Čo môže stáť za náhlou pauzou od Svetového pohára? Vlhová zrejme chce dosiahnuť stav, v ktorom bude opäť podávať svetové výkony – FOTO
To, že mala Liptáčka deväť mesiacov na prípravu po ZOH na novú sezónu, ešte neznamená, že je to obdobie, počas ktorého sa mohla vrátiť do ideálnej formy. Len jeden zo štyroch športovcov sa ...
26.11.2026 (SITA.sk) - To, že mala Liptáčka deväť mesiacov na prípravu po ZOH na novú sezónu, ešte neznamená, že je to obdobie, počas ktorého sa mohla vrátiť do ideálnej formy.
Len jeden zo štyroch športovcov sa vráti do rovnakého stavu pred zranením, s ktorým bojovala aj slovenská lyžiarka Petra Vlhová po páde v Jasnej 2024.
Tento rok sa vrátila, zúčastnila sa zimných olympijských hier v Taliansku a odjazdila dvoje preteky vo Svetovom pohári, keď zakaždým bodovala - raz za 23. miesto a potom za 16. priečku.
Fyzioterapeut Ľudovít Nemec tvrdí, že sa každý športovec vrátane Vlhovej dokáže vrátiť do špičkovej formy, ktorú mal ešte pred zranením či operáciami.
„Máme množstvo príkladov profesionálnych športovcov, ktorí sa po rekonštrukcii predného skríženého väzu dokázali vrátiť na najvyššiu úroveň a to aj po druhej operácii. Nie je to však samozrejmosť," uviedol.
To, že mala Liptáčka deväť mesiacov na prípravu po ZOH na novú sezónu, ešte neznamená, že je to obdobie, počas ktorého sa mohla vrátiť do ideálnej formy.
„Deväť mesiacov prípravy zdravého športovca nie je to isté ako deväť mesiacov prípravy športovca po opakovanej operácii a dlhodobej absencii. Návrat do súťažného prostredia na olympiáde navyše nemusí automaticky znamenať, že rehabilitačný proces bol z výkonnostného hľadiska ukončený," pokračoval pre web sport24.sk.
Fotogaléria: Petra Vlhová
Vlhová po dvoch podujatiach vo SP načas ukončila pôsobenie a vynechala slalom v rakúskom Gurgli a nevycestuje ani do Spojených štátov amerických, kde sú na programe ďalšie dvoje preteky.
„Z môjho pohľadu je rozhodnutie vynechať niekoľko pretekov v prospech ďalšej cielenej prípravy pochopiteľné. Počas súťažného obdobia je totiž podstatne náročnejšie systematicky budovať svalovú hmotu a maximálnu silu, pretože do procesu vstupujú cestovanie, súťažná záťaž a potreba regenerácie," prezradil Nemec.
Záťaž sa tak dávkuje postupne, koleno sa monitoruje pri každej, aj súťažnej, jazde. „Cieľom by nemalo byť dostať Petru čo najrýchlejšie späť na štart, ale dostať ju do stavu, v ktorom bude schopná dlhodobo a opakovane podávať výkony na najvyššej svetovej úrovni. Ideálne s čo najmenšími ťažkosťami na operovanom kolene," dodal fyzioterapeut.
Zdroj: SITA.sk - Čo môže stáť za náhlou pauzou od Svetového pohára? Vlhová zrejme chce dosiahnuť stav, v ktorom bude opäť podávať svetové výkony – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Len jeden zo štyroch športovcov sa vráti do rovnakého stavu pred zranením, s ktorým bojovala aj slovenská lyžiarka Petra Vlhová po páde v Jasnej 2024.
Tento rok sa vrátila, zúčastnila sa zimných olympijských hier v Taliansku a odjazdila dvoje preteky vo Svetovom pohári, keď zakaždým bodovala - raz za 23. miesto a potom za 16. priečku.
Fyzioterapeut Ľudovít Nemec tvrdí, že sa každý športovec vrátane Vlhovej dokáže vrátiť do špičkovej formy, ktorú mal ešte pred zranením či operáciami.
Neukončená rehabilitácia?
„Máme množstvo príkladov profesionálnych športovcov, ktorí sa po rekonštrukcii predného skríženého väzu dokázali vrátiť na najvyššiu úroveň a to aj po druhej operácii. Nie je to však samozrejmosť," uviedol.
To, že mala Liptáčka deväť mesiacov na prípravu po ZOH na novú sezónu, ešte neznamená, že je to obdobie, počas ktorého sa mohla vrátiť do ideálnej formy.
„Deväť mesiacov prípravy zdravého športovca nie je to isté ako deväť mesiacov prípravy športovca po opakovanej operácii a dlhodobej absencii. Návrat do súťažného prostredia na olympiáde navyše nemusí automaticky znamenať, že rehabilitačný proces bol z výkonnostného hľadiska ukončený," pokračoval pre web sport24.sk.
Fotogaléria: Petra Vlhová
Správne rozhodnutie
Vlhová po dvoch podujatiach vo SP načas ukončila pôsobenie a vynechala slalom v rakúskom Gurgli a nevycestuje ani do Spojených štátov amerických, kde sú na programe ďalšie dvoje preteky.
„Z môjho pohľadu je rozhodnutie vynechať niekoľko pretekov v prospech ďalšej cielenej prípravy pochopiteľné. Počas súťažného obdobia je totiž podstatne náročnejšie systematicky budovať svalovú hmotu a maximálnu silu, pretože do procesu vstupujú cestovanie, súťažná záťaž a potreba regenerácie," prezradil Nemec.
Záťaž sa tak dávkuje postupne, koleno sa monitoruje pri každej, aj súťažnej, jazde. „Cieľom by nemalo byť dostať Petru čo najrýchlejšie späť na štart, ale dostať ju do stavu, v ktorom bude schopná dlhodobo a opakovane podávať výkony na najvyššej svetovej úrovni. Ideálne s čo najmenšími ťažkosťami na operovanom kolene," dodal fyzioterapeut.
Zdroj: SITA.sk - Čo môže stáť za náhlou pauzou od Svetového pohára? Vlhová zrejme chce dosiahnuť stav, v ktorom bude opäť podávať svetové výkony – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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