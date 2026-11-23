Cifrová Ostrihoňová bude v europarlamente ovplyvňovať tvorbu pravidiel pre sociálne siete a AI spoločníkov
Predseda PS Michal Šimečka vydvihol, že získať rolu pri tvorbe takéhoto zásadného zákona je veľký úspech. Europoslankyňa za Progresívne Slovensko ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Predseda PS Michal Šimečka vydvihol, že získať rolu pri tvorbe takéhoto zásadného zákona je veľký úspech.
Europoslankyňa za Progresívne Slovensko (PS) Veronika Cifrová Ostrihoňová uspela na pôde Európskeho parlamentu (EP). Nominovali ju za tieňovú spravodajkyňu EU Kids Act a bude tak priamo ovplyvňovať tvorbu a vyjednávanie nových pravidiel pre sociálne siete či AI spoločníkov v celej EÚ. Slovensko tak získava silný hlas pri tvorbe pravidiel pre bezpečný internet.
„Deti, rodičia ani učitelia nemôžu v súboji s technologickými gigantmi ťahať za kratší koniec. Vyviniem preto maximálne politické úsilie, aby sme vytvorili bezpečnejší online svet, v ktorom ochrana našich detí dostane prednosť pred ziskami spoločností zo Silicon Valley,“ povedala Cifrová Ostrihoňová.
Predseda PS Michal Šimečka vydvihol, že získať rolu pri tvorbe takéhoto zásadného zákona je veľký úspech. Europoslankyňa sa ako tieňová spravodajkyňa bude priamo podieľať na tvorbe a vyjednávaní pozície EP k návrhu zákona. Za kľúčové pritom považuje zákaz návykových prvkov ako je dlhé scrollovanie a tiež obmedzenie manipulatívnych odporúčacích algoritmov.
„Zásadný je aj návrh, aby AI spoločníci s deťmi nemohli simulovať medziľudské vzťahy spôsobom, ktorý vytvára emocionálnu závislosť. Prečo je to dôležité, ukazuje aj tragický príbeh 14-ročného Sewella, syna Megan Garcia, ktorý si po mesiacoch intenzívnej komunikácie s AI chatbotom siahol na život,” pripomenula europoslankyňa.
PS pripomína, že Cifrová Ostrihoňová sa digitálnej bezpečnosti a ochrane detí venuje od začiatku svojho mandátu. Spoluiniciovala napríklad zákaz takzvaných vyzliekacích aplikácií, ktoré pomocou umelej inteligencie vytvárajú sexualizované zábery ľudí bez ich súhlasu.
V EP aj na Slovensku zároveň organizovala viacero podujatí a diskusií, ktoré prepájajú odborníkov, rodičov, zástupcov občianskej spoločnosti a tvorcov politík. Europoslankyňa priblížila, že cieľom návrh EU Kids Act je vytvorenie priestoru pre jednotné európske pravidlá. Upozornila, že internet a sociálne siete nepoznajú hranice. „Ako spoločenstvo 27 štátov máme oveľa silnejšiu pozíciu nielen pri nastavovaní pravidiel, ale najmä pri ich vymáhaní,” uzavrela Ciforvá Ostrihoňová.
Zdroj: SITA.sk - Cifrová Ostrihoňová bude v europarlamente ovplyvňovať tvorbu pravidiel pre sociálne siete a AI spoločníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Europoslankyňa za Progresívne Slovensko (PS) Veronika Cifrová Ostrihoňová uspela na pôde Európskeho parlamentu (EP). Nominovali ju za tieňovú spravodajkyňu EU Kids Act a bude tak priamo ovplyvňovať tvorbu a vyjednávanie nových pravidiel pre sociálne siete či AI spoločníkov v celej EÚ. Slovensko tak získava silný hlas pri tvorbe pravidiel pre bezpečný internet.
Ide o veľký úspech
„Deti, rodičia ani učitelia nemôžu v súboji s technologickými gigantmi ťahať za kratší koniec. Vyviniem preto maximálne politické úsilie, aby sme vytvorili bezpečnejší online svet, v ktorom ochrana našich detí dostane prednosť pred ziskami spoločností zo Silicon Valley,“ povedala Cifrová Ostrihoňová.
Predseda PS Michal Šimečka vydvihol, že získať rolu pri tvorbe takéhoto zásadného zákona je veľký úspech. Europoslankyňa sa ako tieňová spravodajkyňa bude priamo podieľať na tvorbe a vyjednávaní pozície EP k návrhu zákona. Za kľúčové pritom považuje zákaz návykových prvkov ako je dlhé scrollovanie a tiež obmedzenie manipulatívnych odporúčacích algoritmov.
„Zásadný je aj návrh, aby AI spoločníci s deťmi nemohli simulovať medziľudské vzťahy spôsobom, ktorý vytvára emocionálnu závislosť. Prečo je to dôležité, ukazuje aj tragický príbeh 14-ročného Sewella, syna Megan Garcia, ktorý si po mesiacoch intenzívnej komunikácie s AI chatbotom siahol na život,” pripomenula europoslankyňa.
Digitálna bezpečnosť a ochrana detí
PS pripomína, že Cifrová Ostrihoňová sa digitálnej bezpečnosti a ochrane detí venuje od začiatku svojho mandátu. Spoluiniciovala napríklad zákaz takzvaných vyzliekacích aplikácií, ktoré pomocou umelej inteligencie vytvárajú sexualizované zábery ľudí bez ich súhlasu.
V EP aj na Slovensku zároveň organizovala viacero podujatí a diskusií, ktoré prepájajú odborníkov, rodičov, zástupcov občianskej spoločnosti a tvorcov politík. Europoslankyňa priblížila, že cieľom návrh EU Kids Act je vytvorenie priestoru pre jednotné európske pravidlá. Upozornila, že internet a sociálne siete nepoznajú hranice. „Ako spoločenstvo 27 štátov máme oveľa silnejšiu pozíciu nielen pri nastavovaní pravidiel, ale najmä pri ich vymáhaní,” uzavrela Ciforvá Ostrihoňová.
Zdroj: SITA.sk - Cifrová Ostrihoňová bude v europarlamente ovplyvňovať tvorbu pravidiel pre sociálne siete a AI spoločníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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