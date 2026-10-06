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06. októbra 2026

Dvaja Ukrajinci čelia obvineniu z vraždy v Bratislave, polícia po nich vydala medzinárodný zatykač


Tagy: medzinárodný zatýkací rozkaz Obvinenie spolupáchateľstvo Ukrajinci Útok nožom Vražda

Obvinení z miesta odišli a následne opustili územie Slovenska. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského ...



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441490809_843878464441128_7088731075755926495_n 6.10.2026 (SITA.sk) - Obvinení z miesta odišli a následne opustili územie Slovenska.


Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného formou spolupáchateľstva 39-ročného Y. H. a 46-ročnú M. B., oboch občanov Ukrajiny. Obvinenie vzniesol v ich v neprítomnosti v súvislosti s nálezom muža bez známok života na Rybničnej ulici v Bratislave.

Na základe zabezpečenej dôkaznej situácie mali obvinení 27. septembra vo večerných hodinách spôsobiť poškodenému mužovi viaceré bodné rany na viacerých častiach tela kuchynským nožom. Telo muža bez známok života bolo nájdené nasledujúci deň krátko po 7:00 na trávnatej ploche nachádzajúcej sa pred obytným domom," informoval o objasnenom zločine vraždy hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

Obvinení z miesta odišli a následne opustili územie Slovenska. Bol na nich vydaný medzinárodný zatýkací rozkaz. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí obvineným za takéto konanie trest odňatia slobody na pätnásť až dvadsať rokov.


Zdroj: SITA.sk - Dvaja Ukrajinci čelia obvineniu z vraždy v Bratislave, polícia po nich vydala medzinárodný zatykač © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: medzinárodný zatýkací rozkaz Obvinenie spolupáchateľstvo Ukrajinci Útok nožom Vražda
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