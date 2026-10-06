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06. októbra 2026

Slovensko bude hostiť samit prezidentov V4, Pellegrini privíta aj von der Leyenovú


Tagy: Česky prezident Maďarský prezident Poľský prezident Predsedníčka Európskej komisie (EK) Prezident SR Samit

Miesto stretnutia bude Trenčín, ktorý má v roku 2026 titul Európske hlavné mesto kultúry. Slovenská republika bude 4. a 5. novembra hostiť samit prezidentov krajín



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821719061_1399246548965196_2909402350870470188_n e1790239461965 676x465 6.10.2026 (SITA.sk) - Miesto stretnutia bude Trenčín, ktorý má v roku 2026 titul Európske hlavné mesto kultúry.


Slovenská republika bude 4. a 5. novembra hostiť samit prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Prezident SR Peter Pellegrini privíta prezidentov Českej republiky Petra Pavla, Poľskej republiky Karola Nawrockého aj Maďarska Andráša Baku. Okrem toho sa samit uskutoční v širšom formáte za účasti predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen. Informovala o tom Kancelárie prezidenta SR.

Miesto stretnutia bude Trenčín, ktorý má v roku 2026 titul Európske hlavné mesto kultúry. Hlavný program samitu Vyšehradskej skupiny je naplánovaný na 5. november na Trenčianskom hrade. Ústrednou témou plenárneho rokovania bude rozširovanie Európskej únie, čo je jedna z priorít slovenského predsedníctva vo V4.

Počas pracovného obeda sa európski lídri budú venovať aj aktuálnym otázkam zahraničnej politiky. Program stretnutia sa začne už 4. novembra kultúrnym programom v synagóge v Trenčíne. Peter Pellegrini zdôraznil význam tohto stretnutia a jeho strategický význam nielen pre V4, ale aj pre Európsku úniu.

Je to výnimočná príležitosť na posilnenie spolupráce medzi našimi krajinami a na podporu európskych integrácií,“ zdôraznil.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko bude hostiť samit prezidentov V4, Pellegrini privíta aj von der Leyenovú © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česky prezident Maďarský prezident Poľský prezident Predsedníčka Európskej komisie (EK) Prezident SR Samit
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