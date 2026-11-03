Čokoláda, detektívka a dobrý skutok: LYRA spúšťa predaj adventných kalendárov s mystery hrou
Slovenská remeselná čokoládovňa LYRA spúšťa predaj svojho nového adventného kalendára s názvom "haVraní príbeh". Po minuloročnom kalendári, ktorý sa vypredal do posledného kúska, prichádza ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Slovenská remeselná čokoládovňa LYRA spúšťa predaj svojho nového adventného kalendára s názvom "haVraní príbeh".
Po minuloročnom kalendári, ktorý sa vypredal do posledného kúska, prichádza Nitrianska čokoládovňa opäť s premysleným projektom, ktorý spája prémiovú čokoládu FINO DE AROMA, rodinnú mystery hru v podobe 24 mini-komiksov a podporu umelcov so zdravotným znevýhodnením zo značky HENTO TOTO (OZ Bol raz jeden človek).
Ústrednou postavou tohtoročného príbehu je havran Štefan – neoficiálny maskot čokoládovne v Ivanke pri Nitre. Vták slobodného typu a povahy jedného dňa do čokoládovne priletel, zostal v nej a stal sa jej neodmysliteľnou súčasťou. Jedného rána však bez stopy zmizol. Úlohou malých aj veľkých detektívov je počas 24 decembrových dní postupne odkrývať stopy naprieč mestečkom v okolí čokoládovne, lúštiť komiksové hádanky a prísť na to, kam Štefan odletel.
"Chceli sme, aby advent nebol len o rýchlom otvorení okienka a zjedení čokoládky pred televízorom. Kalendár LYRA vás núti spomaliť, sadnúť si spolu a chvíľu pátrať – a presne v tom je jeho hodnota. Popri sladkej odmene na každý deň získate niečo, čo sa nedá získať len tak: čas strávený s rodinou alebo priateľmi nad spoločnou záhadou," vysvetľuje Karol Stýblo, zakladateľ značky LYRA.
Kalendár je výsledkom Unikátnej tvorivej spolupráce troch strán:
Výberová čokoláda LYRA - Za okienkami čaká 23 plnených čokoládových košíčkov v 6 príchutiach z kakaových bôbov Fino de Aroma (tvoria len 5 % svetovej produkcie), bez palmového oleja a zbytočných prísad.
Tvorivá platforma HENTO TOTO (OZ Bol raz jeden človek) - Na tvorbe kalendára sa podieľali aj kresliči so zdravotným znevýhodnením. Z každého predaného kalendára putuje finančná čiastka priamo na podporu ich umeleckej tvorby a pracovných aktivít. Po vyriešení celého prípadu čaká v 24. okienku špeciálne prekvapenie práve z dielne HENTO TOTO.
Ilustrácie Filipa Horníka - Výtvarnú stránku a komiksové príbehy zastrešil Filip, ktorý tvorí pre detské vydavateľstvá (Ikar, Slovart, Albatros) aj detské časopisy Bublina a Slniečko.
Vzhľadom na obrovský záujem z minulého roka spúšťa LYRA predaj adventných kalendárov v predstihu na svojom LYRA e-shope. Kalendáre budú doručované v priebehu novembra, aby sa sladké dobrodružstvo mohlo začať v každej domácnosti už 1. decembra.
Okrem Adventného kalendára - haVraní príbeh predstavuje LYRA aj svoju kompletnú vianočnú kolekciu, ktorá je už rovnako dostupná na LYRA e-shope. Nechýbajú tradičné vianočné chute v podaní kvalitnej čokolády ani produkty, ktoré môžu byť netradičným sladkým prekvapením pod vianočným stromčekom. Celú vianočnú kolekciu si možno prezrieť a objednať na eshop.lyrachocolate.com.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Čokoláda, detektívka a dobrý skutok: LYRA spúšťa predaj adventných kalendárov s mystery hrou © SITA Všetky práva vyhradené.
