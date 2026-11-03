Poľsko nasadilo protiteroristické policajné jednotky v blízkosti ruskej enklávy Kaliningrad po varovaniach pred sabotážami
Poľská vojenská rozviedka a spravodajské služby spojencov minulý týždeň varovali, že v blízkosti ruských hraníc môže dôjsť k sabotážnym akciám vrátane možného vpádu ozbrojených ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Poľská vojenská rozviedka a spravodajské služby spojencov minulý týždeň varovali, že v blízkosti ruských hraníc môže dôjsť k sabotážnym akciám vrátane možného vpádu ozbrojených skupín.
Poľsko nasadilo protiteroristické policajné jednotky v blízkosti ruskej enklávy Kaliningrad, keď spravodajské služby varovali pred možnou sabotážou v nasledujúcich dňoch. Uviedol to v pondelok pre poľskú rozhlasovú stanicu RMF FM šéf poľskej polície Marek Boroń. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Jednotky spolupracujú s armádou, pohraničnou strážou a spravodajskými službami vo Varmijsko-mazurskom a Podleskom vojvodstve na severovýchode Poľska. Poľská vojenská rozviedka a spravodajské služby spojencov minulý týždeň varovali, že v blízkosti ruských hraníc môže dôjsť k sabotážnym akciám vrátane možného vpádu ozbrojených skupín, informovala RMF FM.
Kaliningrad, ktorý hraničí s Poľskom a Litvou, leží na pobreží Baltského mora.
Zdroj: SITA.sk - Poľsko nasadilo protiteroristické policajné jednotky v blízkosti ruskej enklávy Kaliningrad po varovaniach pred sabotážami © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľsko nasadilo protiteroristické policajné jednotky v blízkosti ruskej enklávy Kaliningrad, keď spravodajské služby varovali pred možnou sabotážou v nasledujúcich dňoch. Uviedol to v pondelok pre poľskú rozhlasovú stanicu RMF FM šéf poľskej polície Marek Boroń. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Jednotky spolupracujú s armádou, pohraničnou strážou a spravodajskými službami vo Varmijsko-mazurskom a Podleskom vojvodstve na severovýchode Poľska. Poľská vojenská rozviedka a spravodajské služby spojencov minulý týždeň varovali, že v blízkosti ruských hraníc môže dôjsť k sabotážnym akciám vrátane možného vpádu ozbrojených skupín, informovala RMF FM.
Kaliningrad, ktorý hraničí s Poľskom a Litvou, leží na pobreží Baltského mora.
Zdroj: SITA.sk - Poľsko nasadilo protiteroristické policajné jednotky v blízkosti ruskej enklávy Kaliningrad po varovaniach pred sabotážami © SITA Všetky práva vyhradené.
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