislatívy. Vyhodnotiť je totiž potrebné aj to, akú úlohu zohrali národné politiky, ceny či rozšírenie nových nikotínových výrobkov. „Text navrhovaného regulačného balíka by mal byť zásadne upravený,“ uviedol inštitút.
Na možné hospodárske dôsledky pripravovaných obmedzení upozornil v rámci pripomienkovania aj Zväz obchodu SR. Podľa zväzu tvorí predaj tabakových a nikotínových výrobkov významnú časť obratu mnohých maloobchodných prevádzok.
Neprimerane prísna regulácia môže preto „viesť k poklesu legálneho predaja, znižovaniu tržieb a následnej racionalizácii prevádzok, čo sa prejaví stratou pracovných miest a obmedzením dostupnosti služieb pre spotrebiteľov“. Za najzraniteľnejšie označil malé a stredné podniky a predajne v ekonomicky slabších regiónoch.
Spor o cestu k Európe bez fajčenia
Európska komisia obhajuje revíziu pravidiel potrebou reagovať na rozšírenie nových tabakových a nikotínových výrobkov, vývoj digitálnej reklamy a pretrvávajúce zdravotné dôsledky fajčenia. Reforma má prispieť k cieľu európskeho plánu boja proti rakovine, podľa ktorého by do roku 2040 malo tabak používať menej ako päť percent obyvateľov EÚ.
Práve spôsob dosiahnutia tohto cieľa rozdeľuje diskusiu o budúcej podobe európskej regulácie. Kým jeden tábor presadzuje obmedzenia či zákazy nových nikotínových výrobkov, zástancovia princípu znižovania zdravotných rizík upozorňujú, že práve tieto bezdymové alternatívy môžu nahradiť klasické cigarety a pomôcť tak znížiť zdravotné dopady spojené s fajčením. Za paradox preto považujú, že regulácia môže obmedziť či zakázať práve tieto alternatívy, zatiaľ čo klasické cigarety zostanú na trhu.
Na potrebu rozlišovať medzi zdravotnými rizikami jednotlivých výrobkov upozornilo aj viac ako 110 vedcov a odborníkov z oblasti medicíny, toxikológie, epidemiológie a výskumu závislostí.
V otvorenom liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej vyjadrili znepokojenie nad tým, že Brusel začína stavať svoju budúcu politiku na „vedecky nesprávnom predpoklade“, že všetky nikotínové výrobky predstavujú rovnaké zdravotné riziko. Ostro vystúpili proti vyjadreniam eurokomisára Várhelyiho, podľa ktorých majú byť nové bezdymové výrobky považované za porovnateľne rizikové ako klasické cigarety.
Varovali, že nerozlišovanie medzi jednotlivými kategóriami výrobkov môže odrádzať fajčiarov od prechodu na alternatívy s potenciálom znižovať zdravotné dôsledky fajčenia.
Na tento rozpor v nedávnom rozhovore pre Brussels Signal upozornil aj uznávaný nórsky výskumník Karl E. Lund, ktorý sa kontrole tabaku venuje už štyri desaťročia. Pripomenul, že napriek desaťročiam protifajčiarskych kampaní, zvyšovania daní a ďalších opatrení v EÚ stále fajčí približne 100 miliónov ľudí.
Poukázal pritom na skúsenosti škandinávskych krajín, predovšetkým Švédska, ktoré už cieľ päťpercentnej miery fajčenia dosiahlo. K tomuto výsledku popri tradičných protifajčiarskych opatreniach prispelo aj rozšírenie bezdymových alternatív cigariet.
V krajine má dlhoročnú tradíciu používanie tabakových vrecúšok, známych ako snus, a čoraz viac sa rozširujú aj nikotínové vrecúška, ktoré na rozdiel od snusu neobsahujú tabak. Paradoxne, snus je vo zvyšku EÚ zakázaný a nikotínové vrecúška už zakázali niektoré členské štáty, pričom sa diskutuje aj o ich možnom celoeurópskom zákaze.
„Podľa môjho názoru je neetické zavádzať zákazy a bariéry pre najmenej nebezpečné nikotínové výrobky, zatiaľ čo cigarety zostávajú v predaji 24 hodín denne,“ uviedol Lund.
Zdroj: SITA.sk - Európska tabaková reforma narazila. Kontrolný orgán Komisie vydal zamietavé stanovisko © SITA Všetky práva vyhradené.
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