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06. októbra 2026
Moskva po smrti laborantky v Irkutsku odmieta správy o opatreniach v súvislosti s výskytom moru
Médiá informovali o možnej nákaze pľúcnym morom po nehode v laboratóriu, situáciu pozorne sledujú aj USA. Ruské úrady odmietli v utorok správy, ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Médiá informovali o možnej nákaze pľúcnym morom po nehode v laboratóriu, situáciu pozorne sledujú aj USA.
Úrad na ochranu spotrebiteľov (Rospotrebnadzor) označil dokument šíriaci sa na internete, ktorý hovoril o sprísnených opatreniach a obmedzeniach, za falošný.
Chceme, aby bolo jasné „že predmetný dokument ani informácie nepochádzajú z oficiálnych zdrojov a nie sú pravdivé,“ uviedol úrad. Dodal, že „nijaké takéto rozhodnutia v tejto chvíli neboli prijaté“ a epidemiologická situácia zostáva stabilná.
Portál Ľudia Bajkalu v piatok informoval, že Daria Šipilovová sa mohla nakaziť pľúcnym morom z rozbitej skúmavky a až 200 jej kontaktov údajne umiestnili do karantény. Iné médiá spájali úmrtie s možnou laboratórnou nehodou.
Ruské úrady však tvrdia, že posmrtné testy mor nepotvrdili. Gubernátor Igor Kobzev uviedol, že príčinou smrti bol zápal pľúc neurčenej etiológie.
Americký prezident Donald Trump v pondelok povedal, že Washington situáciu pozorne sleduje. „Veľmi dôkladne to sledujeme. Pomôžeme im, ako len budeme môcť,“ uviedol.
Pľúcny mor je najnákazlivejšou formou moru a bez včasnej liečby môže byť smrteľný.
Zdroj: SITA.sk - Moskva po smrti laborantky v Irkutsku odmieta správy o opatreniach v súvislosti s výskytom moru © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské úrady odmietli v utorok správy, že po smrti 28-ročnej laborantky protimorového ústavu v Irkutskej oblasti zaviedli mimoriadne hygienicko-epidemiologické opatrenia. Vývoj zároveň pozorne sledujú Spojené štáty.
Údajne falošné správy
Úrad na ochranu spotrebiteľov (Rospotrebnadzor) označil dokument šíriaci sa na internete, ktorý hovoril o sprísnených opatreniach a obmedzeniach, za falošný.
Chceme, aby bolo jasné „že predmetný dokument ani informácie nepochádzajú z oficiálnych zdrojov a nie sú pravdivé,“ uviedol úrad. Dodal, že „nijaké takéto rozhodnutia v tejto chvíli neboli prijaté“ a epidemiologická situácia zostáva stabilná.
Desiatky kontaktov v karanténe
Portál Ľudia Bajkalu v piatok informoval, že Daria Šipilovová sa mohla nakaziť pľúcnym morom z rozbitej skúmavky a až 200 jej kontaktov údajne umiestnili do karantény. Iné médiá spájali úmrtie s možnou laboratórnou nehodou.
Ruské úrady však tvrdia, že posmrtné testy mor nepotvrdili. Gubernátor Igor Kobzev uviedol, že príčinou smrti bol zápal pľúc neurčenej etiológie.
Trump situáciu sleduje
Americký prezident Donald Trump v pondelok povedal, že Washington situáciu pozorne sleduje. „Veľmi dôkladne to sledujeme. Pomôžeme im, ako len budeme môcť,“ uviedol.
Pľúcny mor je najnákazlivejšou formou moru a bez včasnej liečby môže byť smrteľný.
Zdroj: SITA.sk - Moskva po smrti laborantky v Irkutsku odmieta správy o opatreniach v súvislosti s výskytom moru © SITA Všetky práva vyhradené.
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