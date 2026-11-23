Moskva by mohla už v najbližších týždňoch vypustiť satelit s jadrovou hlavicou, varujú spravodajské služby
Zdroje médií uvádzajú, že viaceré krajiny NATO v ostatnom období dostali varovanie pred možnými plánmi Ruska. Západné spravodajské agentúry varovali krajiny
23.11.2026 (SITA.sk) - Zdroje médií uvádzajú, že viaceré krajiny NATO v ostatnom období dostali varovanie pred možnými plánmi Ruska.
Západné spravodajské agentúry varovali krajiny NATO, že Rusko sa pripravuje na rozmiestnenie jadrových zbraní vo vesmíre. Spravodajské odhady naznačujú, že Moskva by mohla už v najbližších týždňoch vypustiť satelit s jadrovou hlavicou. Ako referuje web Liga.net, informoval o tom nemecký denník Süddeutsche Zeitung.
Zdroje médií uvádzajú, že viaceré krajiny NATO v ostatnom období dostali varovanie pred možnými plánmi Ruska. Nemecká armáda (Bundeswehr) už informovala nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa a ďalších predstaviteľov vlády.
Bundeswehr a nemecká Spolková spravodajská služba BND sa domnievajú, že k vypusteniu satelitu by mohlo dôjsť kedykoľvek v najbližších týždňoch. Zdroje uvádzajú, že satelit s názvom Sputnik-S je dokončený a už istý čas ho skladujú neďaleko Moskvy. Po umiestnení na obežnú dráhu bude môcť rýchlo začať fungovať.
Rozmiestnenie jadrových zbraní vo vesmíre by mohlo predstavovať vážnu hrozbu pre satelitnú infraštruktúru. Odborníci varujú, že jadrový výbuch na obežnej dráhe by ich mohol vo veľkom počte vyradiť z prevádzky.
Šéf Vesmírneho veliteľstva USA Stephen Whiting nedávno uviedol, že v prípade takéhoto výbuchu by približne tretina satelitov na nízkej obežnej dráhe Zeme mohla prestať fungovať okamžite alebo v priebehu prvých hodín či dní. Zvyšné satelity by podľa jeho odhadu postupne prestávali fungovať počas nasledujúcich mesiacov. Ďalším možným dôsledkom je silný elektromagnetický impulz, ktorý by mohol ovplyvniť nielen kozmické lode, ale aj technické systémy na Zemi.
Prípadné rozmiestnenie jadrových zbraní na obežnej dráhe by predstavovalo hrozbu pre globálnu satelitnú infraštruktúru, od ktorej závisia komunikačné, navigačné a vojenské systémy. Táto hrozba sa priamo týka aj bezpečnosti Ukrajiny, pretože satelitné technológie sa využívajú na velenie a riadenie vojenských operácií, sledovanie a komunikáciu.
Ruské veľvyslanectvo na otázky nemeckých novinárov odpovedalo, že o týchto plánoch nemá žiadne informácie.
Zdroj: SITA.sk - Moskva by mohla už v najbližších týždňoch vypustiť satelit s jadrovou hlavicou, varujú spravodajské služby © SITA Všetky práva vyhradené.
Západné spravodajské agentúry varovali krajiny NATO, že Rusko sa pripravuje na rozmiestnenie jadrových zbraní vo vesmíre. Spravodajské odhady naznačujú, že Moskva by mohla už v najbližších týždňoch vypustiť satelit s jadrovou hlavicou. Ako referuje web Liga.net, informoval o tom nemecký denník Süddeutsche Zeitung.
Zdroje médií uvádzajú, že viaceré krajiny NATO v ostatnom období dostali varovanie pred možnými plánmi Ruska. Nemecká armáda (Bundeswehr) už informovala nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa a ďalších predstaviteľov vlády.
Bundeswehr a nemecká Spolková spravodajská služba BND sa domnievajú, že k vypusteniu satelitu by mohlo dôjsť kedykoľvek v najbližších týždňoch. Zdroje uvádzajú, že satelit s názvom Sputnik-S je dokončený a už istý čas ho skladujú neďaleko Moskvy. Po umiestnení na obežnú dráhu bude môcť rýchlo začať fungovať.
Rozmiestnenie jadrových zbraní vo vesmíre by mohlo predstavovať vážnu hrozbu pre satelitnú infraštruktúru. Odborníci varujú, že jadrový výbuch na obežnej dráhe by ich mohol vo veľkom počte vyradiť z prevádzky.
Šéf Vesmírneho veliteľstva USA Stephen Whiting nedávno uviedol, že v prípade takéhoto výbuchu by približne tretina satelitov na nízkej obežnej dráhe Zeme mohla prestať fungovať okamžite alebo v priebehu prvých hodín či dní. Zvyšné satelity by podľa jeho odhadu postupne prestávali fungovať počas nasledujúcich mesiacov. Ďalším možným dôsledkom je silný elektromagnetický impulz, ktorý by mohol ovplyvniť nielen kozmické lode, ale aj technické systémy na Zemi.
Prípadné rozmiestnenie jadrových zbraní na obežnej dráhe by predstavovalo hrozbu pre globálnu satelitnú infraštruktúru, od ktorej závisia komunikačné, navigačné a vojenské systémy. Táto hrozba sa priamo týka aj bezpečnosti Ukrajiny, pretože satelitné technológie sa využívajú na velenie a riadenie vojenských operácií, sledovanie a komunikáciu.
Ruské veľvyslanectvo na otázky nemeckých novinárov odpovedalo, že o týchto plánoch nemá žiadne informácie.
Zdroj: SITA.sk - Moskva by mohla už v najbližších týždňoch vypustiť satelit s jadrovou hlavicou, varujú spravodajské služby © SITA Všetky práva vyhradené.
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