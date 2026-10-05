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05. októbra 2026
Stredoškolské protesty vo Francúzsku nepoľavujú, stovky škôl zostali ochromené
Viac ako 400 lýceí zostalo čiastočne alebo úplne zatvorených, študenti žiadajú viac učiteľov, lepšie budovy a menej preťažené rozvrhy. Francúzski
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5.10.2026 (SITA.sk) - Viac ako 400 lýceí zostalo čiastočne alebo úplne zatvorených, študenti žiadajú viac učiteľov, lepšie budovy a menej preťažené rozvrhy.
Študenti sa sťažujú na chýbajúcich učiteľov, preťažené rozvrhy, zanedbané budovy a triedy neprispôsobené rastúcim teplotám. Pred Turgotovým lýceom v centre Paríža niesli transparent s nápisom: „Žiadne prostriedky, žiadne ticho.“
V Rennes sa pri Montaignovom lýceu zišlo vyše 20 študentov, jeden z nich držal nápis „Nie je dosť učiteľov“. V Bordeaux časť žiakov nastúpila na vyučovanie, ďalší protestovali pred Lýceom Gustava Eiffela.
Niektorí odpálili pyrotechniku smerom k policajtom, ktorí odpovedali slzotvorným plynom. V Lille maskovaní demonštranti ničili autobusové zastávky a podpaľovali smetné koše.
Hnutie sa začalo 17. septembra v Créteil na parížskom predmestí na podporu štrajkujúcich učiteľov požadujúcich viac personálu a zdrojov.
Postupne sa rozšírilo po celej krajine a miestami prerástlo do násilia. Ministerstvo školstva uvádza, že 24 škôl bolo „podpálených alebo vyplienených“.
Od začiatku protestov polícia zadržala viac ako päťtisíc ľudí, pričom 85 percent tvorili maloletí.
Študenti zároveň obviňujú políciu z neprimeraného násilia. Najmenej tri prípady údajnej policajnej brutality sú predmetom interného vyšetrovania.
Premiér Sébastien Lecornu v nedeľu vyzval miestne úrady, aby prednostne riešili dlhodobé absencie učiteľov a neobsadené miesta. Na utorok zvolal rokovanie s predsedami regiónov o rekonštrukcii často zanedbaných školských budov.
Vláda zároveň presadzuje návrh, aby škody na verejnom majetku hradili ich pôvodcovia namiesto daňových poplatníkov.
„Keď máte 14-, 15- či 16-ročných, ktorí o deviatej ráno podpaľujú autobusové zastávky alebo dokonca školu, ktorú navštevujú, vyvoláva to otázku rodičovskej zodpovednosti,“ povedala hovorkyňa vlády Maud Bregeonová.
Lecornu uviedol, že náhrada škôd by sa mohla odpočítavať z rodinných prídavkov a príspevkov na bývanie, pričom domácnostiam by zostal zachovaný minimálny príjem.
Šéfka odborovej centrály CGT Sophie Binetová návrh označila za „populistické oznámenie“, ktoré podľa nej „napokon zasiahne najzraniteľnejšie rodiny“.
Zdroj: SITA.sk - Stredoškolské protesty vo Francúzsku nepoľavujú, stovky škôl zostali ochromené © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzski stredoškoláci v pondelok pokračovali v protestoch proti podmienkam vo vzdelávaní, ktoré už viac než dva týždne narúšajú vyučovanie po celej krajine.
Viac ako 400 z približne 3 700 lýceí bolo ráno čiastočne alebo úplne zatvorených, pričom ďalšie veľké demonštrácie sa očakávajú v utorok.
Nie sú učitelia
Študenti sa sťažujú na chýbajúcich učiteľov, preťažené rozvrhy, zanedbané budovy a triedy neprispôsobené rastúcim teplotám. Pred Turgotovým lýceom v centre Paríža niesli transparent s nápisom: „Žiadne prostriedky, žiadne ticho.“
V Rennes sa pri Montaignovom lýceu zišlo vyše 20 študentov, jeden z nich držal nápis „Nie je dosť učiteľov“. V Bordeaux časť žiakov nastúpila na vyučovanie, ďalší protestovali pred Lýceom Gustava Eiffela.
Niektorí odpálili pyrotechniku smerom k policajtom, ktorí odpovedali slzotvorným plynom. V Lille maskovaní demonštranti ničili autobusové zastávky a podpaľovali smetné koše.
Päťtisíc zadržaných
Hnutie sa začalo 17. septembra v Créteil na parížskom predmestí na podporu štrajkujúcich učiteľov požadujúcich viac personálu a zdrojov.
Postupne sa rozšírilo po celej krajine a miestami prerástlo do násilia. Ministerstvo školstva uvádza, že 24 škôl bolo „podpálených alebo vyplienených“.
Od začiatku protestov polícia zadržala viac ako päťtisíc ľudí, pričom 85 percent tvorili maloletí.
Študenti zároveň obviňujú políciu z neprimeraného násilia. Najmenej tri prípady údajnej policajnej brutality sú predmetom interného vyšetrovania.
Treba riešenia
Premiér Sébastien Lecornu v nedeľu vyzval miestne úrady, aby prednostne riešili dlhodobé absencie učiteľov a neobsadené miesta. Na utorok zvolal rokovanie s predsedami regiónov o rekonštrukcii často zanedbaných školských budov.
Vláda zároveň presadzuje návrh, aby škody na verejnom majetku hradili ich pôvodcovia namiesto daňových poplatníkov.
„Keď máte 14-, 15- či 16-ročných, ktorí o deviatej ráno podpaľujú autobusové zastávky alebo dokonca školu, ktorú navštevujú, vyvoláva to otázku rodičovskej zodpovednosti,“ povedala hovorkyňa vlády Maud Bregeonová.
V hre je náhrada škôd
Lecornu uviedol, že náhrada škôd by sa mohla odpočítavať z rodinných prídavkov a príspevkov na bývanie, pričom domácnostiam by zostal zachovaný minimálny príjem.
Šéfka odborovej centrály CGT Sophie Binetová návrh označila za „populistické oznámenie“, ktoré podľa nej „napokon zasiahne najzraniteľnejšie rodiny“.
Zdroj: SITA.sk - Stredoškolské protesty vo Francúzsku nepoľavujú, stovky škôl zostali ochromené © SITA Všetky práva vyhradené.
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