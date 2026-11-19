Ďalšie dôležité predĺženie zmluvy. Real Madrid si poistil služby Tchouaméniho do roku 2032
S klubom osem trofejí vrátane titulu v Lige majstrov a víťazstva v La Lige v roku 2024. Francúzsky reprezentant Aurélien Tchouaméni podpísal s Realom Madrid predĺženie zmluvy o štyri roky, potvrdil ...
20.11.2026 (SITA.sk) - S klubom osem trofejí vrátane titulu v Lige majstrov a víťazstva v La Lige v roku 2024.
Francúzsky reprezentant Aurélien Tchouaméni podpísal s Realom Madrid predĺženie zmluvy o štyri roky, potvrdil gigant španielskej La Ligy.
Klub uviedol, že stredopoliar, ktorý má na konte 50 štartov za národný tím, sa s vicemajstrom La Ligy z minulej sezóny dohodol na spolupráci až do 30. júna 2032.
Hoci ho na začiatku sezóny pribrzdilo zranenie slabín, ktoré utrpel počas majstrovstiev sveta, 26-ročný hráč, ktorého pôvodná zmluva mala vypršať v júni 2028, si rýchlo vybojoval späť svoje miesto pod vedením nového trénera Josého Mourinha.
Tento bývalý hráč Monaka, ktorý futbalovo vyrastal v mládežníckych kategóriách Bordeaux, pôsobí v Reale Madrid už piatu sezónu. Počas tohto obdobia získal s klubom osem trofejí vrátane titulu v Lige majstrov a víťazstva v La Lige v roku 2024.
Zdroj: SITA.sk - Ďalšie dôležité predĺženie zmluvy. Real Madrid si poistil služby Tchouaméniho do roku 2032 © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky reprezentant Aurélien Tchouaméni podpísal s Realom Madrid predĺženie zmluvy o štyri roky, potvrdil gigant španielskej La Ligy.
Klub uviedol, že stredopoliar, ktorý má na konte 50 štartov za národný tím, sa s vicemajstrom La Ligy z minulej sezóny dohodol na spolupráci až do 30. júna 2032.
Hoci ho na začiatku sezóny pribrzdilo zranenie slabín, ktoré utrpel počas majstrovstiev sveta, 26-ročný hráč, ktorého pôvodná zmluva mala vypršať v júni 2028, si rýchlo vybojoval späť svoje miesto pod vedením nového trénera Josého Mourinha.
Tento bývalý hráč Monaka, ktorý futbalovo vyrastal v mládežníckych kategóriách Bordeaux, pôsobí v Reale Madrid už piatu sezónu. Počas tohto obdobia získal s klubom osem trofejí vrátane titulu v Lige majstrov a víťazstva v La Lige v roku 2024.
Zdroj: SITA.sk - Ďalšie dôležité predĺženie zmluvy. Real Madrid si poistil služby Tchouaméniho do roku 2032 © SITA Všetky práva vyhradené.
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