Na doživotie odsúdený účastník „Leopoldovského masakru“ Polgári žiada obnovu konania
Od masakru, pri ktorom bolo zavraždených päť príslušníkov väzenskej stráže, uplynulo práve dnes 35 rokov. Tibor Polgári, ktorý je odsúdený na doživotie v súvislosti s takzvaným ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Od masakru, pri ktorom bolo zavraždených päť príslušníkov väzenskej stráže, uplynulo práve dnes 35 rokov.
Tibor Polgári, ktorý je odsúdený na doživotie v súvislosti s takzvaným „Leopoldovským masakrom“ z roku 1991, žiada o povolenie obnovy konania. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Krajského súdu v Bratislave, ktorý vo veci na 4. februára 2027 vytýčil verejné zasadnutie.
Od masakru, pri ktorom bolo zavraždených päť príslušníkov väzenskej stráže, uplynulo práve dnes 35 rokov. Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania v prípade, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli sami o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.
Sedem odsúdených sa v novembri 1991 pokúsilo ujsť z väznice v Leopoldove. Akciu, ktorá dostala názov Leopoldovský masaker, viedol práve Polgári. Väzni pri incidente zavraždili päť dozorcov.
Doživotné tresty odňatia slobody následne dostali Polgári, Miloš Uriga a Ondrej Harvan. Harvan sa neskôr obesil v cele. Ostatní štyria aktéri masakry Bartolomej Botoš, Dalibor Bajger, Václav Fedák a Vladimír Duda si svoje tresty v rozsahu od trinásť do osemnásť rokov už odpykali.
Pred krvavým pokusom o útek si Polgári, Uriga a Harvan odpykávali v Leopoldove viacročné tresty za závažné trestné činy. Harvan sa za mreže dostal za vraždu, Polgári za vydieranie a lúpež, a Uriga za lúpež. Akciu plánovali dva mesiace. Skupinu viedol Tibor Polgári, ktorý ako prvý zaútočil spolu s Milošom Urigom na dozorcu svojho oddielu.
Dozorca František Sloboda dostal sedem rán nožom do hrudníka. Jeho uniformu si potom obliekol Polgári. V kancelárii potom štyroch dozorcov brutálne zbili, spútali a vyzliekli. V uniformách sa potom väzni ozbrojení samopalmi dostali až k bráne.
Štyroch strážcov, Milana Černého, Milana Galbavého, Igora Jošta a len 20-ročného Mariána Zennera chladnokrvne zabili, ďalších dvoch ťažko zranili. Následne prekročili bránu leopoldovskej väznice, pričom ich cieľom bolo dostať sa do Austrálie. Ich sloboda však netrvala dlho. Už na druhý deň sa ocitli opäť za mrežami.
Zdroj: SITA.sk - Na doživotie odsúdený účastník „Leopoldovského masakru“ Polgári žiada obnovu konania © SITA Všetky práva vyhradené.
Tibor Polgári, ktorý je odsúdený na doživotie v súvislosti s takzvaným „Leopoldovským masakrom“ z roku 1991, žiada o povolenie obnovy konania. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Krajského súdu v Bratislave, ktorý vo veci na 4. februára 2027 vytýčil verejné zasadnutie.
Nepomer k závažnosti činu
Od masakru, pri ktorom bolo zavraždených päť príslušníkov väzenskej stráže, uplynulo práve dnes 35 rokov. Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania v prípade, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli sami o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.
Sedem odsúdených sa v novembri 1991 pokúsilo ujsť z väznice v Leopoldove. Akciu, ktorá dostala názov Leopoldovský masaker, viedol práve Polgári. Väzni pri incidente zavraždili päť dozorcov.
Akcia plánovaná dva mesiace
Doživotné tresty odňatia slobody následne dostali Polgári, Miloš Uriga a Ondrej Harvan. Harvan sa neskôr obesil v cele. Ostatní štyria aktéri masakry Bartolomej Botoš, Dalibor Bajger, Václav Fedák a Vladimír Duda si svoje tresty v rozsahu od trinásť do osemnásť rokov už odpykali.
Pred krvavým pokusom o útek si Polgári, Uriga a Harvan odpykávali v Leopoldove viacročné tresty za závažné trestné činy. Harvan sa za mreže dostal za vraždu, Polgári za vydieranie a lúpež, a Uriga za lúpež. Akciu plánovali dva mesiace. Skupinu viedol Tibor Polgári, ktorý ako prvý zaútočil spolu s Milošom Urigom na dozorcu svojho oddielu.
Väzni ozbrojení samopalmi
Dozorca František Sloboda dostal sedem rán nožom do hrudníka. Jeho uniformu si potom obliekol Polgári. V kancelárii potom štyroch dozorcov brutálne zbili, spútali a vyzliekli. V uniformách sa potom väzni ozbrojení samopalmi dostali až k bráne.
Štyroch strážcov, Milana Černého, Milana Galbavého, Igora Jošta a len 20-ročného Mariána Zennera chladnokrvne zabili, ďalších dvoch ťažko zranili. Následne prekročili bránu leopoldovskej väznice, pričom ich cieľom bolo dostať sa do Austrálie. Ich sloboda však netrvala dlho. Už na druhý deň sa ocitli opäť za mrežami.
Zdroj: SITA.sk - Na doživotie odsúdený účastník „Leopoldovského masakru“ Polgári žiada obnovu konania © SITA Všetky práva vyhradené.
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