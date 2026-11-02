Veľké ambície, slabá realizácia. Akú stopu zanechal Macron v domácej aj zahraničnej politike?
Podľa bývalého europoslanca sa mu viac darilo na medzinárodnej scéne, doma prispel k politickej polarizácii. Francúzsky prezident
2.11.2026 (SITA.sk) - Podľa bývalého europoslanca sa mu viac darilo na medzinárodnej scéne, doma prispel k politickej polarizácii.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron zanechá po desiatich rokoch vo funkcii rozporuplné dedičstvo. Zatiaľ čo v zahraničnej politike prišiel s viacerými ambicióznymi iniciatívami, doma podľa bývalého trojnásobeného europoslanca Arnauda Danjeana zlyhal najmä pri budovaní stabilného politického stredu a ozdravovaní verejných financií.
Danjean tvrdí, že Macronovým najväčším politickým neúspechom bolo vytvorenie takzvaného „hyperstredu“, ktorý oslabil tradičnú pravicu aj ľavicu bez toho, aby vybudoval novú, pevne ukotvenú politickú silu.
„Macron hovoril: buď ja, alebo chaos. Ja som vždy vravel, že napokon zostaneme bez neho, ale s chaosom,“ povedal francúzsky diplomat v podcaste Okno do sveta.
Podľa neho bude Macron v prípade víťazstva Marine Le Penovej vnímaný ako prezident, ktorý jej pripravil cestu k moci. „To je, žiaľ, politické dedičstvo, ktoré mu pravdepodobne zostane,“ uviedol Danjean.
V ekonomike priznáva Macronovi snahu o reformy trhu práce či dôchodkového systému, celkové hodnotenie je však podľa neho nepriaznivé. Francúzsko podľa Danjeana preberie ďalšia vláda s verejným dlhom na úrovni približne 115 percent HDP, deficitom presahujúcim päť percent a rastúcou nezamestnanosťou.
Za jedno z mála pozitív označil schopnosť krajiny priťahovať zahraničné investície. „Nemyslím si, že ekonomika bude výraznou súčasťou jeho pozitívneho dedičstva,“ povedal.
Vo vzťahu k zahraničnej politike označil Danjean končiaceho prezidenta za politika s výrazne proeurópskym presvedčením a viacerými správnymi intuíciami. Zároveň mu však vyčíta chyby vo vzťahu k Rusku a prílišnú vieru v osobnú diplomaciu s lídrami, ako sú Vladimir Putin či Donald Trump.
Hlavným problémom bol podľa neho rozdiel medzi Macronovými veľkými víziami a ich praktickou realizáciou. Danjean preto hodnotí Macronovo desaťročie vo funkcii ako obdobie veľkých ambícií, no aj rastúcej politickej polarizácie a zhoršujúcej sa finančnej situácie krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Veľké ambície, slabá realizácia. Akú stopu zanechal Macron v domácej aj zahraničnej politike? © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron zanechá po desiatich rokoch vo funkcii rozporuplné dedičstvo. Zatiaľ čo v zahraničnej politike prišiel s viacerými ambicióznymi iniciatívami, doma podľa bývalého trojnásobeného europoslanca Arnauda Danjeana zlyhal najmä pri budovaní stabilného politického stredu a ozdravovaní verejných financií.
Rozbil stred, otvoril dvere Le Penovej
Danjean tvrdí, že Macronovým najväčším politickým neúspechom bolo vytvorenie takzvaného „hyperstredu“, ktorý oslabil tradičnú pravicu aj ľavicu bez toho, aby vybudoval novú, pevne ukotvenú politickú silu.
„Macron hovoril: buď ja, alebo chaos. Ja som vždy vravel, že napokon zostaneme bez neho, ale s chaosom,“ povedal francúzsky diplomat v podcaste Okno do sveta.
Podľa neho bude Macron v prípade víťazstva Marine Le Penovej vnímaný ako prezident, ktorý jej pripravil cestu k moci. „To je, žiaľ, politické dedičstvo, ktoré mu pravdepodobne zostane,“ uviedol Danjean.
Snaha bola, výsledok sa nedostavil
V ekonomike priznáva Macronovi snahu o reformy trhu práce či dôchodkového systému, celkové hodnotenie je však podľa neho nepriaznivé. Francúzsko podľa Danjeana preberie ďalšia vláda s verejným dlhom na úrovni približne 115 percent HDP, deficitom presahujúcim päť percent a rastúcou nezamestnanosťou.
Za jedno z mála pozitív označil schopnosť krajiny priťahovať zahraničné investície. „Nemyslím si, že ekonomika bude výraznou súčasťou jeho pozitívneho dedičstva,“ povedal.
Vízie verzus realita
Vo vzťahu k zahraničnej politike označil Danjean končiaceho prezidenta za politika s výrazne proeurópskym presvedčením a viacerými správnymi intuíciami. Zároveň mu však vyčíta chyby vo vzťahu k Rusku a prílišnú vieru v osobnú diplomaciu s lídrami, ako sú Vladimir Putin či Donald Trump.
Hlavným problémom bol podľa neho rozdiel medzi Macronovými veľkými víziami a ich praktickou realizáciou. Danjean preto hodnotí Macronovo desaťročie vo funkcii ako obdobie veľkých ambícií, no aj rastúcej politickej polarizácie a zhoršujúcej sa finančnej situácie krajiny.
Celý rozhovor s europoslancom Arnaudom Danjeanom
Zdroj: SITA.sk - Veľké ambície, slabá realizácia. Akú stopu zanechal Macron v domácej aj zahraničnej politike? © SITA Všetky práva vyhradené.
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