Škandál okolo Nvidie sa prehlbuje, milenka jej bývalého šéfa bola v kontakte s čínskou rozviedkou
Americké tajné služby odhalili nové väzby na Peking aj podozrivé obchody s čipmi pre AI. Trump napriek varovaniam obhajuje bývalého šéfa technologického gigantu. Čínska ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Americké tajné služby odhalili nové väzby na Peking aj podozrivé obchody s čipmi pre AI. Trump napriek varovaniam obhajuje bývalého šéfa technologického gigantu.
Americké úrady zároveň získali dôkazy, že s čínskym ministerstvom štátnej bezpečnosti spolupracoval aj jej obchodný partner Kang Wej, ktorého predstavovala ako svojho manžela.
Obaja sú predmetom vyšetrovania pre podozrenia z účasti na sieti spoločností, ktoré mohli obchádzať americké obmedzenia vývozu pokročilých čipov do Číny.
Singapurská spoločnosť Megaspeed spojená s Huangovou nakupovala veľké množstvá procesorov Nvidia pre dátové centrá v juhovýchodnej Ázii. Časť technológie mohla nelegálne skončiť v Číne.
„Táto sieť spoločností dokonale zapadá do nedávno deklarovanej hlavnej úlohy čínskej rozviedky – obchádzať a oslabovať americké vývozné obmedzenia na polovodiče a ďalšie kľúčové technológie,“ upozornil bývalý americký bezpečnostný poradca Matt Pottinger.
Huang odstúpil z vedenia Nvidie začiatkom novembra po odhalení mimomanželských vzťahov. Americké spravodajské služby ho považovali za možný cieľ čínskej spravodajskej operácie.
Podľa denníka bol prezident Donald Trump najmenej dvakrát informovaný o podozrivých kontaktoch Huangovej, bezpečnostné varovania však zľahčoval.
„Musíme chrániť našich brilantných ľudí. Jensen je jedným z nich,“ vyhlásil Trump v piatok v Bielom dome. Zároveň vyzval Nvidiu, aby zvážila Huangov návrat do vedenia, čo predstavenstvo spoločnosti odmietlo.
Americký prezident však spochybňuje aj samotné podozrenia zo špionáže. „Neviem, či je špiónka,“ povedal Trump.
Kauza vyvolala otázky o bezpečnosti amerického technologického priemyslu a ochrane strategických technológií. Čínska rozviedka pritom otvorene deklarovala úsilie prekonať technologické obmedzenia Západu a urýchliť rozvoj umelej inteligencie. Americkí zákonodarcovia z oboch strán požadujú podrobné spravodajské informácie.
Úplný rozsah kontaktov Huangovej a jej obchodného partnera s čínskymi službami však zostáva predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Škandál okolo Nvidie sa prehlbuje, milenka jej bývalého šéfa bola v kontakte s čínskou rozviedkou © SITA Všetky práva vyhradené.
Čínska podnikateľka Alice Huangová, ktorá udržiavala tajný milostný vzťah s bývalým šéfom americkej spoločnosti Nvidia Jensenom Huangom, bola viac ako rok v kontakte s predstaviteľom čínskej civilnej rozviedky.
Vyplýva to zo zistení amerických spravodajských služieb, o ktorých informoval denník The New York Times. Podľa jeho zdrojov kontakty trvali od jari 2025 do jesene tohto roka a časovo sa prekrývali s jej vzťahom s Huangom.
Americké úrady zároveň získali dôkazy, že s čínskym ministerstvom štátnej bezpečnosti spolupracoval aj jej obchodný partner Kang Wej, ktorého predstavovala ako svojho manžela.
Obaja sú predmetom vyšetrovania pre podozrenia z účasti na sieti spoločností, ktoré mohli obchádzať americké obmedzenia vývozu pokročilých čipov do Číny.
Veľké množstvá procesorov
Singapurská spoločnosť Megaspeed spojená s Huangovou nakupovala veľké množstvá procesorov Nvidia pre dátové centrá v juhovýchodnej Ázii. Časť technológie mohla nelegálne skončiť v Číne.
„Táto sieť spoločností dokonale zapadá do nedávno deklarovanej hlavnej úlohy čínskej rozviedky – obchádzať a oslabovať americké vývozné obmedzenia na polovodiče a ďalšie kľúčové technológie,“ upozornil bývalý americký bezpečnostný poradca Matt Pottinger.
Huangovo previnenie
Huang odstúpil z vedenia Nvidie začiatkom novembra po odhalení mimomanželských vzťahov. Americké spravodajské služby ho považovali za možný cieľ čínskej spravodajskej operácie.
Podľa denníka bol prezident Donald Trump najmenej dvakrát informovaný o podozrivých kontaktoch Huangovej, bezpečnostné varovania však zľahčoval.
„Musíme chrániť našich brilantných ľudí. Jensen je jedným z nich,“ vyhlásil Trump v piatok v Bielom dome. Zároveň vyzval Nvidiu, aby zvážila Huangov návrat do vedenia, čo predstavenstvo spoločnosti odmietlo.
Americký prezident však spochybňuje aj samotné podozrenia zo špionáže. „Neviem, či je špiónka,“ povedal Trump.
Ohrozený priemysel
Kauza vyvolala otázky o bezpečnosti amerického technologického priemyslu a ochrane strategických technológií. Čínska rozviedka pritom otvorene deklarovala úsilie prekonať technologické obmedzenia Západu a urýchliť rozvoj umelej inteligencie. Americkí zákonodarcovia z oboch strán požadujú podrobné spravodajské informácie.
Úplný rozsah kontaktov Huangovej a jej obchodného partnera s čínskymi službami však zostáva predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Škandál okolo Nvidie sa prehlbuje, milenka jej bývalého šéfa bola v kontakte s čínskou rozviedkou © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Ukrajina zaútočila na dve ruské plavidlá pri líbyjskom pobreží, potvrdil Zelenskyj
- Alcaraz prepísal históriu. Ako najmladší získal všetky grandslamové tituly aj trofej z Turnaja majstrov
- Druhý najlepší Európan na Svetovom pohári v Japonsku, finále ušlo Turymu o 9 bodov
- Dve tretiny mladých si sledujú výdavky v mobile, no tretina nad nimi stále nemá kontrolu. Čo s tým?
- Prečo plachtová hala? Využitie od farmy po športovisko