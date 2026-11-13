Ruské drony zabíjali v ukrajinských mestách, zasiahli aj nemocnicu
Ukrajina podnikla jeden z najväčších dronových útokov na Rusko. Moskva tvrdí, že zostrelila takmer 1200 dronov, vo Volgograde zahynuli štyria ľudia. Najmenej päť ľudí ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajina podnikla jeden z najväčších dronových útokov na Rusko. Moskva tvrdí, že zostrelila takmer 1200 dronov, vo Volgograde zahynuli štyria ľudia.
Najtragickejšie následky mali útoky v Odese, kde ruské drony s prúdovým pohonom zabili dvoch ľudí a ďalších piatich zranili, z toho dvoch ťažko.
V Záporoží zahynul 17-ročný chlapec a záchranári vytiahli spod trosiek štyroch zranených. Ďalších dvoch civilistov zabili ruské drony v Sumskej oblasti.
V Kyjeve vypukol po útoku požiar v zdravotníckom zariadení. Záchranári dostali do bezpečia 37 ľudí, jeden človek utrpel zranenia. V Rivnom zasiahol dron bytový dom a zranil šesť osôb vrátane dvoch detí.
Ukrajina zároveň podnikla jeden z najrozsiahlejších dronových útokov proti Rusku od začiatku vojny. Ruské ministerstvo obrany oznámilo zostrelenie 1198 ukrajinských dronov nad viac ako 15 regiónmi krajiny.
Vo Volgograde zahynuli štyria pracovníci priemyselného areálu a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Útok vyvolal požiare v oblasti, kde sa nachádzajú ropné a chemické podniky.
Vzájomné údery pokračujú napriek intenzívnym diplomatickým rokovaniam. Americkí vyslanci vo štvrtok rokovali v Moskve s prezidentom Vladimirom Putinom a následne v Dubline s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Zdroj: SITA.sk - Ruské drony zabíjali v ukrajinských mestách, zasiahli aj nemocnicu © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej päť ľudí zahynulo a ďalší utrpeli zranenia pri rozsiahlych ruských útokoch na Ukrajinu v noci na piatok a počas piatkového rána, informuje portál Ukrainska Pravda.
Horela nemocnica
V Záporoží zahynul 17-ročný chlapec a záchranári vytiahli spod trosiek štyroch zranených. Ďalších dvoch civilistov zabili ruské drony v Sumskej oblasti.
V Kyjeve vypukol po útoku požiar v zdravotníckom zariadení. Záchranári dostali do bezpečia 37 ľudí, jeden človek utrpel zranenia. V Rivnom zasiahol dron bytový dom a zranil šesť osôb vrátane dvoch detí.
Masívny protiúder
Ukrajina zároveň podnikla jeden z najrozsiahlejších dronových útokov proti Rusku od začiatku vojny. Ruské ministerstvo obrany oznámilo zostrelenie 1198 ukrajinských dronov nad viac ako 15 regiónmi krajiny.
Vo Volgograde zahynuli štyria pracovníci priemyselného areálu a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Útok vyvolal požiare v oblasti, kde sa nachádzajú ropné a chemické podniky.
Diplomacia v tieni zabíjania
Vzájomné údery pokračujú napriek intenzívnym diplomatickým rokovaniam. Americkí vyslanci vo štvrtok rokovali v Moskve s prezidentom Vladimirom Putinom a následne v Dubline s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Ruské drony zabíjali v ukrajinských mestách, zasiahli aj nemocnicu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Európa sa má zapojiť do mierových rokovaní s Ruskom, Putin však odmieta ústupky
- Až 58 percent Slovákov spomína na socializmus pozitívne. Nostalgia za minulosťou má viacero príčin
- Regenda skóroval vo Švédsku, Ružička a Cehlárik asistovali. Černák pre zranenie nehral
- Trump priznal, že Čína zrejme neprepustí väzneného prodemokratického aktivistu Jimmyho Laia
- Honzek je pripravený hrať, ale v AHL. Flames ho poslali rozohrať sa do Wranglers