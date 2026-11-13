Kollárová získala v Dakare striebro, Slováci ukončili olympijské hry mládeže so šiestimi medailami
Karolína Kollárová sa zároveň stala prvou slovenskou medailistkou v boxe na olympijskom podujatí. Slovenská boxerka Karolína Kollárová získala striebornú ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Karolína Kollárová sa zároveň stala prvou slovenskou medailistkou v boxe na olympijskom podujatí.
Slovenská boxerka Karolína Kollárová získala striebornú medailu na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare. Sedemnásťročná reprezentantka vo finále hmotnostnej kategórie do 60 kg podľahla Rušanabone Isojevovej z Uzbekistanu na body 1:4. Slovenská výprava tak ukončila svoje účinkovanie na podujatí so ziskom šiestich cenných kovov. Kollárová sa zároveň stala prvou slovenskou medailistkou v boxe na olympijskom podujatí.
Úradujúca majsterka Európy do 19 rokov a členka Best Boxing Clubu Bratislava predviedla vo finále vyrovnaný výkon. Prvé kolo patrilo uzbeckej súperke, ktorá presvedčila všetkých piatich rozhodcov. V druhom však Kollárová prevzala iniciatívu a zdramatizovala súboj.
Pred záverečným kolom bol u troch rozhodcov stav nerozhodný, u ďalších dvoch viedla Isojevová. V treťom kole si obe boxerky pripísali viacero presných úderov, rozhodcovia však prisúdili víťazstvo reprezentantke Uzbekistanu. Tá zdolala Slovenku už druhýkrát v tomto roku, predtým uspela aj na turnaji v Bangkoku. O priebehu finále informoval Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV).
Slovensko získalo na olympijských hrách mládeže v Dakare celkovo šesť medailí s bilanciou jedno zlato, dve striebra a tri bronzy. O jediný najcennejší kov sa postaral cyklista Timotej Michalík v časovke jednotlivcov, v rovnakej disciplíne vybojovala striebro Karolína Hajduková. Druhé striebro pridala boxerka Kollárová. Bronzové medaily získali plavec Matiáš Ondrej Krištof na 100 m motýlik, džudistka Vivien Vadovičová v kategórii do 52 kg a plavkyňa Stela Megelová na 200 m polohové preteky.
Zdroj: SITA.sk - Kollárová získala v Dakare striebro, Slováci ukončili olympijské hry mládeže so šiestimi medailami © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská boxerka Karolína Kollárová získala striebornú medailu na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare. Sedemnásťročná reprezentantka vo finále hmotnostnej kategórie do 60 kg podľahla Rušanabone Isojevovej z Uzbekistanu na body 1:4. Slovenská výprava tak ukončila svoje účinkovanie na podujatí so ziskom šiestich cenných kovov. Kollárová sa zároveň stala prvou slovenskou medailistkou v boxe na olympijskom podujatí.
Úradujúca majsterka Európy do 19 rokov a členka Best Boxing Clubu Bratislava predviedla vo finále vyrovnaný výkon. Prvé kolo patrilo uzbeckej súperke, ktorá presvedčila všetkých piatich rozhodcov. V druhom však Kollárová prevzala iniciatívu a zdramatizovala súboj.
Pred záverečným kolom bol u troch rozhodcov stav nerozhodný, u ďalších dvoch viedla Isojevová. V treťom kole si obe boxerky pripísali viacero presných úderov, rozhodcovia však prisúdili víťazstvo reprezentantke Uzbekistanu. Tá zdolala Slovenku už druhýkrát v tomto roku, predtým uspela aj na turnaji v Bangkoku. O priebehu finále informoval Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV).
Slovensko získalo na olympijských hrách mládeže v Dakare celkovo šesť medailí s bilanciou jedno zlato, dve striebra a tri bronzy. O jediný najcennejší kov sa postaral cyklista Timotej Michalík v časovke jednotlivcov, v rovnakej disciplíne vybojovala striebro Karolína Hajduková. Druhé striebro pridala boxerka Kollárová. Bronzové medaily získali plavec Matiáš Ondrej Krištof na 100 m motýlik, džudistka Vivien Vadovičová v kategórii do 52 kg a plavkyňa Stela Megelová na 200 m polohové preteky.
Zdroj: SITA.sk - Kollárová získala v Dakare striebro, Slováci ukončili olympijské hry mládeže so šiestimi medailami © SITA Všetky práva vyhradené.
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