Krutý štart Pochettina na lavičke Manchestru United. Nepodržali ho jeho zverenci, dostali skorú červenú kartu a štyri góly – VIDEO
Fanúšikovia Liverpoolu sa radovali z bolesti svojich súperov a skandovali "vypadáte". Mauricio Pochettino zažil na poste trénera
23.11.2026 (SITA.sk) - Fanúšikovia Liverpoolu sa radovali z bolesti svojich súperov a skandovali "vypadáte".
Mauricio Pochettino zažil na poste trénera Manchestru United nočný moru hneď na úvod – jeho tím prehral na ihrisku Liverpoolu 0:4, čo znamená, že "červení diabli" zostávajú naďalej v pásme zostupu.
Tím sa nespamätal z červenej karty pre Lenyho Yora, ktorú ju dostal po iba ôsmich minútach hry. Dominik Szoboszlai a Florian Wirtz následne rýchlo využili početnú prevahu.
Mladík Rio Ngumoha zavŕšil svoj skvelý individuálny výkon tretím gólom Liverpoolu, na čo neskôr nadviazal Víctor Muñoz a spečatil tak debakel.
Táto prehra odsúva United na predposledné miesto v tabuľke a Pochettinovi dáva jasne najavo, aká náročná práca ho čaká, ak má vrátiť tomuto 20-násobnému anglickému majstrovi jeho niekdajšiu slávu.
"Bolí nás to, ale musíme zdvihnúť hlavy a premeniť hnev na energiu. Hneď začíname pracovať na príprave na ďalší zápas," uviedol Pochettino, ktorý bol rozhorčený z rozhodnutia vylúčiť Yora.
"Musím sa zastať svojho klubu a povedať, čo si myslím. Podľa mňa to bol zákrok, pri ktorom každý, kto hrá futbal, vidí, že to rozhodne nebola červená karta," povedal.
Liverpool sa vďaka víťazstvu posunul do prvej štvorky a na lídra tabuľky Arsenal stráca sedem bodov, čím oživil svoje nádeje v boji o titul.
"Mohli sme dať aj viac gólov. V iných dueloch by ste na takéto nepremenené šance spomínali, ale teraz sme mali hru pod kontrolou a všetko podstatné sa odohrávalo v okolí pokutového územia United," priblížil kouč Liverpoolu Andoni Iraola.
Pochettino prevzal United po tom, čo bol minulý týždeň odvolaný Michael Carrick. Ten v úvodných desiatich ligových súbojoch na lavičke "červených diablov" dokázal zvíťaziť len v jedinom stretnutí. O príchode argentínskeho kouča na Old Trafford sa špekulovalo už desať rokov, no jeho debut fanúšikov United príliš nenadchol.
Pochettinova odvážna voľba zostavy sa nevydarila - práve stopérska dvojica Matthijs de Ligt a Yoro mala podiel na kľúčovom okamihu stretnutia.
Holanďan, ktorý nastúpil v základnej zostave v Premier League prvýkrát po takmer roku, podcenil dlhý nákop smerujúci stredom ihriska, čo umožnilo Alexandrovi Isakovi dostať sa do samostatného úniku na bránu.
Švédsky útočník dostal silný zásah a rozhodca Sam Barrott usúdil, že francúzsky obranca znemožnil jasnú gólovú príležitosť a udelil červenú kartu. Szoboszlai vsypal soľ do rán United, keď z hranice šestnástky premenil priamy kop.
O chvíľu neskôr Ngumoha nacentroval Wirtzovi, ktorý skóroval od spodnej časti brvna. Po príchode Harryho Maguirea v 22. minúte sa nový tréner United pokúsil "zastaviť krvácanie".
Klub prehral pred tromi rokmi na Anfielde 0:7 a prechod do obrannej pätice pomohol vyhnúť sa podobnému výsledku, aj keď s pomocou niekoľkých nešikovných zakončení Liverpoolu.
Bradley Barcola a jeho rýchlosť vytvorili tretí gól tesne po hodine hry, keď po jeho prihrávke skóroval Ngumoha. Wirtz zavŕšil jeden zo svojich najlepších výkonov v Liverpoole od minuloročného prestupu z Bayeru Leverkusen za 100 miliónov libier asistenciou na Muñoza, ktorý strelil štvrtý gól osem minút pred koncom.
Fanúšikovia Liverpoolu sa radovali z bolesti svojich súperov a skandovali "vypadáte". Manchester United nezostúpil od roku 1974, ale napriek tomu, že si stále užíva jeden z najväčších príjmov vo svetovom futbale, bojuje o prežitie.
Až 34 gólov, ktoré inkasoval vo všetkých súťažiach, je najhorším obranným rekordom spomedzi všetkých tímov v piatich najlepších európskych ligách v tejto sezóne.