Po minuloročnom kalendári, ktorý sa vypredal do posledného kúska, prichádza Nitrianska čokoládovňa opäť s premysleným projektom, ktorý spája prémiovú čokoládu FINO DE AROMA, rodinnú mystery hru v podobe 24 mini-komiksov a podporu umelcov so zdravotným znevýhodnením zo značky HENTO TOTO (OZ Bol raz jeden človek).
Ústrednou postavou tohtoročného príbehu je havran Štefan – neoficiálny maskot čokoládovne v Ivanke pri Nitre. Vták slobodného typu a povahy jedného dňa do čokoládovne priletel, zostal v nej a stal sa jej neodmysliteľnou súčasťou. Jedného rána však bez stopy zmizol. Úlohou malých aj veľkých detektívov je počas 24 decembrových dní postupne odkrývať stopy naprieč mestečkom v okolí čokoládovne, lúštiť komiksové hádanky a prísť na to, kam Štefan odletel.
"Chceli sme, aby advent nebol len o rýchlom otvorení okienka a zjedení čokoládky pred televízorom. Kalendár LYRA vás núti spomaliť, sadnúť si spolu a chvíľu pátrať – a presne v tom je jeho hodnota. Popri sladkej odmene na každý deň získate niečo, čo sa nedá získať len tak: čas strávený s rodinou alebo priateľmi nad spoločnou záhadou," vysvetľuje Karol Stýblo, zakladateľ značky LYRA.
Autorský tím a hlbší spoločenský presah
Kalendár je výsledkom Unikátnej tvorivej spolupráce troch strán:
Výberová čokoláda LYRA - Za okienkami čaká 23 plnených čokoládových košíčkov v 6 príchutiach z kakaových bôbov Fino de Aroma (tvoria len 5 % svetovej produkcie), bez palmového oleja a zbytočných prísad.
Tvorivá platforma HENTO TOTO (OZ Bol raz jeden človek) - Na tvorbe kalendára sa podieľali aj kresliči so zdravotným znevýhodnením. Z každého predaného kalendára putuje finančná čiastka priamo na podporu ich umeleckej tvorby a pracovných aktivít. Po vyriešení celého prípadu čaká v 24. okienku špeciálne prekvapenie práve z dielne HENTO TOTO.
Ilustrácie Filipa Horníka - Výtvarnú stránku a komiksové príbehy zastrešil Filip, ktorý tvorí pre detské vydavateľstvá (Ikar, Slovart, Albatros) aj detské časopisy Bublina a Slniečko.
Predaj s garantovaným doručením do 1. decembra
Vzhľadom na obrovský záujem z minulého roka spúšťa LYRA predaj adventných kalendárov v predstihu na svojom LYRA e-shope. Kalendáre budú doručované v priebehu novembra, aby sa sladké dobrodružstvo mohlo začať v každej domácnosti už 1. decembra.
Adventným kalendárom to nekončí...
Okrem Adventného kalendára - haVraní príbeh predstavuje LYRA aj svoju kompletnú vianočnú kolekciu, ktorá je už rovnako dostupná na LYRA e-shope. Nechýbajú tradičné vianočné chute v podaní kvalitnej čokolády ani produkty, ktoré môžu byť netradičným sladkým prekvapením pod vianočným stromčekom. Celú vianočnú kolekciu si možno prezrieť a objednať na eshop.lyrachocolate.com.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Čokoláda, detektívka a dobrý skutok: LYRA spúšťa predaj adventných kalendárov s mystery hrou © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Český verejnoprávny rozhlas a televízia vysielajú od polnoci v „provizórnom režime“
- Francúz ho zdolal pred rokom v Bratislave, Molčan mu to odplatil na veľkom turnaji v Paríži – VIDEO
- Slovensko má v Dakare druhý bronz. Džudistka Vadovičová nadviazala na úspech plavca Krištofa
- Spievankovo zachraňuje Vianoce! Petra Dubayová a Sára Polyaková zažiaria vo vianočnom muzikáli Svetlo Vianoc, ktorý prinesie aj nové vianočné piesne!
- Česi odmietajú návrat Rusov na šampionáty, proti je aj Babiš. Fínske Turku hrozí zrušením MS juniorov