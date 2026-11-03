Česi odmietajú návrat Rusov na šampionáty, proti je aj Babiš. Fínske Turku hrozí zrušením MS juniorov
Rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktoré otvorilo cestu ruským hokejovým reprezentáciám späť na svetové šampionáty, vyvoláva v Európe ostrý odpor. Návrat ruských hokejistov na ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktoré otvorilo cestu ruským hokejovým reprezentáciám späť na svetové šampionáty, vyvoláva v Európe ostrý odpor.
Návrat ruských hokejistov na medzinárodnú scénu naráža po piatkovom verdikte Športového arbitrážneho súdu (CAS) na odpor viacerých európskych krajín. Český minister vnútra Lubomír Metnar v pondelok vyhlásil, že jeho krajina nie je rozhodnutím arbitráže viazaná a naďalej platí zákaz vydávania krátkodobých víz ruským občanom.
„Švajčiarske rozhodnutie nás k ničomu nezaväzuje,“ povedal Metnar po rokovaní vlády podľa portálu Novinky.cz. Pripustil však, že ruskí športovci by mohli získať krátkodobé víza v inom členskom štáte Európskej únie.
Proti návratu Rusov sa postavil aj český premiér Andrej Babiš. „Je to zlé, určite to napokon nebude o športe,“ reagoval na verdikt CAS. Podľa neho by vylúčenie ruských športovcov z medzinárodných podujatí malo zostať v platnosti až do skončenia vojny na Ukrajine. „Nemá sa to meniť do konca vojny,“ zdôraznil Babiš a dodal: „Nedáva zmysel ich tam vracať.“
Ešte rozhodnejší postoj zaujalo fínske mesto Turku, ktoré má na prelome rokov 2027 a 2028 hostiť majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov. Jeho vedenie v pondelok oznámilo, že sa organizácie turnaja vzdá, ak na ňom bude štartovať ruská reprezentácia.
„Kým Rusko vedie útočnú vojnu na Ukrajine, nemôžeme akceptovať, aby ruský národný tím hral v Turku,“ vyhlásila starostka Piia Elo. Mesto zároveň vyzvalo Medzinárodnú hokejovú federáciu (IIHF) a fínsky štát, aby našli riešenie, ktoré účasti Ruska zabráni. Ak sa turnaj uskutoční bez Rusov, Turku ho podľa svojho vyhlásenia rado zorganizuje.
Postoj mesta podporil aj Fínsky hokejový zväz, ktorý chce využiť všetky dostupné prostriedky na zabránenie návratu Ruska na svetové šampionáty. „V súčasnosti sa snažíme získať čo najviac krajín do spoločného frontu, aby sme IIHF oznámili, že nikto z nás nebude za súčasnej situácie hrať proti Rusku,“ povedal prezident zväzu Heikki Hietanen. Fíni sa tak usilujú presadiť spoločný postup národných federácií, ktorý by mohol výrazne skomplikovať praktické uplatnenie verdiktu arbitráže.
CAS v piatok 30. októbra rozhodol, že ruské hokejové reprezentácie sa môžu vrátiť do súťaží IIHF. Podľa arbitrov argumenty medzinárodnej federácie nepostačujú na pokračovanie zákazu, ktorý platí od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Prvým turnajom, na ktorom by sa Rusko mohlo predstaviť, sú juniorské majstrovstvá sveta v Kanade od 26. decembra 2026 do 5. januára 2027. Otázka jeho účasti však po rozhodnutí CAS zostáva predmetom sporov.
Do diskusie o účasti ruských športovcov sa zapojilo aj Švédsko. Tamojšia vláda už v piatok vyzvala Európsku komisiu na sprísnenie vízových pravidiel pre športovcov reprezentujúcich Rusko a Bielorusko.
„Zatiaľ čo sa Ukrajinci pripravujú na ďalšiu vojnovú zimu a ruské útoky, ruskí a bieloruskí športovci sa pripravujú na medzinárodné súťaže v Európe. Je to urážlivé,“ uviedol švédsky minister pre migráciu Johan Forssell. Štokholm zdôrazňuje, že počas pokračujúcej vojny nesmie dôjsť k normalizácii účasti Ruska a Bieloruska na medzinárodných športových podujatiach.
