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05. októbra 2026

Dvaja ľudia zomreli pri požiari lode v Čiernom mori pri pobreží Rumunska, loď sa následne potopila


Tagy: Čierne more Potopenie lode Požiar lode

Príčinu požiaru úrady neuviedli. Pri požiari na lodi v Čiernom mori zahynuli dvaja členovia posádky a ďalších 11 ľudí sa podarilo zachrániť, oznámilo v pondelok ...



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gettyimages 1308308745 676x451 5.10.2026 (SITA.sk) - Príčinu požiaru úrady neuviedli.


Pri požiari na lodi v Čiernom mori zahynuli dvaja členovia posádky a ďalších 11 ľudí sa podarilo zachrániť, oznámilo v pondelok rumunské ministerstvo vnútra s tým, že plavidlo sa následne potopilo.

Približne o 11.00 h boli príslušníci pobrežnej stráže informovaní o požiari na obchodnej lodi nachádzajúcej sa vo výhradnej ekonomickej zóne Rumunska asi 30 námorných míľ južne od Sfântu Gheorghe,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Sfântu Gheorghe je rybárska obec na pobreží Čierneho mora.

Jedenásť členov posádky bolo zachránených. Identifikované boli aj dve obete na životoch,“ dodalo ministerstvo. Príčinu požiaru úrady neuviedli a na otázku agentúry AFP, či mohlo byť plavidlo zasiahnuté dronom, rumunské ministerstvo obrany bezprostredne nereagovalo.

Aktivita bezpilotných lietadiel v regióne v posledných mesiacoch výrazne vzrástla v dôsledku vojny na Ukrajine. Rumunsko, ktoré s Ukrajinou susedí, opakovane zaznamenalo incidenty súvisiace s dronmi a raketami v blízkosti svojho územia.

Rumunské úrady uviedli, že loď sa po požiari potopila. Zranených evakuovali z plavidla pomocou vrtuľníka.


Zdroj: SITA.sk - Dvaja ľudia zomreli pri požiari lode v Čiernom mori pri pobreží Rumunska, loď sa následne potopila © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čierne more Potopenie lode Požiar lode
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