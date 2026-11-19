Elon Musk sa cíti hlúpo, že na podporu volebných kampaní republikánov veľa minul a málo dosiahol
„Určite to ukazuje, že v amerických voľbách nejde len o peniaze,“ vyhlásil najbohatší človek na svete. Americký miliardár a zakladateľ spoločnosti SpaceX ...
19.11.2026 (SITA.sk) - „Určite to ukazuje, že v amerických voľbách nejde len o peniaze,“ vyhlásil najbohatší človek na svete.
Americký miliardár a zakladateľ spoločnosti SpaceX Elon Musk v stredu povedal, že sa cíti „dosť hlúpo“, pretože venoval takmer pol miliardy dolárov na neúspešné kampane republikánov pred voľbami do amerického Kongresu.
„Cítim sa dosť hlúpo, že som minul toľko peňazí a veľa som tým nedosiahol. Možno by to ale bez nich dopadlo oveľa horšie,“ povedal Musk prostredníctvom videohovoru na konferencii New York Times Dealbook.
„Určite to ukazuje, že v amerických voľbách nejde len o peniaze. Do volieb môžete očividne investovať veľa peňazí a dosiahnuť pomerne malý efekt. Myslím si, že to bol aj tento prípad,“ povedal účastníkom konferencie najbohatší človek na svete.
Technologický magnát sa do amerických volieb nezapojil prvýkrát. Musk vynaložil viac ako 250 miliónov dolárov na to, aby pomohol Donaldovi Trumpovi vrátiť sa do Bieleho domu.
Medzi kandidátov, ktorých Musk najvýraznejšie podporoval, patril republikán Ken Paxton, ktorý sa uchádzal o kreslo v Senáte za Texas. Musk prispel na jeho kampaň odhadom 220 miliónmi dolárov, ale vo voľbách zvíťazil 37-ročný demokrat James Talarico. V texaskom meste Austin sídli niekoľko Muskových spoločností vrátane SpaceX a Tesly.
„Keby som mohol vrátiť čas, minul by som menej peňazí,“ povedal Musk o voľbách a dodal: „Osobne som tomu nevenoval veľa pozornosti, pretože sa sústreďujem na budovanie spoločností SpaceX a Tesla.“
Zdroj: SITA.sk - Elon Musk sa cíti hlúpo, že na podporu volebných kampaní republikánov veľa minul a málo dosiahol © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký miliardár a zakladateľ spoločnosti SpaceX Elon Musk v stredu povedal, že sa cíti „dosť hlúpo“, pretože venoval takmer pol miliardy dolárov na neúspešné kampane republikánov pred voľbami do amerického Kongresu.
„Cítim sa dosť hlúpo, že som minul toľko peňazí a veľa som tým nedosiahol. Možno by to ale bez nich dopadlo oveľa horšie,“ povedal Musk prostredníctvom videohovoru na konferencii New York Times Dealbook.
Nejde len o peniaze
„Určite to ukazuje, že v amerických voľbách nejde len o peniaze. Do volieb môžete očividne investovať veľa peňazí a dosiahnuť pomerne malý efekt. Myslím si, že to bol aj tento prípad,“ povedal účastníkom konferencie najbohatší človek na svete.
Technologický magnát sa do amerických volieb nezapojil prvýkrát. Musk vynaložil viac ako 250 miliónov dolárov na to, aby pomohol Donaldovi Trumpovi vrátiť sa do Bieleho domu.
Koho najviac podporoval?
Medzi kandidátov, ktorých Musk najvýraznejšie podporoval, patril republikán Ken Paxton, ktorý sa uchádzal o kreslo v Senáte za Texas. Musk prispel na jeho kampaň odhadom 220 miliónmi dolárov, ale vo voľbách zvíťazil 37-ročný demokrat James Talarico. V texaskom meste Austin sídli niekoľko Muskových spoločností vrátane SpaceX a Tesly.
„Keby som mohol vrátiť čas, minul by som menej peňazí,“ povedal Musk o voľbách a dodal: „Osobne som tomu nevenoval veľa pozornosti, pretože sa sústreďujem na budovanie spoločností SpaceX a Tesla.“
Zdroj: SITA.sk - Elon Musk sa cíti hlúpo, že na podporu volebných kampaní republikánov veľa minul a málo dosiahol © SITA Všetky práva vyhradené.
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