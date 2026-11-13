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Ruské drony zabíjali v ukrajinských mestách, zasiahli aj nemocnicu

Ukrajina podnikla jeden z najväčších dronových útokov na Rusko. Moskva tvrdí, že zostrelila takmer 1200 dronov, vo Volgograde zahynuli štyria ľudia. Najmenej päť ľudí ...

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13.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajina podnikla jeden z najväčších dronových útokov na Rusko. Moskva tvrdí, že zostrelila takmer 1200 dronov, vo Volgograde zahynuli štyria ľudia.

Najmenej päť ľudí zahynulo a ďalší utrpeli zranenia pri rozsiahlych ruských útokoch na Ukrajinu v noci na piatok a počas piatkového rána, informuje portál Ukrainska Pravda.


Najtragickejšie následky mali útoky v Odese, kde ruské drony s prúdovým pohonom zabili dvoch ľudí a ďalších piatich zranili, z toho dvoch ťažko.

Horela nemocnica


V Záporoží zahynul 17-ročný chlapec a záchranári vytiahli spod trosiek štyroch zranených. Ďalších dvoch civilistov zabili ruské drony v Sumskej oblasti.

V Kyjeve vypukol po útoku požiar v zdravotníckom zariadení. Záchranári dostali do bezpečia 37 ľudí, jeden človek utrpel zranenia. V Rivnom zasiahol dron bytový dom a zranil šesť osôb vrátane dvoch detí.

Masívny protiúder


Ukrajina zároveň podnikla jeden z najrozsiahlejších dronových útokov proti Rusku od začiatku vojny. Ruské ministerstvo obrany oznámilo zostrelenie 1198 ukrajinských dronov nad viac ako 15 regiónmi krajiny.

Vo Volgograde zahynuli štyria pracovníci priemyselného areálu a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Útok vyvolal požiare v oblasti, kde sa nachádzajú ropné a chemické podniky.

Diplomacia v tieni zabíjania


Vzájomné údery pokračujú napriek intenzívnym diplomatickým rokovaniam. Americkí vyslanci vo štvrtok rokovali v Moskve s prezidentom Vladimirom Putinom a následne v Dubline s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




 


Zdroj: SITA.sk - Ruské drony zabíjali v ukrajinských mestách, zasiahli aj nemocnicu © SITA Všetky práva vyhradené.

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