Spievankovo zachraňuje Vianoce! Petra Dubayová a Sára Polyaková zažiaria vo vianočnom muzikáli Svetlo Vianoc, ktorý prinesie aj nové vianočné piesne!
Čo ak sa pred Vianocami stratí čas a sviatky budú v ohrození? Spievankovo prichádza s novým rodinným muzikálom Svetlo Vianoc, ktorý deti aj rodičov vtiahne do napínavého dobrodružstva plného ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Čo ak sa pred Vianocami stratí čas a sviatky budú v ohrození?
Spievankovo prichádza s novým rodinným muzikálom Svetlo Vianoc, ktorý deti aj rodičov vtiahne do napínavého dobrodružstva plného humoru, hudby a emócií. Príbeh doplnia tri nové autorské vianočné piesne a posolstvo, že tým najvzácnejším darčekom je čas strávený s najbližšími. Vianočné turné Svetlo Vianoc vyrazí od 20. novembra do 21. decembra naprieč Slovenskom a zavíta do 16 slovenských miest!
V Spievankove sa všetci pripravujú na Vianoce, no zrazu sa stane niečo nečakané – stratí sa čas. Bez neho sú sviatky v ohrození a na záchranu Vianoc zostáva jediná nádej. Podarí sa ich zachrániť?
"Hlavnou myšlienkou celého projektu je pripomenúť, aby sme v predvianočnom zhone nezabúdali na to najdôležitejšie – spoločný ČAS. Byť spolu, len tak, s deťmi a s tými najbližšími. Práve to je najviac. Najväčší darček, aký si môžeme navzájom dať," hovorí Mária Podhradská, zakladateľka Spievankova.
V novom muzikáli Svetlo Vianoc čaká na rodiny príbeh plný napätia, humoru, hudby a emócií, do ktorého sa zapoja aj samotní diváci. Práve spoločný čas sa stáva kľúčom k záchrane Vianoc v Spievankove.
"O tom je aj naše vianočné predstavenie. Je o hľadaní času, ktorého nikdy nie je dosť. A práve to, že sa na predstavení stratí čas a nevieme ho nájsť, spôsobí, že Vianoce nebudú… Príbeh je tak napínavý a priamo ťahá divákov do deja. Nakoniec sú to vlastne rodičia s deťmi, ktorí zachránia Vianoce v Spievankove, pretože práve oni si našli ten čas a prišli na predstavenie," približuje Mária Podhradská.
V hlavných úlohách sa predstavia Petra Dubayová a Sára Polyaková. Na javisku ich doplnia Miška Trokanová, Michal Candrák, Erik Žibek a Tadeáš Bolo.
"Na práci pre deti je krásne to, že vám dajú okamžite najavo, či ich príbeh oslovil. Ich radosť a spontánne reakcie sú pre nás na javisku obrovskou odmenou. Svetlo Vianoc má v sebe veľa humoru, hudby aj emócií a teším sa, že tento príbeh budeme môcť priniesť rodinám po celom Slovensku," dopĺňa populárna herečka Petra Dubayová.
Vianoce v Spievankove budú tento rok ešte bohatšie na hudobné novinky. Dnes vydané vianočné EP prináša tri úplne nové autorské piesne - Svetlo Vianoc, Vianočný čas a Medovníčky, ktoré sú súčasťou vianočného projektu. Melódie si deti budú môcť spievať spolu s rodičmi, spríjemniť si nimi predvianočné chvíle a možno si z nich vytvoriť aj novú rodinnú tradíciu.
"Vianoce sú pre nás vždy veľkým zdrojom inšpirácie. Pri nových pesničkách sme chceli zachytiť ich atmosféru a vytvoriť skladby, ku ktorým sa deti budú rady vracať. Teším sa, že tento rok prinesieme až tri úplne nové vianočné piesne, ktoré si rodiny budú môcť užiť aj mimo koncertov," dopĺňa Mária Podhradská.
Spievankovo je obľúbený slovenský projekt pre deti a rodiny, ktorý prostredníctvom hudby, príbehov, koncertov, televíznych programov a vzdelávacích aktivít prináša deťom zábavu aj nové poznatky. Jeho cieľom je podporovať detskú fantáziu, prirodzenú zvedavosť, radosť z hudby a spoločné zážitky detí s rodičmi.
