Raši zvoláva mimoriadnu schôdzu NR SR, poslanci budú rokovať o zákonoch v druhom čítaní
Na mimoriadnu schôdzu má byť zaradených približne 40 bodov. Poslanci Národnej rady (NR) SR budú mimoriadne zasadať v utorok 24. novembra. Mimoriadnu ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Na mimoriadnu schôdzu má byť zaradených približne 40 bodov.
Poslanci Národnej rady (NR) SR budú mimoriadne zasadať v utorok 24. novembra. Mimoriadnu schôdzu parlamentu zvolá jeho predseda Richard Raši (Hlas-SD). Ako informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, „dôvodom je žiadosť skupiny poslancov, ktorá mu bude doručená v priebehu dnešného dňa”. „Na základe tejto žiadosti poslancov následne zvolám na utorok 24. novembra o 14:00 mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR. Jej programom bude prerokovanie návrhov zákonov, ktoré už prešli prvým čítaním,“ spresnil predseda parlamentu Raši.
Zákonodarcovia dosiaľ prerokovali 113 bodov programu súčasnej schôdze, no aby zákony, ktoré už prešli prvým čítaním, mohli včas nadobudnúť účinnosť, predseda NR SR sa rozhodol zvolať mimoriadnu schôdzu, kde by sa mali venovať výlučne návrhom v druhom čítaní. „V septembri som povedal, že sme pripravení rokovať aj do Vianoc, ak to bude potrebné. Svoje slovo dodržím. Ľudia od nás oprávnene očakávajú, že zákony, ktoré im majú pomôcť, prijmeme včas,“ dodal Raši.
Na mimoriadnu schôdzu má byť zaradených približne 40 bodov, sú to návrhy, ktoré už prešli prvým čítaním aj rokovaním výborov, a teda sú pripravené na finálnu diskusiu a hlasovanie. „Doteraz sme v pléne prerokovali viac ako sto bodov programu. To je poctivá práca, ale ešte nie sme na konci. Mimoriadna schôdza nám umožní posunúť dôležité zákony do finále tak, aby mohli začať platiť a pomáhať ľuďom,“ podotkol Raši.
„Chcem týmto spôsobom vytvoriť priestor na to, aby parlament mohol o týchto návrhoch rozhodnúť včas a aby bolo možné zachovať ich plánovanú účinnosť od 1. januára 2027, respektíve odo dňa ich vyhlásenia,“ dodal. Oficiálna pozvánka s programom mimoriadnej schôdze Národnej rady SR bude zverejnená po tom, ako bude žiadosť skupiny poslancov doručená v štandardnom časovom predstihu pred samotnou schôdzou.
Zdroj: SITA.sk - Raši zvoláva mimoriadnu schôdzu NR SR, poslanci budú rokovať o zákonoch v druhom čítaní © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslanci Národnej rady (NR) SR budú mimoriadne zasadať v utorok 24. novembra. Mimoriadnu schôdzu parlamentu zvolá jeho predseda Richard Raši (Hlas-SD). Ako informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, „dôvodom je žiadosť skupiny poslancov, ktorá mu bude doručená v priebehu dnešného dňa”. „Na základe tejto žiadosti poslancov následne zvolám na utorok 24. novembra o 14:00 mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR. Jej programom bude prerokovanie návrhov zákonov, ktoré už prešli prvým čítaním,“ spresnil predseda parlamentu Raši.
Zákonodarcovia dosiaľ prerokovali 113 bodov programu súčasnej schôdze, no aby zákony, ktoré už prešli prvým čítaním, mohli včas nadobudnúť účinnosť, predseda NR SR sa rozhodol zvolať mimoriadnu schôdzu, kde by sa mali venovať výlučne návrhom v druhom čítaní. „V septembri som povedal, že sme pripravení rokovať aj do Vianoc, ak to bude potrebné. Svoje slovo dodržím. Ľudia od nás oprávnene očakávajú, že zákony, ktoré im majú pomôcť, prijmeme včas,“ dodal Raši.
Na mimoriadnu schôdzu má byť zaradených približne 40 bodov, sú to návrhy, ktoré už prešli prvým čítaním aj rokovaním výborov, a teda sú pripravené na finálnu diskusiu a hlasovanie. „Doteraz sme v pléne prerokovali viac ako sto bodov programu. To je poctivá práca, ale ešte nie sme na konci. Mimoriadna schôdza nám umožní posunúť dôležité zákony do finále tak, aby mohli začať platiť a pomáhať ľuďom,“ podotkol Raši.
„Chcem týmto spôsobom vytvoriť priestor na to, aby parlament mohol o týchto návrhoch rozhodnúť včas a aby bolo možné zachovať ich plánovanú účinnosť od 1. januára 2027, respektíve odo dňa ich vyhlásenia,“ dodal. Oficiálna pozvánka s programom mimoriadnej schôdze Národnej rady SR bude zverejnená po tom, ako bude žiadosť skupiny poslancov doručená v štandardnom časovom predstihu pred samotnou schôdzou.
Zdroj: SITA.sk - Raši zvoláva mimoriadnu schôdzu NR SR, poslanci budú rokovať o zákonoch v druhom čítaní © SITA Všetky práva vyhradené.
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