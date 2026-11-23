Putin pozýva Európanov do Moskvy. A prečo by on nemohol prísť do Bruselu, Kyjeva či na Ramstein? – KOMENTÁR
Výsledok čínskeho summitu výstižne zhodnotil slovenský expert na Rusko Alexander Duleba v piatkovej relácii Braňo Závodský Naživo na Rádiu Expres. Podľa jeho slov Putin dostal od Trumpa a Číny jasný odkaz: ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Výsledok čínskeho summitu výstižne zhodnotil slovenský expert na Rusko Alexander Duleba v piatkovej relácii Braňo Závodský Naživo na Rádiu Expres. Podľa jeho slov Putin dostal od Trumpa a Číny jasný odkaz: „Bav sa s Európanmi.“
Vladimir Putin sa po samite s Donaldom Trumpom a Si Ťin-pchingom v Číne rozhodol pozvať európskych predstaviteľov do Moskvy. Vraj aby zistil, s akými návrhmi prichádzajú. Až potom chce rozhodnúť, v akom formáte budú pokračovať rokovania o Ukrajine. Je to pozoruhodná predstava diplomacie. Rusko už takmer päť rokov vedie rozsiahlu vojnu proti susednému štátu, no jeho prezident sa stále správa, akoby práve on mal určovať, kto, kedy a za akých podmienok smie zasadnúť za rokovací stôl.
Prečo by však európski lídri mali cestovať práve do Moskvy? Prečo by sa nemohlo rokovať v Bruseli, kde sídlia kľúčové európske inštitúcie a NATO? Alebo na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku, ktorá sa stala symbolom koordinácie vojenskej pomoci Ukrajine? A prečo by sa rokovania o budúcnosti Ukrajiny nemohli uskutočniť priamo v Kyjeve?
Práve tam ľudia každý deň znášajú dôsledky rozhodnutia, ktoré Putin prijal vo februári 2022. Samozrejme, cesta ruského prezidenta do ukrajinského hlavného mesta by za súčasných okolností predstavovala mimoriadny bezpečnostný a diplomatický problém. Ako otázka politického princípu však stojí za položenie: prečo sa automaticky predpokladá, že ostatní majú chodiť za Putinom, a nie Putin za nimi?
Načasovanie jeho pozvania je pritom zaujímavé. Stretnutie prezidentov Ruska, Spojených štátov a Číny vyvolávalo obavy, že sa veľmoci pokúsia rozhodovať o európskej bezpečnosti bez Európanov. Zverejnené výsledky samitu však takúto dohodu nepriniesli. Putin následne sám uznal, že diskutovať o bezpečnosti Európy bez Európanov nemá zmysel. Lenže aj toto priznanie sprevádzal požiadavkou, aby európski predstavitelia najprv prišli do Moskvy vysvetliť svoje postoje. Akoby európske krajiny museli pred ruským prezidentom obhajovať, prečo chcú rozhodovať o vlastnej bezpečnosti.
Výsledok čínskeho suamitu výstižne zhodnotil slovenský expert na Rusko Alexander Duleba v piatkovej relácii Braňo Závodský Naživo na Rádiu Expres. Podľa jeho slov Putin dostal od Trumpa a Číny jasný odkaz: „Bav sa s Európanmi.“ Ide o Dulebovu interpretáciu výsledku rokovaní, nie o doslovný citát amerického či čínskeho prezidenta. Vystihuje však zásadný rozdiel medzi možnou Putinovou predstavou a tým, čo summit skutočne priniesol. Ruský prezident mohol dúfať, že sa o budúcnosti Ukrajiny dohodne priamo s Washingtonom a Pekingom. Verejne oznámená dohoda tohto druhu však nevznikla. Namiesto toho sa do popredia dostáva otázka účasti európskych štátov.
Európa pritom nemusí odmietať rokovania s Ruskom. Diplomacia nie je odmenou za dobré správanie a aj s agresorom môže byť nevyhnutné hovoriť, ak má vojna skončiť. To však neznamená, že treba automaticky prijať jeho podmienky. Miesto rokovaní nie je najdôležitejšou otázkou mierového procesu, no má svoj symbolický význam. Ak Putin pozýva Európanov do Moskvy, európski predstavitelia môžu rovnako legitímne pozvať jeho do Bruselu alebo navrhnúť iné miesto, na ktorom sa všetky strany dohodnú. A predovšetkým môžu trvať na tom, že rokovania o Ukrajine sa nezačínajú rozhodnutím Moskvy, či Európanov vôbec pripustí k stolu.
Putin dostal príležitosť sedieť pri stole s prezidentmi dvoch najsilnejších svetových ekonomík a prezentovať Rusko ako veľmoc, bez ktorej sa nič nerozhodne. Zároveň však nedosiahol verejne oznámenú dohodu, ktorá by mu umožnila obísť Európu pri riešení vojny na Ukrajine. Predstava novej Jalty preto zatiaľ zostáva skôr politickým obrazom než diplomatickou realitou. Ak teda Putin skutočne chce rokovať, nemal by byť problém diskutovať ani o tom, že tentoraz nebude hostiteľom on. A že miesto aj pravidlá rokovaní sa určia spoločne, nie jednostranným pozvaním z Kremľa.