Vianočné turné Spievankova Svetlo Vianoc potrvá od 20. novembra do 21. decembra 2026 a zavíta do 16 slovenských miest. Turné navštívi Bratislavu, Trnavu, Pezinok, Piešťany, Trenčín, Dubnicu nad Váhom, Prievidzu, Žiar nad Hronom, Banskú Bystricu, Brezno, Martin, Žilinu, Dolný Kubín, Prešov, Michalovce a Košice. Vstupenky na predstavenie Svetlo Vianoc sú v predaji tu https://www.ticketportal.sk/event/SPIEVANKOVO-SVETLO-VIANOC Všetky informácie nájdete tu www.spievankovo.sk
20. november 2026 Prešov Kino Scala
21. november 2026 Michalovce MsKS Michalovce
24. november 2026 Trenčín Posádkový klub ODA Trenčín
25. november 2026 Prievidza Dom kultúry Prievidza
26. november 2026 Pezinok Dom kultúry Pezinok – Veľká sála
28. november 2026 Žiar nad Hronom MsKC Žiar nad Hronom
29. november 2026 Žilina Dom umenia Fatra
1. december 2026 Piešťany Kino Fontána
4. december 2026 Dubnica nad Váhom Dom kultúry
5. december 2026 Košice Historická radnica
6. december 2026 Dolný Kubín DK Dolný Kubín
11. december 2026 Brezno Dom kultúry
12. december 2026 Martin Sála Strojár
13. december 2026 Banská Bystrica Aula SZU
20. december 2026 Bratislava DK Zrkadlový háj – Veľká sála
20. december 2026 Bratislava DK Zrkadlový háj – Veľká sála
21. december 2026 Trnava Dom kultúry Trnava
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Spievankovo zachraňuje Vianoce! Petra Dubayová a Sára Polyaková zažiaria vo vianočnom muzikáli Svetlo Vianoc, ktorý prinesie aj nové vianočné piesne! © SITA Všetky práva vyhradené.
Spievankovo prichádza s novým rodinným muzikálom Svetlo Vianoc, ktorý deti aj rodičov vtiahne do napínavého dobrodružstva plného humoru, hudby a emócií. Príbeh doplnia tri nové autorské vianočné piesne a posolstvo, že tým najvzácnejším darčekom je čas strávený s najbližšími. Vianočné turné Svetlo Vianoc vyrazí od 20. novembra do 21. decembra naprieč Slovenskom a zavíta do 16 slovenských miest!
V Spievankove sa všetci pripravujú na Vianoce, no zrazu sa stane niečo nečakané – stratí sa čas. Bez neho sú sviatky v ohrození a na záchranu Vianoc zostáva jediná nádej. Podarí sa ich zachrániť?
"Hlavnou myšlienkou celého projektu je pripomenúť, aby sme v predvianočnom zhone nezabúdali na to najdôležitejšie – spoločný ČAS. Byť spolu, len tak, s deťmi a s tými najbližšími. Práve to je najviac. Najväčší darček, aký si môžeme navzájom dať," hovorí Mária Podhradská, zakladateľka Spievankova.
V novom muzikáli Svetlo Vianoc čaká na rodiny príbeh plný napätia, humoru, hudby a emócií, do ktorého sa zapoja aj samotní diváci. Práve spoločný čas sa stáva kľúčom k záchrane Vianoc v Spievankove.
"O tom je aj naše vianočné predstavenie. Je o hľadaní času, ktorého nikdy nie je dosť. A práve to, že sa na predstavení stratí čas a nevieme ho nájsť, spôsobí, že Vianoce nebudú… Príbeh je tak napínavý a priamo ťahá divákov do deja. Nakoniec sú to vlastne rodičia s deťmi, ktorí zachránia Vianoce v Spievankove, pretože práve oni si našli ten čas a prišli na predstavenie," približuje Mária Podhradská.
V hlavných úlohách sa predstavia Petra Dubayová a Sára Polyaková. Na javisku ich doplnia Miška Trokanová, Michal Candrák, Erik Žibek a Tadeáš Bolo.
