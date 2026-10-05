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05. októbra 2026

Rusko poprelo správy, že príčinou úmrtia laborantky v Irkutsku bol mor, hovoria o zápale pľúc


Tagy: Ochorenie Ruská vláda Úmrtie

Dvadsaťosemročná laborantka z irkutského protimorového ústavu zomrela na zápal pľúc nejasného pôvodu, testy mor údajne nepotvrdili. Ruské ...



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india_brics_18423 1 676x451 5.10.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťosemročná laborantka z irkutského protimorového ústavu zomrela na zápal pľúc nejasného pôvodu, testy mor údajne nepotvrdili.


Ruské úrady v pondelok odmietli správy, že 28-ročná laborantka protimorového ústavu v sibírskej Irkutskej oblasti zomrela na mor.


Podľa výsledkov vyšetrovania bola príčinou smrti pneumónia nejasného pôvodu a posmrtné testy baktérie spôsobujúce mor nepreukázali.



Mor zo skúmavky


Správy o smrti Darie Šipilovovej sa objavili v piatok a vyvolali obavy po tom, ako portál Ľudia Bajkalu s odvolaním sa na anonymné zdroje uviedol, že sa mohla nakaziť pľúcnym morom z rozbitej skúmavky. Iné médiá tiež spomínali možnú laboratórnu nehodu.

Gubernátor Irkutskej oblasti Igor Kobzev však uviedol, že expertná komisia určila ako príčinu smrti „zápal pľúc neurčenej etiológie“.

„V biologických vzorkách mladej ženy sa nenašli nijaké mikroorganizmy súvisiace s jej profesionálnou činnosťou,“ uviedol Kobzev s odvolaním sa na ruský zdravotnícky dozor Rospotrebnadzor.

Dodal, že po jej smrti sa na lekárov neobrátil nijaký ďalší pracovník protimorového ústavu a epidemiologická situácia v regióne zostáva stabilná.

Nebezpečné ochorenie


Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyzval verejnosť, aby sa „spoliehala na oficiálne vyhlásenia Rospotrebnadzoru, a nie na fámy a špekulácie“.

Mor je bakteriálne ochorenie, ktoré môže mať viacero foriem. Pľúcny mor patrí podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) k najnákazlivejším a bez včasnej liečby môže byť smrteľný.


Zdroj: SITA.sk - Rusko poprelo správy, že príčinou úmrtia laborantky v Irkutsku bol mor, hovoria o zápale pľúc © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ochorenie Ruská vláda Úmrtie
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