Zdroj: SITA.sk - Putin pozýva Európanov do Moskvy. A prečo by on nemohol prísť do Bruselu, Kyjeva či na Ramstein? – KOMENTÁR © SITA Všetky práva vyhradené.
Vladimir Putin sa po samite s Donaldom Trumpom a Si Ťin-pchingom v Číne rozhodol pozvať európskych predstaviteľov do Moskvy. Vraj aby zistil, s akými návrhmi prichádzajú. Až potom chce rozhodnúť, v akom formáte budú pokračovať rokovania o Ukrajine. Je to pozoruhodná predstava diplomacie. Rusko už takmer päť rokov vedie rozsiahlu vojnu proti susednému štátu, no jeho prezident sa stále správa, akoby práve on mal určovať, kto, kedy a za akých podmienok smie zasadnúť za rokovací stôl.
Prečo ostatní majú chodiť za Putinom?
Prečo by však európski lídri mali cestovať práve do Moskvy? Prečo by sa nemohlo rokovať v Bruseli, kde sídlia kľúčové európske inštitúcie a NATO? Alebo na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku, ktorá sa stala symbolom koordinácie vojenskej pomoci Ukrajine? A prečo by sa rokovania o budúcnosti Ukrajiny nemohli uskutočniť priamo v Kyjeve?
Práve tam ľudia každý deň znášajú dôsledky rozhodnutia, ktoré Putin prijal vo februári 2022. Samozrejme, cesta ruského prezidenta do ukrajinského hlavného mesta by za súčasných okolností predstavovala mimoriadny bezpečnostný a diplomatický problém. Ako otázka politického princípu však stojí za položenie: prečo sa automaticky predpokladá, že ostatní majú chodiť za Putinom, a nie Putin za nimi?
Európska bezpečnosť bez Európanov
Načasovanie jeho pozvania je pritom zaujímavé. Stretnutie prezidentov Ruska, Spojených štátov a Číny vyvolávalo obavy, že sa veľmoci pokúsia rozhodovať o európskej bezpečnosti bez Európanov. Zverejnené výsledky samitu však takúto dohodu nepriniesli. Putin následne sám uznal, že diskutovať o bezpečnosti Európy bez Európanov nemá zmysel. Lenže aj toto priznanie sprevádzal požiadavkou, aby európski predstavitelia najprv prišli do Moskvy vysvetliť svoje postoje. Akoby európske krajiny museli pred ruským prezidentom obhajovať, prečo chcú rozhodovať o vlastnej bezpečnosti.
Výsledok čínskeho suamitu výstižne zhodnotil slovenský expert na Rusko Alexander Duleba v piatkovej relácii Braňo Závodský Naživo na Rádiu Expres. Podľa jeho slov Putin dostal od Trumpa a Číny jasný odkaz: „Bav sa s Európanmi.“ Ide o Dulebovu interpretáciu výsledku rokovaní, nie o doslovný citát amerického či čínskeho prezidenta. Vystihuje však zásadný rozdiel medzi možnou Putinovou predstavou a tým, čo summit skutočne priniesol. Ruský prezident mohol dúfať, že sa o budúcnosti Ukrajiny dohodne priamo s Washingtonom a Pekingom. Verejne oznámená dohoda tohto druhu však nevznikla. Namiesto toho sa do popredia dostáva otázka účasti európskych štátov.
Mierový proces má aj symbolický význam
Európa pritom nemusí odmietať rokovania s Ruskom. Diplomacia nie je odmenou za dobré správanie a aj s agresorom môže byť nevyhnutné hovoriť, ak má vojna skončiť. To však neznamená, že treba automaticky prijať jeho podmienky. Miesto rokovaní nie je najdôležitejšou otázkou mierového procesu, no má svoj symbolický význam. Ak Putin pozýva Európanov do Moskvy, európski predstavitelia môžu rovnako legitímne pozvať jeho do Bruselu alebo navrhnúť iné miesto, na ktorom sa všetky strany dohodnú. A predovšetkým môžu trvať na tom, že rokovania o Ukrajine sa nezačínajú rozhodnutím Moskvy, či Európanov vôbec pripustí k stolu.
Putin dostal príležitosť sedieť pri stole s prezidentmi dvoch najsilnejších svetových ekonomík a prezentovať Rusko ako veľmoc, bez ktorej sa nič nerozhodne. Zároveň však nedosiahol verejne oznámenú dohodu, ktorá by mu umožnila obísť Európu pri riešení vojny na Ukrajine. Predstava novej Jalty preto zatiaľ zostáva skôr politickým obrazom než diplomatickou realitou. Ak teda Putin skutočne chce rokovať, nemal by byť problém diskutovať ani o tom, že tentoraz nebude hostiteľom on. A že miesto aj pravidlá rokovaní sa určia spoločne, nie jednostranným pozvaním z Kremľa.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Putin pozýva Európanov do Moskvy. A prečo by on nemohol prísť do Bruselu, Kyjeva či na Ramstein? – KOMENTÁR © SITA Všetky práva vyhradené.
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