"Na práci pre deti je krásne to, že vám dajú okamžite najavo, či ich príbeh oslovil. Ich radosť a spontánne reakcie sú pre nás na javisku obrovskou odmenou. Svetlo Vianoc má v sebe veľa humoru, hudby aj emócií a teším sa, že tento príbeh budeme môcť priniesť rodinám po celom Slovensku," dopĺňa populárna herečka Petra Dubayová.
Vianoce v Spievankove budú tento rok ešte bohatšie na hudobné novinky. Dnes vydané vianočné EP prináša tri úplne nové autorské piesne - Svetlo Vianoc, Vianočný čas a Medovníčky, ktoré sú súčasťou vianočného projektu. Melódie si deti budú môcť spievať spolu s rodičmi, spríjemniť si nimi predvianočné chvíle a možno si z nich vytvoriť aj novú rodinnú tradíciu.
"Vianoce sú pre nás vždy veľkým zdrojom inšpirácie. Pri nových pesničkách sme chceli zachytiť ich atmosféru a vytvoriť skladby, ku ktorým sa deti budú rady vracať. Teším sa, že tento rok prinesieme až tri úplne nové vianočné piesne, ktoré si rodiny budú môcť užiť aj mimo koncertov," dopĺňa Mária Podhradská.
Spievankovo je obľúbený slovenský projekt pre deti a rodiny, ktorý prostredníctvom hudby, príbehov, koncertov, televíznych programov a vzdelávacích aktivít prináša deťom zábavu aj nové poznatky. Jeho cieľom je podporovať detskú fantáziu, prirodzenú zvedavosť, radosť z hudby a spoločné zážitky detí s rodičmi.
Vianočné turné Spievankova Svetlo Vianoc potrvá od 20. novembra do 21. decembra 2026 a zavíta do 16 slovenských miest. Turné navštívi Bratislavu, Trnavu, Pezinok, Piešťany, Trenčín, Dubnicu nad Váhom, Prievidzu, Žiar nad Hronom, Banskú Bystricu, Brezno, Martin, Žilinu, Dolný Kubín, Prešov, Michalovce a Košice. Vstupenky na predstavenie Svetlo Vianoc sú v predaji tu https://www.ticketportal.sk/event/SPIEVANKOVO-SVETLO-VIANOC Všetky informácie nájdete tu www.spievankovo.sk
SPIEVANKOVO SVETLO VIANOC 2026
20. november 2026 Prešov Kino Scala
21. november 2026 Michalovce MsKS Michalovce
24. november 2026 Trenčín Posádkový klub ODA Trenčín
25. november 2026 Prievidza Dom kultúry Prievidza
26. november 2026 Pezinok Dom kultúry Pezinok – Veľká sála
28. november 2026 Žiar nad Hronom MsKC Žiar nad Hronom
29. november 2026 Žilina Dom umenia Fatra
1. december 2026 Piešťany Kino Fontána
4. december 2026 Dubnica nad Váhom Dom kultúry
5. december 2026 Košice Historická radnica
6. december 2026 Dolný Kubín DK Dolný Kubín
11. december 2026 Brezno Dom kultúry
12. december 2026 Martin Sála Strojár
13. december 2026 Banská Bystrica Aula SZU
20. december 2026 Bratislava DK Zrkadlový háj – Veľká sála
20. december 2026 Bratislava DK Zrkadlový háj – Veľká sála
21. december 2026 Trnava Dom kultúry Trnava
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Spievankovo zachraňuje Vianoce! Petra Dubayová a Sára Polyaková zažiaria vo vianočnom muzikáli Svetlo Vianoc, ktorý prinesie aj nové vianočné piesne! © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Francúz ho zdolal pred rokom v Bratislave, Molčan mu to odplatil na veľkom turnaji v Paríži – VIDEO
- Slovensko má v Dakare druhý bronz. Džudistka Vadovičová nadviazala na úspech plavca Krištofa
- Čokoláda, detektívka a dobrý skutok: LYRA spúšťa predaj adventných kalendárov s mystery hrou
- Česi odmietajú návrat Rusov na šampionáty, proti je aj Babiš. Fínske Turku hrozí zrušením MS juniorov
- Ruská špionážna loď sledovala cvičenie NATO pri Škótsku, zasiahlo britské námorníctvo