Zdroj: SITA.sk - Krutý štart Pochettina na lavičke Manchestru United. Nepodržali ho jeho zverenci, dostali skorú červenú kartu a štyri góly – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mauricio Pochettino zažil na poste trénera Manchestru United nočný moru hneď na úvod – jeho tím prehral na ihrisku Liverpoolu 0:4, čo znamená, že "červení diabli" zostávajú naďalej v pásme zostupu.
Tím sa nespamätal z červenej karty pre Lenyho Yora, ktorú ju dostal po iba ôsmich minútach hry. Dominik Szoboszlai a Florian Wirtz následne rýchlo využili početnú prevahu.
Mladík Rio Ngumoha zavŕšil svoj skvelý individuálny výkon tretím gólom Liverpoolu, na čo neskôr nadviazal Víctor Muñoz a spečatil tak debakel.
Nesúhlasil s verdiktom rozhodcu
Táto prehra odsúva United na predposledné miesto v tabuľke a Pochettinovi dáva jasne najavo, aká náročná práca ho čaká, ak má vrátiť tomuto 20-násobnému anglickému majstrovi jeho niekdajšiu slávu.
"Bolí nás to, ale musíme zdvihnúť hlavy a premeniť hnev na energiu. Hneď začíname pracovať na príprave na ďalší zápas," uviedol Pochettino, ktorý bol rozhorčený z rozhodnutia vylúčiť Yora.
"Musím sa zastať svojho klubu a povedať, čo si myslím. Podľa mňa to bol zákrok, pri ktorom každý, kto hrá futbal, vidí, že to rozhodne nebola červená karta," povedal.
Nepremenené šance
Liverpool sa vďaka víťazstvu posunul do prvej štvorky a na lídra tabuľky Arsenal stráca sedem bodov, čím oživil svoje nádeje v boji o titul.
"Mohli sme dať aj viac gólov. V iných dueloch by ste na takéto nepremenené šance spomínali, ale teraz sme mali hru pod kontrolou a všetko podstatné sa odohrávalo v okolí pokutového územia United," priblížil kouč Liverpoolu Andoni Iraola.
Pochettino prevzal United po tom, čo bol minulý týždeň odvolaný Michael Carrick. Ten v úvodných desiatich ligových súbojoch na lavičke "červených diablov" dokázal zvíťaziť len v jedinom stretnutí. O príchode argentínskeho kouča na Old Trafford sa špekulovalo už desať rokov, no jeho debut fanúšikov United príliš nenadchol.
Okamžité využitie presilovky
Pochettinova odvážna voľba zostavy sa nevydarila - práve stopérska dvojica Matthijs de Ligt a Yoro mala podiel na kľúčovom okamihu stretnutia.
Holanďan, ktorý nastúpil v základnej zostave v Premier League prvýkrát po takmer roku, podcenil dlhý nákop smerujúci stredom ihriska, čo umožnilo Alexandrovi Isakovi dostať sa do samostatného úniku na bránu.
Švédsky útočník dostal silný zásah a rozhodca Sam Barrott usúdil, že francúzsky obranca znemožnil jasnú gólovú príležitosť a udelil červenú kartu. Szoboszlai vsypal soľ do rán United, keď z hranice šestnástky premenil priamy kop.
Ďalší debakel
O chvíľu neskôr Ngumoha nacentroval Wirtzovi, ktorý skóroval od spodnej časti brvna. Po príchode Harryho Maguirea v 22. minúte sa nový tréner United pokúsil "zastaviť krvácanie".
Klub prehral pred tromi rokmi na Anfielde 0:7 a prechod do obrannej pätice pomohol vyhnúť sa podobnému výsledku, aj keď s pomocou niekoľkých nešikovných zakončení Liverpoolu.
Bradley Barcola a jeho rýchlosť vytvorili tretí gól tesne po hodine hry, keď po jeho prihrávke skóroval Ngumoha. Wirtz zavŕšil jeden zo svojich najlepších výkonov v Liverpoole od minuloročného prestupu z Bayeru Leverkusen za 100 miliónov libier asistenciou na Muñoza, ktorý strelil štvrtý gól osem minút pred koncom.
Fanúšikovia Liverpoolu sa radovali z bolesti svojich súperov a skandovali "vypadáte". Manchester United nezostúpil od roku 1974, ale napriek tomu, že si stále užíva jeden z najväčších príjmov vo svetovom futbale, bojuje o prežitie.
Až 34 gólov, ktoré inkasoval vo všetkých súťažiach, je najhorším obranným rekordom spomedzi všetkých tímov v piatich najlepších európskych ligách v tejto sezóne.
Zdroj: SITA.sk - Krutý štart Pochettina na lavičke Manchestru United. Nepodržali ho jeho zverenci, dostali skorú červenú kartu a štyri góly – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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