Zdroj: SITA.sk - Česi odmietajú návrat Rusov na šampionáty, proti je aj Babiš. Fínske Turku hrozí zrušením MS juniorov © SITA Všetky práva vyhradené.
Návrat ruských hokejistov na medzinárodnú scénu naráža po piatkovom verdikte Športového arbitrážneho súdu (CAS) na odpor viacerých európskych krajín. Český minister vnútra Lubomír Metnar v pondelok vyhlásil, že jeho krajina nie je rozhodnutím arbitráže viazaná a naďalej platí zákaz vydávania krátkodobých víz ruským občanom.
„Švajčiarske rozhodnutie nás k ničomu nezaväzuje,“ povedal Metnar po rokovaní vlády podľa portálu Novinky.cz. Pripustil však, že ruskí športovci by mohli získať krátkodobé víza v inom členskom štáte Európskej únie.
Proti návratu Rusov sa postavil aj český premiér Andrej Babiš. „Je to zlé, určite to napokon nebude o športe,“ reagoval na verdikt CAS. Podľa neho by vylúčenie ruských športovcov z medzinárodných podujatí malo zostať v platnosti až do skončenia vojny na Ukrajine. „Nemá sa to meniť do konca vojny,“ zdôraznil Babiš a dodal: „Nedáva zmysel ich tam vracať.“
Rozhodnejší postoj
Ešte rozhodnejší postoj zaujalo fínske mesto Turku, ktoré má na prelome rokov 2027 a 2028 hostiť majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov. Jeho vedenie v pondelok oznámilo, že sa organizácie turnaja vzdá, ak na ňom bude štartovať ruská reprezentácia.
„Kým Rusko vedie útočnú vojnu na Ukrajine, nemôžeme akceptovať, aby ruský národný tím hral v Turku,“ vyhlásila starostka Piia Elo. Mesto zároveň vyzvalo Medzinárodnú hokejovú federáciu (IIHF) a fínsky štát, aby našli riešenie, ktoré účasti Ruska zabráni. Ak sa turnaj uskutoční bez Rusov, Turku ho podľa svojho vyhlásenia rado zorganizuje.
Postoj mesta podporil aj Fínsky hokejový zväz, ktorý chce využiť všetky dostupné prostriedky na zabránenie návratu Ruska na svetové šampionáty. „V súčasnosti sa snažíme získať čo najviac krajín do spoločného frontu, aby sme IIHF oznámili, že nikto z nás nebude za súčasnej situácie hrať proti Rusku,“ povedal prezident zväzu Heikki Hietanen. Fíni sa tak usilujú presadiť spoločný postup národných federácií, ktorý by mohol výrazne skomplikovať praktické uplatnenie verdiktu arbitráže.
Do diskusie sa zapojilo aj Švédsko
CAS v piatok 30. októbra rozhodol, že ruské hokejové reprezentácie sa môžu vrátiť do súťaží IIHF. Podľa arbitrov argumenty medzinárodnej federácie nepostačujú na pokračovanie zákazu, ktorý platí od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Prvým turnajom, na ktorom by sa Rusko mohlo predstaviť, sú juniorské majstrovstvá sveta v Kanade od 26. decembra 2026 do 5. januára 2027. Otázka jeho účasti však po rozhodnutí CAS zostáva predmetom sporov.
Do diskusie o účasti ruských športovcov sa zapojilo aj Švédsko. Tamojšia vláda už v piatok vyzvala Európsku komisiu na sprísnenie vízových pravidiel pre športovcov reprezentujúcich Rusko a Bielorusko.
„Zatiaľ čo sa Ukrajinci pripravujú na ďalšiu vojnovú zimu a ruské útoky, ruskí a bieloruskí športovci sa pripravujú na medzinárodné súťaže v Európe. Je to urážlivé,“ uviedol švédsky minister pre migráciu Johan Forssell. Štokholm zdôrazňuje, že počas pokračujúcej vojny nesmie dôjsť k normalizácii účasti Ruska a Bieloruska na medzinárodných športových podujatiach.
Zdroj: SITA.sk - Česi odmietajú návrat Rusov na šampionáty, proti je aj Babiš. Fínske Turku hrozí zrušením MS juniorov © SITA Všetky práva vyhradené.
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